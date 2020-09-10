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Ekonomi Doların fiyatı yeni güne nasıl başladı?
TÜRKİYE EKONOMİSİ

10 Eylül döviz fiyatları: Doların fiyatı ne kadar oldu euro kaç liradan satılıyor?

Doların fiyatı yeni güne nasıl başladı?

Serbest piyasa döviz kurlarında 10 Eylül fiyatları belli oldu. Dünkü kapanışa göre dolar ve euro yeni güne düşüşle başladı. Döviz kurlarında uzun süredir devam eden hareketlilik sonrası yatırımcılar doların fiyatının ne kadar olduğunu euronun kaç liradan alınıp satıldığını merak etmeye başladı. İşte dolar ve euroda son rakamlar..

Haber Merkezi Yeni Şafak
10 Eylül 2020 dolar ve euro fiyatları..
10 Eylül 2020 dolar ve euro fiyatları..

Merkez Bankası'nın (TCMB) geçen hafta devreye giren zorunlu karşılık artışı ve likidite sıkılaştırmasının etkisiyle bir aylık repo faizi de yüzde 11.15 ile geç likidite penceresi faizine yaklaştı.

DOLAR GÜNE NASIL BAŞLADI?

İstanbul serbest piyasada dolar 7,4850 liradan, avro 8,8520 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 7,4830 liradan alınan dolar, 7,4850 liradan satılıyor. 8,8500 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 8,8520 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,4930 lira, avronun satış fiyatı ise 8,8520 lira olmuştu.

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