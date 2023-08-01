2023 DUS 1.Dönem tercih başvuruları başladı mı?
Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (DUS), diş hekimliği fakültelerinden mezun olan ve uzmanlık eğitimi almak isteyen adayların katıldıkları bir sınavdır. Sınav, 60 sorudan oluşmaktadır ve 180 dakika sürmektedir. Sınavda sorulan sorular, tıp ve diş hekimliği konularından oluşmaktadır. Sınavın amacı, adayların uzmanlık eğitimine uygun olup olmadıklarını belirlemektir.
2023-DUS 1. Dönem tercihleri ne zamana kadar yapılacak?
2023 Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2023-DUS 1. Dönem) tercih işlemleri, 01 – 07 Ağustos 2023 tarihleri arasında yapılacak.
DUS tercihleri nasıl yapılır?
Adaylar, DUS tercihlerini bireysel olarak 01 Ağustos 2023 tarihinde saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle elektronik ortamda yapabilecektir. Tercih işlemleri, 07 Ağustos 2023 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir. Yerleştirme işleminde, 2023-DUS 1. Dönem Başvuru Kılavuzu’nda yer alan ilke ve kurallar uygulanacak.
2023-DUS 1. dönem uzmanlık öğrencisi kontenjanları
2023-DUS 1. Dönem tercih kılavuzu uzmanlık alanı, genel kontenjan, YBU kontenjanı ile özel koşullar ve açıklamalar şu şekilde:
DUS'a kimler girebilir?
Diş hekimliği fakültelerinden mezun olan ve uzmanlık eğitimi almak isteyen adaylar girebilir.
DUS'ta başarılı olmak için neler yapılmalı?
DUS'ta başarılı olmak için, adayların öncelikle sınava düzenli bir şekilde hazırlanmaları gerekmektedir.
DUS'ta başarılı olmak için, adayların mutlaka sınavın içeriğini iyi bilmeleri gerekmektedir.
DUS'ta başarılı olmak için, adayların mutlaka bir soru bankası edinmeleri gerekmektedir.
DUS'ta başarılı olmak için, adayların mutlaka düzenli bir şekilde deneme sınavlarına girmeleri gerekmektedir.