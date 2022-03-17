​BRICS’in Ukrayna sınavı ​

Sefer Gelen

Araştırmacı – Saint Petersburg Devlet Üniversitesi –Avrasya Çalışmaları

Yirmi birinci yüzyılda uluslararası sistemin ekonomik, siyasi ve sosyal fay hatlarında ciddi çatlaklar meydana gelmiştir. Bu çatlak kendini en fazla ekonomik alanda gösteriyor. 2001’de Goldman Sachs Bankası uzmanlarının ilk kez dile getirdiği BRICS’in oluşturulması bunun bir yansımasıdır. Peki, Çin liderliğinde BRICS neyi hedefliyor? BRICS, “Batının kontrolünde olmayan çok taraflı ve adil bir uluslararası ekonomik ve siyasi düzen” hedefliyor.

ÇİN’İN ALTERNATİF DÜZEN ARAYIŞI

BRICS’in ekonomik yükünü Çin üstlenmektedir. Bu yüzden Pekin’in Rusya’ya BRICS çatısı altında vereceği destek önemlidir. Çin ve Rusya’nın savaş başlamadan önce Pekin’de bir araya gelmelerinin yankıları Atlantik ötesinden duyulmuş ve Washington tarafından Moskova ve Pekin “liberal olmayan yeni dünya düzeni” kurmaya çalışmakla suçlanmıştı. Pekin, Batı ile ekonomik, Moskova ile stratejik ilişkileri dengede götürmek istemektedir. İkinci neden ise Tayvan meselesidir. Moskova’nın Ukrayna’ya yönelik yaklaşımı ile Pekin’in Tayvan’a yönelik yaklaşımı arasında bir paralellik var. Pekin bu yüzden Ukrayna krizinin Tayvan’a sıçramasını istememekte ve uluslararası toplumun ilgisini uzak tutmaya çalışmaktadır. Son olarak, yeni düzende Çin, Rusya’ya liderliğini kabul ettirmek istiyor. Bundan dolayı, Moskova’nın küresel anlamda attığı adımlardan rahatsız olmaktadır. Ukrayna müdahalesini de bu çerçevede değerlendiriyor. Öte yandan, Moskova ile ipleri koparmıyor. Çünkü ABD ve Batı karşısında yalnızlaşmak istemiyor. Pekin, Ukrayna krizinde doğrudan Moskova’yı desteklemeyerek taviz koparmak ve maksimum kazanç sağlama peşinde. Sonuç olarak, Pekin yeni düzende Moskova’yı Washington’a karşı korurken diğer taraftan da Moskova’yı ‘ikincil aktör’ düzeyinde tutmak istiyor.

REKLAM

BİRLİK ÜYELERİNİN KRİZE YAKLAŞIMI

Yeni Delhi, Moskova ve Batı ile ilişkileri dengede tutarak Ukrayna meselesinde ‘diplomatik cambazlık’ yapıyor. Yeni Delhi tarafından yapılan açıklamalarda doğrudan Moskova işaret edilmemiş, işgali kınayan BM karar taslağını oylamadan çekilmiştir. Yeni Delhi, “uluslararası hukuka ve devletlerin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı” konusundaki BM bildirisine dikkat çekiyor.

Brezilya Başkanı J. Bolsonaro’un Şubat ayında Rusya’ya yaptığı resmi ziyaretin zamanlaması dikkat çekicidir. Müdahale sonrası ise Bolsonaro, Rusya’ya yaptırım uygulamayacağını ve ülkesinin ‘dengeli’ bir tavır alması gerektiğini belirtti. Ayrıca uluslararası arenada Amazonların egemenliği hususunda Rusya’nın desteğini hatırlatarak, “pozisyonumuz temkinli olmalı” ifadesini kullandı. Bolsonaro, BMGK’da Rusya’nın Ukrayna saldırısının kınandığı oturumda Brezilya’nın onay oyu kullanmasını da ‘dengeli’ olarak niteledi.

REKLAM

Güney Afrika Cumhurbaşkanı C. Ramaphosa bu krizde diplomasinin başarısızlığa uğradığını, çatışmadan tek çıkış yolunun arabuluculuk olduğunu ifade etti. Ramaphosa, çatışmanın sonlandırılması için ABD ve Rusya’nın bir araya gelmesi gerektiğini vurguladı ve BRICS ortağı Rusya’nın “BM Sözleşmesi uyarınca Ukrayna’daki kuvvetlerini geri çekmesi gerektiğini” belirtildi.

YENİ KALKINMA BANKASI NEDEN ÖNEMLİ?

BRICS ülkeleri uluslararası finans kuruluşlarında daha çok temsil edilmek ve ilgili kuruluşlarda (Dünya Bankası ve IMF) reform yapılmasını istiyorlar. Ekonomik iş birliğinin derinleştirilmesi girişimi ve Dünya Bankası’na karşı alternatif bir kurum fikri ise ABD’nin etkinliğine karşı açık bir meydan okumadır. Yeni Kalkınma Bankası’nın (NDB) ve Koşullu Rezerv Düzenlemesinin (CRA) kurulması ile ABD’nin Dünya Bankası ve IMF’de oynadığı merkezi rolüne ve doğrudan batı-egemen ilgili kuruluşlara karşı daha çok kendi beklentilerini yansıtan bir uluslararası düzen ön gördükleri iddia edilebilir. Dikkat çekilmesi gereken NDB ve CRA’nın BRICS’e kurumsal bir kimlik sağlamış olmasıdır. Önümüzdeki süreçte NDB’nin ve CRA’nın küresel ekonomik gelişimde IMF ve Dünya Bankası gibi önemli bir rol oynayabileceği ve hatta onların yerine geçebileceği iddia edilmektedir.

REKLAM

Ukrayna krizi BRICS’in en kritik sınavıdır. BRICS kendi içindeki dayanışma ruhunu uluslararası topluma ispatlamak zorundadır. Aksi halde varlığı sorgulanacaktır. İkinci olarak, Rusya için BRICS Ukrayna krizinden bir çıkış kapısıdır. BRICS başkentlerinin ABD baskılarına karşı vereceği tepki önemlidir. Moskova’ya verilecek destek Kremlin’in Ukrayna’daki tutumunu sertleştirecektir. Aksi halde, yani BRICS başkentleri ABD baskılarına karşı koyamazlarsa Moskova’nın işi çıkmaza girer. Böylece Moskova sadece Pekin’e bağımlı kalır. Bu da Moskova için en kötü senaryodur. Moskova’ın Pekin’e vereceği ‘ciddi’ tavizler Rusya’nın bir yüzyıl kaybetmesine neden olabilir. Üçüncü olarak, savaş uzar ve Moskova ikilemde kalırsa, ekonomik-siyasi yaptırım ve baskılar Rusya’nın yeni manevralar geliştirmesine neden olabilir. Moskova krizlere bağışıklığı olan bir başkenttir. Bu senaryoda ise hem Washington hem de Pekin kaybeder. Çünkü Pekin ve Washington gücü Moskova ile paylaşmak zorunda kalacaklardır. Bu her iki başkent açısından kabul edilebilir bir durum değildir. Dördüncü olarak, bu krizin “gizli mimar”ının Pekin olduğu unutulmamalıdır. Çünkü Çin’in ekonomik gelişimi sistemde bu çatlakların oluşmasına neden oldu. Bu açıdan Çin’in atacağı adımlar dikkatle izlenmelidir. Son olarak, Doğu Türkistan, Tayvan, Keşmir ve Amazonlar meseleleri uluslararası toplumda BRICS dayanışması ihtiyacını ortaya çıkarıyor. Bu yüzden BRICS ülkeleri tarafından yapılacak

REKLAM

Moskova karşıtı açıklamalar danışıklı dövüş olabilir.