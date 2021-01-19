Dünya Yunanistanın Giritin doğusundaki planı Kara sularımızı genişletmeyi planlıyoruz
AVRUPA

Yunanistan'ın Girit'in doğusundaki planı: Kara sularımızı genişletmeyi planlıyoruz

Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, ülkesinin Girit Adası’nın doğusunda kara sularını genişletmeyi planladığını söyledi. Başbakan Miçotakis'in daha önce konuyla ilgili görüş belirttiğini söyleyen Dendias, "Ve tabii ki Girit, Girit’in doğu tarafını da kapsıyor. Girit'in doğusunda da kara sularımızı genişletmeyi planlıyoruz" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi AA
Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias.
Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Yunanistan’ın İyon Denizi’nde kara sularının genişletilmesini öngören yasa tasarısının tartışıldığı Parlamentoda konuştu.

Başbakan Kiryakos Miçotakis'in aylar öncesinde Girit’te kara sularının genişletilmesi konusunda görüş belirttiğini anımsatan Dendias, "Ve tabii ki Girit, Girit’in doğu tarafını da kapsıyor. Girit'in doğusunda da kara sularımızı genişletmeyi planlıyoruz" dedi.

Ana muhalefet Radikal Sol Parti (SYRİZA) Sözcüsü Yorgos Katruggalos'un, Yunanistan ve Türkiye arasında yeniden başlatılması kararlaştırılan istikşafi görüşmelerde hangi meselelerin ele alınacağı ve ülkenin kara sularının genişletilmesi konusunda Başbakanlık ve Dışişleri Bakanlığının farklı görüşler dile getirdiği yönündeki eleştirilerini de yanıtlayan Dendias, şunları kaydetti:

  • "Başbakan’ın belirlediği politikanın dışında bir çizgi izlenmesi mümkün değil. Yunanistan'ın hiçbir başbakanı kara suları meselesini müzakere etmez çünkü egemenlik meselesidir ve müzakere konusu değildir."

Yunanistan'dan skandal karar: İyon Denizi'nde kara sularını 12 mile çıkarıyorlar
DÜNYA
Yunanistan'dan skandal karar: İyon Denizi'nde kara sularını 12 mile çıkarıyorlar

"Sınırdaş ülkelerden herhangi biriyle anlaşmalı olarak sınırlandırılmamıştır"

Dendias, Yunanistan’ın kara sularını genişletmesi konusunda sınırdaş ülkeler ile müzakere etmek zorunda olmadığını iddia ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

  • "Ülkenin (Yunanistan) kıta sahanlığı konusundaki tezi, Maniatis kanunu ile ifade edilmektedir. Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) meselesine gelince, belirtilen kıta sahanlığı üzerindeki belirli bölgede olay gerçek. Sınırdaş ülkelerden herhangi biriyle anlaşmalı olarak sınırlandırılmamıştır.

Komşu ülkeler, hakkımızı uygulamamızı anlayışla karşılıyor. İtalya, Yunanistan’ın kara sularını genişleteceğini biliyordu ve bu, 'Yunanistan’ın İtalya ile müzakere ettiği' anlamına gelmez. Arnavutluk’un da Yunanistan’a sormadan, hakkını bütünüyle kullandığı gibi."

Emekli Tümamiral Yaycı: Yunanistan'a Ege'de karasularını 12 mile çıkaramayacağını hatırlatmalıyız
GÜNDEM
Emekli Tümamiral Yaycı: Yunanistan'a Ege'de karasularını 12 mile çıkaramayacağını hatırlatmalıyız

Arnavutluk'tan, Yunanistan'ın kara sularını genişletme planına tepki geldi
DÜNYA
Arnavutluk'tan, Yunanistan'ın kara sularını genişletme planına tepki geldi

Casus belli geçerli: Yunanistan Doğu Akdeniz'de psikolojik üstünlük sağlamaya çalışıyor
DÜNYA
Casus belli geçerli: Yunanistan Doğu Akdeniz'de psikolojik üstünlük sağlamaya çalışıyor

Yunanistan ile müzakereler: Atina kıta sahanlığını açıklamaya zorlanmalı
DÜNYA
Yunanistan ile müzakereler: Atina kıta sahanlığını açıklamaya zorlanmalı
Abone Ol Google News
Yarın başlıyor

Yarın başlıyor

​Eczacılar yarından itibaren randevu alarak aşı olabilecek.
TBMM Başkanı Şentop da aşı oldu

TBMM Başkanı Şentop da aşı oldu

​"Herkesi aşı olmaya davet ediyorum."
Muharrem İncenin Memleket Partisi gün sayıyor

​116 operasyonel tim, 2 bin 24 personel katılıyor.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zekiye Yağmurcu'nun ailesini arayarak başsağlığı diledi.
Diktatörler gibi yemin edecek

Diktatörler gibi yemin edecek

​Biden'in yemin törenini ağır silahlı askerler dolduracak.

Partinin ismi dahi belli

Partinin ismi dahi belli

​ABD Başkanlığını devreden Trump, parti kurma hazırlığında.
2016'dan beri firariydi

2016'dan beri firariydi

FETÖ üyesi firari eski emniyet müdürü yakalandı.
Böyle acı görülmedi

Böyle acı görülmedi

Evlerinde çıkan yangında iki kardeş diri diri yandı.
Aşıda ikinci aşama

Aşıda ikinci aşama

​Huzurevleri ve bakımevlerinde kalanlar ile personelin aşılanmasına başlandı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.