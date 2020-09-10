Doların fiyatı yeni güne nasıl başladı?

Merkez Bankası'nın (TCMB) geçen hafta devreye giren zorunlu karşılık artışı ve likidite sıkılaştırmasının etkisiyle bir aylık repo faizi de yüzde 11.15 ile geç likidite penceresi faizine yaklaştı.
DOLAR GÜNE NASIL BAŞLADI?
İstanbul serbest piyasada dolar 7,4850 liradan, avro 8,8520 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 7,4830 liradan alınan dolar, 7,4850 liradan satılıyor. 8,8500 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 8,8520 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,4930 lira, avronun satış fiyatı ise 8,8520 lira olmuştu.