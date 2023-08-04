Twitter, Facebook, YouTube: Sosyal ağ sağlayıcılarının yasal yükümlülükleri

Yasal değişikliklerden önceki uygulama ve bir kısım sorunlar, adli soruşturma ve kovuşturmaların işleyişini ciddi bir şekilde ve olumsuz olarak etkiliyordu. Bunun sonucu veya bu kapsamda ilgili kişi veya kurumların hakları da önemli ölçüde etkilenebiliyordu. Yapılan şikayetler nedeniyle bir kısım bilgilerin alınması gerekiyor.

Örneğin