Zelenskiy: Rusya’nın 48 füze ve 470'ten fazla İHA saldırısında 9 kişi hayatını kaybetti

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya'nın ülkesine yoğun hava saldırısı düzenlediğini duyurdu. Saldırıda balistik ve seyir füzesi gibi farklı tipten 48 füze ile 470'ten fazla insansız hava aracının (İHA) kullanıldığını kaydeden Zelenskiy, 9 kişinin hayatını kaybettiğini ve çok sayıda kişinin yaralandığını açıkladı.