Vietnam'da sel ve heyelanlar nedeniyle 10 kişi öldü

29/10/2025, Çarşamba
Vietnam'ın orta kesimlerinde şiddetli yağışlar sonrası oluşan seller ve heyelanlar nedeniyle en az 10 kişi hayatını kaybetti.

Yerel yetkililerin açıklamalarına göre, Vietnam'ın liman kenti Danang'da sel nedeniyle 6 kişi öldü, 19 kişi yaralandı.

4 kişinin hala kayıp olduğu kentte, çok sayıda evin yanı sıra mahsuller ve binlerce hayvan selden etkilendi.

Hue kentinde de 1 kişi sel nedeniyle hayatını kaybederken, 5 yaşındaki bir kız çocuğu kayboldu.

Quang Ngai eyaletinde ise 120'den fazla heyelan meydana gelirken, en az 3 kişi yaşamını yitirdi.

Sel ve heyelanlar nedeniyle bazı yollar kapanırken, çok sayıda kişi araçlarında mahsur kaldı.

Vietnam Meteoroloji Dairesinden dün yapılan açıklamada, Hue kentindeki yağış miktarının 24 saatte rekor seviyeye ulaştığı belirtilmişti.

UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan Hoi An Antik Kenti'nde ise sel suları yükselirken, bölgedeki turistler kayıklar yardımıyla tahliye edilmişti.

Ayrıca, başkent Hanoi ile Ho Chi Minh kenti arasındaki tren seferlerinin şiddetli yağışlar yüzünden askıya alınmasıyla binlerce yolcu olumsuz etkilenmişti.


