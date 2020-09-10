10 Eylül döviz fiyatları: Doların fiyatı ne kadar oldu euro kaç liradan satılıyor? Doların fiyatı yeni güne nasıl başladı? Serbest piyasa döviz kurlarında 10 Eylül fiyatları belli oldu. Dünkü kapanışa göre dolar ve euro yeni güne düşüşle başladı. Döviz kurlarında uzun süredir devam eden hareketlilik sonrası yatırımcılar doların fiyatının ne kadar olduğunu euronun kaç liradan alınıp satıldığını merak etmeye başladı. İşte dolar ve euroda son rakamlar..

Haber Merkezi 10 Eylül 2020, 10:07 Son Güncelleme: 10 Eylül 2020, 10:07 Yeni Şafak