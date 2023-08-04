Twitter, Facebook, YouTube: Sosyal ağ sağlayıcılarının yasal yükümlülükleri

İllustrasyon: Cemile Ağaç Yıldırım.
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından Twitter’a verilen reklam yasağının kanuni dayanağı, bundan sonraki olası aşamalar, vergi mükelleflerini bağlayıcı unsurlar, Twitter’ın bu nedenle kapatılmasının mümkün olup olmayacağı, Twitter, Facebook, YouTube gibi sosyal ağ sağlayıcılarının yasal yükümlülükleri, temsilci belirleme yükümlülüğü, bunun amacı, aksi haldeki yaptırımlarıyla ilgili hukuki bilgilendirme yapılması amacıyla bu çalışma yapılmıştır. Meselenin daha iyi anlaşılmasına katkı olarak mümkün olduğunca hukuki terimler ve kanun maddeleri kullanılmamıştır. Ülkemizde internet, sosyal medyaya ilişkin bu konu 5651 Sayılı Kanun’da düzenlenmiştir.
KRONİK SORUNLAR
EN AZ BİR TEMSİLCİ BULUNDURACAKLAR
TEMSİLCİ BELİRLENMEZSE NE OLACAK?
Aşamalı olarak aşağıdaki yaptırımların verilmesi mümkün olabilecektir: