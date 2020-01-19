Ekonomi Lavanta çiçeğinin kendisi 10 lira yağı 20 bin lira
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Lavanta çiçeğinin kendisi 10 lira yağı 20 bin lira

Afyonkarahisar’da bulunan Türkiye’nin ilk ve tek Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Merkezi’nde kurulan tesiste damıtma yöntemiyle 80 kilo lavanta çiçeğinden elde edilen 2 kilo uçucu yağ 20 bin liraya satılıyor.

Haber Merkezi İHA
Fotoğraf: Arşiv / Lavanta çiçeği
Fotoğraf: Arşiv / Lavanta çiçeği

Afyonkarahisar’da birçok bitkinin katma değerinin ölçüldüğü ve bitkilerin daha değerli hale gelmesi için çalışmaların yürütüldüğü Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Tıbbi Aromatik Bitkiler Merkezi’nde birçok aromatik bitkinin uçucu yağ değeri hem ölçülüyor hem de katma değerli yağ elde ediliyor.

Özellikle kozmetik sektörünün birçok alanında kullanılan ve Afyonkarahisar genelinde üretimi yaygınlaşan lavantanın işlenmesine ilişkin bilgi veren Afyonkarahisar Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Merkezi Müdürü Emel Yıldız, “Lavantanın yağ verimiyle ilgili çalışmalar yürütüyoruz. Tesisimizde deneme mahiyette bir yağ çıkarma ünitesini buraya kazandırdık. Burada yaptığımız çalışmalarda yöremizde yapılan lavantanın yağ verimliliğiyle ilgili tespitlerimiz oluyor. Bu şekilde bitkinin özü dediğimiz, ruhu dediğimiz uçucu yağın alınabilirliğini burada gösteriyoruz. Özellikle yüzde kaç verim alabiliyoruz diye bunun tespitini yapıyoruz. Ekonomik olup olmadığı yönünde bir veri oluyor elimizde” dedi.

Çiçeğin kilosu 10 lira

2 kilo lavantanın 20 bin lira değerinin olduğuna dikkat çeken Yıldız, “Yaklaşık 80 kilogram kuru lavanta çiçeğinden 2 litre bir uçucu yağ elde ettik. Bu da şu demek oluyor; bizim ürünümüz yüzde 3’lere yakın bir değerde yağ veriyor. Bu kabul edilebilir bir seviyede. Çünkü bitkinin değerli kısmından alınıyor uçucu yağ. Burada 2 litrelik bir yağın 20 bin lira gibi bir değeri oluyor. Yani 80 kilo lavanta çiçeği, kilosu 10 liradan 800 liralık bir lavanta çiçeğinden destilasyon (damıtma) yöntemiyle 20 bin liralık uçucu yağ elde ediyoruz” dedi.

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