Salgın hububat ihracatına işlemedi

Salgın sürecinde birçok sektörde ihracat rakamları düşerken, hububat ve bakliyat sektöründe ihracat her geçen gün artarak devam ediyor. TİM Hububat Bakliyat Sektör Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya, 2020 yılının 8 aylık diliminde Türkiye genelinden toplam 4 milyar 607 milyon 70 bin dolarlık ihracat yapıldığını, bunun 1 milyar 419 milyon 791 bin dolarlık kısmının Güneydoğulu ihracatçılar tarafından gerçekleştirildiğini ve hububat bakliyat sektörünün ihracat alanındaki liderliğini sürdürdüğünü ifade etti. Güneydoğu Anadolu Bölgesinden bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 18,5 artışla 182 milyon 116 bin dolarlık sektör ihracatı gerçekleştirildiğini ifade eden Altunkaya yılın ilk sekiz aylık sürecinde ise hububat bakliyat ihracatçılarının bir önceki yıla oranla yüzde 12 artışla 1 milyar 419 milyon 791 bin dolarlık ihracata imza attığını dile getirdi.

Mahsum Altunkaya

EN BÜYÜK PAZAR ORTADOĞU ÜLKELERİ

Türkiye genelinden yapılan ihracatta ülke grupları bazında ilk sıranın 1 milyar 814 milyon 37 bin dolarla Ortadoğu ülkelerine ait olduğuna da dikkat çeken Altunkaya, Ortadoğu pazarının Güneydoğulu ihracatçılar için özel bir önem taşıdığını kaydetti. Altunkaya, bu süreçte Güneydoğu'dan Ortadoğu Ülkelerine yapılan ihracatın 724 milyon 710 bin dolar olduğunu ve bu rakamın bölge ihracatının yüzde 51’ine tekabül ettiğini belirtti. İhracatta ülke grupları itibariyle ikinci sıranın 1 milyar 87 milyon 907 bin dolarla Afrika ülkelerinde olduğunu söyleyen Altunkaya, üçüncü sırada ise 548 milyon 790 bin dolarla AB ülkelerinin bulunduğuna dikkat çekti.

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IRAK PAZARINDA TOPARLANMA

Altunkaya, Ocak- Ağustos 2020 döneminde sektörün Türkiye genelinden toplam 208 ülke ve serbest bölgeye ihracat yaptığını Güneydoğu Anadolulu ihracatçıların ise toplam 161 ülke ve serbest bölgeye ihracat gerçekleştirdiklerini ifade etti. Hububat Bakliyat sektörünün Irak pazarında toparlanmaya başladığına da dikkat çeken Başkan Altunkaya, “Irak’ta toparlanma sürecimiz hızla devam ediyor. Sekiz aylık süreçte Irak’a 4 milyarı milyon doları aşan ihracat gerçekleştirirken bu rakamın bütün sektörler için 1 milyar 366 milyon dolarlık bölümü Güneydoğulu ihracatçılar tarafından gerçekleştirilmiştir” dedi. Altunkaya, son dört aylık dilimde ihracatı artırmak için çalıştıklarını belirtti.

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