Rusya: Rus enerji kaynakları uluslararası pazarlarda çok rekabetçi

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere açıklamalarda bulundu.





Rus istihbaratından, Fransa'nın Ukrayna'ya asker yollamayı planladığına dair raporların gelmesini endişe verici bulduklarını aktaran Peskov, "Öte yandan, askerlerimiz, çatışma hattı boyunca telsiz konuşmalarında sürekli yabancı dillerde konuşmalar duyuyor. Yabancılar cephede bulunuyorlar ve biz bunları ortadan kaldırıyoruz." diye konuştu.

Batılı ülkelerin Rus petrolüne yönelik yeni yaptırımlarını değerlendiren Peskov, "Her ülke, enerji kaynaklarını iyi kalitede, daha yüksek miktarlarda ve daha düşük fiyata satın almak ister. Rus enerji kaynakları bu açıdan uluslararası pazarlarda çok rekabetçidir." ifadelerini kullandı.

Peskov, çok sayıda ülkeyle enerji ve ticaret alanında çok sayıda projeyi istişare etmeye devam ettiklerinin altını çizdi.





Avrupa'nın Ukrayna'yı "uzun süre" desteklemek zorunda kalacağını söyleyen Peskov, "Kiev rejimi, nasıl para dileneceğini ve sonrasında iz bırakmadan bu parayı harcamayı iyi biliyor. Bunun uzun süre devam edeceğini düşünüyorum." dedi.







