Zelenskiy: Rusya’nın 48 füze ve 470'ten fazla İHA saldırısında 9 kişi hayatını kaybetti

13:5019/11/2025, Çarşamba
DHA
Zelenskiy, Kiev, Mıkolayiv, Çerkassi, Çernigiv ile Dnipropetrovsk bölgelerine yönelik de saldırı olduğunu ifade etti.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ülkesine 48 füze ve 470'ten fazla İHA ile yapılan saldırıda 9 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya'nın ülkesine yoğun hava saldırısı düzenlediğini duyurdu. Saldırıda balistik ve seyir füzesi gibi farklı tipten 48 füze ile 470'ten fazla insansız hava aracının (İHA) kullanıldığını kaydeden Zelenskiy, 9 kişinin hayatını kaybettiğini ve çok sayıda kişinin yaralandığını açıkladı.


Saldırılar nedeniyle Harkiv, Lviv, Donetsk ile Ivano-Frankivsk bölgelerinde enerji, ulaşım ve sivil altyapının hasar gördüğünü aktaran Zelenskiy, Kiev, Mıkolayiv, Çerkassi, Çernigiv ile Dnipropetrovsk bölgelerine yönelik de saldırı olduğunu ifade etti.




