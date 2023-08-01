Üniversite açılış ve kayıt tarihleri YKS tercihlerini gerçekleştiren adaylar tarafından merak ediliyor. Üniversiteler ne zaman açılacak sorusu, herhangi bir lisans ya da ön lisans programını kazanan kişilerin araştırdığı konu olmaya başladı. ÖSYM Başkanı Ersoy, 2023-YKS tercih işlemlerinin 27 Temmuz-8 Ağustos tarihlerinde yapılacağını duyurdu. 2023-2024 üniversite açılış tarihleri belli oldu. Peki, üniversite kayıt tarihleri belli oldu mu? Üniversite kayıtları ne zaman? İşte 2023-2024 üniversite kayıt takvimi ve e Devlet üniversite kayıt ekranı.