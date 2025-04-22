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Dünyanın en acı maddesi keşfedildi: Sadece 1 gramı 106 küvet suyu acılaştırıyor

Dünyanın en acı maddesi keşfedildi: Sadece 1 gramı 106 küvet suyu acılaştırıyor

12:2122/04/2025, Salı
G: 22/04/2025, Salı
Yeni Şafak
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Dünyanın en acı maddesi Oligoporin D
Dünyanın en acı maddesi Oligoporin D

Almanya’da yapılan yeni bir bilimsel araştırma, acı tat eşiğimizi yeniden tanımlayabilir! Leibniz Gıda Sistemleri Biyolojisi Enstitüsü’nde görevli bilim insanları, Kuzey Yarımküre’nin ormanlarında yetişen Amaropostia stiptica adlı raf mantarından üç yeni kimyasal bileşik elde etti. Bu bileşiklerden biri olan oligoporin D, şimdiye kadar keşfedilen en güçlü acı madde olarak kayıtlara geçti.

Almanya'daki Leibniz Gıda Sistemleri Biyolojisi Enstitüsü'nde görev yapan bilim insanları, acı tadın gizemlerini aydınlatabilecek önemli bir keşfe imza attı. Araştırmacılar, Amaropostia stiptica adlı raf mantarından üç kimyasal bileşik çıkardı.

Acının Yeni Adı: Oligoporin D

Bu etkileyici kimyasal bileşik, insan dilinde yer alan acı tat reseptörlerini öylesine güçlü bir şekilde uyarıyor ki, sadece 63 mikrogram/litre gibi düşük bir konsantrasyonda bile acılık hissi oluşturabiliyor. Daha çarpıcı bir örnekle anlatmak gerekirse: 1 gram oligoporin D, tam 106 küvet dolusu suyu acılaştırabilecek güçte!

Mantarın Sırrı Ormanda Gizli

Amaropostia stiptica, genellikle Kuzey Yarımküre'nin soğuk ormanlarında, ağaçların üzerinde yetişiyor. Beyazımsı ve pütürlü yüzeyiyle dikkat çeken bu mantar, dış görünüşüyle sıradan gibi görünse de içerdiği üç özel bileşikle bilim dünyasının odağı haline geldi.

Bu çığır açıcı keşif, sadece tat bilimi açısından değil, aynı zamanda gıda teknolojisi, ilaç geliştirme ve acı tat üzerine yapılan diğer çalışmalarda da yeni bir sayfa açabilir.


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