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Ekonomi 250 nüfuslu lavanta köyü bir milyon kişiyi ağırlayacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

250 nüfuslu 'lavanta köyü' bir milyon kişiyi ağırlayacak

Türkiye'nin lavanta üretiminin yüzde 90'ının karşılandığı Isparta'nın 250 nüfuslu Kuyucak köyünde, mor çiçeklerin arasında doğayla iç içe olma imkanı sunuluyor. Ağırlıklı olarak Rus ve Ukraynalıların ilgi gösterdiği lavanta bahçelerini bu yıl bir milyon kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.

Haber Merkezi DHA
Isparta'daki lavanta köyüne yerli ve yabancı turistten yoğun ilgi var.
Isparta'daki lavanta köyüne yerli ve yabancı turistten yoğun ilgi var.

Türkiye'de lavanta üretimi 10 bin dönümün üzerinde bir alanda gerçekleştiriliyor. Bu alanlardan yaklaşık 1500 ton lavanta çiçeği, çiçeklerden ise 20- 30 ton lavanta yağı elde ediliyor.

Lavantanın 1 dönümde çiçek olarak 150 ile 400 kilogram arasında verim gerçekleşirken, yağ verimi çiçek veriminin yüzde 2 ile yüzde 5'i arasında değişiyor.

Geçen yıl hasat zamanında lavanta üreticileri, 1 kilogram yaş lavantayı 1,5- 2 liraya satışa sunarken, kurutulmuş lavantanın 1 kilogramı 10- 15 lira arasında satıldı. Üreteciler, bir dönüm lavanta bahçesinden 800 ile 1100 lira arası kazanç elde etti.

ÜRETİMİN YÜZDE 90'I BU KÖYDEN

Torosların eteğinde, Isparta'nın yaklaşık 50 kilometre uzağına kurulu ve yalnızca 250 kişinin yaşadığı Keçiborlu ilçesine bağlı Kuyucak köyü ise Türkiye'deki lavanta üretiminin yüzde 90'ını karşılıyor. Özel eğitimlerden geçen köy halkı, bölgede yaklaşık 40 yıldır sürdürülen lavanta tarımında birer ustaya dönüştü. Bölge ekonomisine ciddi bir girdi sağlayan lavanta bahçeleri, mis kokusunun yanı sıra mor rengiyle de görsel bir şölen sunuyor. Haziran, temmuz ve ağustos aylarında mis kokulu güzelliği görmek isteyen yüz binlerce yerli ve yabancı turist köyü ziyaret ediyor.

Lavanta çiçeğinin kendisi 10 lira yağı 20 bin lira
EKONOMİ
Lavanta çiçeğinin kendisi 10 lira yağı 20 bin lira

BU YIL 1 MİLYON KİŞİ BEKLENİYOR

Türkiye'de 'lavanta kokulu köy' olarak ünlenen Kuyucak'a gelenler, bahçelerdeki mor lavantaların arasında hem doğayla iç içe oluyor hem de fotoğraf çekerek sosyal medya hesaplarından paylaşabiliyor. Ziyaretçilerin büyük kısmını kadınlar oluşturuyor. Kadınların büyük kısmı ise buraya gelirken mor renkle uyum sağladığını düşündükleri için beyaz kıyafet tercih ediyor.

Lavanta bahçelerinin içinde bisiklet, salıncak, dekoratif masalar yerleştirilip fotoğraf çekimi için ziyaretçilere imkan tanınırken, lavantadan yapılan yağ, sabun, krem, reçel, çay ve bal satın alınabiliyor. Lavantanın bir demeti 20 liradan satılırken, lavanta suyu 30 lira, reçeli 35 liradan alıcı buluyor. Geçen yıl 1 milyon yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği lavanta bahçelerinde, bu yıl koronavirüs tedbirleri kapsamında ziyaretçi sayısında artış olmayacağı, ancak 1 milyonları bulacağı tahmin ediliyor.

TURİSTLER HAYRAN KALIYOR

Antalya'da yaşayan ve lavanta bahçelerini görmek için Kuyucak köyüne gelen yerleşik Rus asıllı Alisa Erpek, lavantaların çok güzel koktuğunu ve muhteşem bir gün geçirdiklerini söyledi. Eve lavanta götüreceğini ve her gün bu kokuyla uyanacağını da kaydeden Erpek, tüm arkadaşlarına buraya gelmeleri için tavsiyede bulunacağını belirtti.

  • Lavanta bahçesini sosyal medyadan görüp merak ettiği için geldiğini belirten Pelin Kozan da “Arkadaşlarımla geldim ve buraya uygun kıyafetler getirdim. Lavantaları çok beğendik, bizim için güzel bir anı oldu" diye konuştu.

UKRAYNA VE RUS TURİSTTEN YOĞUN İLGİ

  • Lavanta bahçesi işletmecisi ve lavanta üreticisi Cafer Gökpınar, 250 nüfuslu bir köyde yaşamalarına rağmen geçen yıl 1 milyon turisti ağırladıklarını anlattı. Lavanta bahçeleri nedeniyle çok sayıda ziyaretçi geldiğini kaydeden Gökpınar, “Genelde Ruslar, Ukraynalılar ziyarete geliyor. Ağustos ayı sonuna kadar herkese kapımız açık. Sonra hasada başlıyoruz. Turistlerin büyük kısmı beyaz kıyafetleri tercih ediyor. Biz de onlara fotoğraf çekiminde daha iyi bir görsel sunmak için taç imal ediyoruz" dedi.
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