Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Türkiye Ekonomisi
Akkuyu NGS’nin Otomatik Süreç Kontrol Sistemi’nin teslimatı tamamlandı

Akkuyu NGS’nin Otomatik Süreç Kontrol Sistemi’nin teslimatı tamamlandı

12:5628/10/2025, Salı
DHA
Sonraki haber

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom tarafından inşa edilen Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) sahasına, 1’inci Güç Ünitesi için üretilen Otomatik Süreç Kontrol Sistemi ekipmanı teslim edildi.

Rosatom, Akkuyu NGS’nin, 1’inci Güç Ünitesi için üretilen Otomatik Süreç Kontrol Sistemi’nin teslimatını tamamladı. Ekipman, Rosatom’un Otomatik Süreç Kontrol Sistemi ve Elektrik Mühendisliği Bölümü ‘Rosatom Otomasyon Sistemleri’ Anonim Şirketi (RASU A.Ş.) tarafından üretildi. Bu sistem, reaktör tesisatının tüm temel parametrelerinin yanı sıra santralin teknolojik süreçlerinin kontrolünü ve yönetimini sağlıyor. Otomatik Süreç Kontrol Sistemi ekipmanının kurulumu ve devreye alınmasının, 1’inci Güç Ünitesi’nin işletmeye alınmasında kilit aşamalardan biri olması planlanıyor.

Akkuyu Nükleer A.Ş. Genel Müdürü Sergei Butckikh, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi:


“Nükleer güç santralindeki teknolojik süreçler, onlarca ana ve yardımcı sistem ile ünitenin koordineli çalışmasını gerektirir. Bu da az sayıda işletme personelinin nükleer güç santralini etkin bir şekilde yönetmesini sağlayan yüksek otomasyon seviyesi sayesinde mümkün oluyor. NGS’nin otomatik süreç kontrol sistemi, güç ünitesi sistemlerindeki temel teknolojik işlemlerin otomasyonunu sağlayan karmaşık bir teknik ve yazılım çözümü sunuyor. VVER-1200 reaktörlü modern üniteler, en yeni Otomatik Süreç Kontrol Sistemi bileşenleriyle donatılıyor. Bu bileşenler, Rus nükleer endüstrisinin uzun yıllara dayanan deneyimi temel alınarak geliştirildi ve yüksek derecede operasyonel güvenlik sağlıyor. Şu anda yüksek nitelikli uzmanlar, Otomatik Süreç Kontrol Sistemi ekipmanının kurulum ve ayar işlemlerinin yanı sıra 1’inci. Güç Ünitesi altyapısı ile entegrasyonunu da tamamlıyor.”

Akkuyu NGS tarafından yapılan açıklamada, “Akkuyu NGS sahasına yapılan teslimat, toplam ağırlığı 555 ton olan 42 bin adet ekipmandan oluşuyor. Bu ekipmanlar arasında Otomatik Süreç Kontrol Sistemi ve reaktör koruma kontrol sisteminin çalışması için gerekli olan kontrol kabinleri, kontrolörler, bilgi işlem modülleri ve yardımcı bileşenler yer alıyor. Akkuyu NGS’nin 1’inci Güç Ünitesi’nde şu ana kadar reaktör tesisatının soğuk ve sıcak testleri için gereken kontrol ve güvenlik sistemlerinin büyük bir kısmı kurulmuş durumda. Bu işlemler, ünite sistemlerinin tam olarak bağlanması ve ardından ana işletmeye alma aşaması için büyük bir önem taşıyor” denildi.

#Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu
#Akkuyu Nükleer Güç Santrali
#Mersin
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Balıkesir Sındırgı'da üst üste depremler: En son nerede deprem yaşandı? 28 Ekim AFAD ve Kandilli bugün son yaşanan depremler listesi