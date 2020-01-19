Ekonomi Yarıyıl tatili turizmcinin yüzünü güldürdü
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Yarıyıl tatili turizmcinin yüzünü güldürdü

Kış turizminde 4 kişilik bir aile için sömestr döneminde 3 gece 4 günlük paket tur fiyatı 3-4 bin TL'den başlıyor. Sömestr dönemi doluluk oranlarının yüzde 100’e ulaşacağını söyleyen TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, "Termalde 4-5 gecelik talepler revaçta. 5 yıldızlı termal tesislerde gecelik kişi başı ortalama fiyat 400 TL’den başlıyor" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Sömestir döneminde, kayak merkezleri yüzde 100 dolulukla öne çıkarken, Turistik Doğu Ekspresi ve termal oteller de yoğun ilgi görüyor. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, sömestir döneminde kayak merkezlerine yüksek talebin olduğunu ifade etti.

Firuz Bağlıkaya

3 GECE 4 GÜNLÜK PAKETLER REVAÇTA

  • Bağlıkaya, kar kalınlığının yükselmesiyle birlikte özellikle Uludağ, Palandöken, Kartalkaya, Kartepe, Erciyes, Sarıkamış, Ilgaz, Kastamonu gibi kış turizmi merkezlerine talebin de üst seviyeye çıktığını söyledi.
  • Kayak turizminde 4 kişilik bir aile için sömestir döneminde 3 gece 4 günlük paket tur fiyatının yaklaşık 3 bin TL'den başladığını belirten Bağlıkaya, "Uludağ’da son günlerde artan kar yağışı ile birlikte doluluklar olumlu etkilendi. Sömestir dönemi doluluk oranları yüzde 100’e ulaşacak. Uludağ’da sömestr döneminde 3 gece 4 gün ya da bir haftalık paketler öne çıkıyor. Fiyatlar yıldızlı tesislerde kişi başı günlük 400 TL seviyesinden başlayıp daha üst seviyelere çıkıyor" dedi.
  • Bağlıkaya, Afyonkarahisar başta olmak üzere Yalova, Bursa, Ankara-Kızılcahamam ve Balıkesir lokasyonlarının termal alanda ilgi gördüğünü anlatarak, "Termalde yatak kapasitesinin en yüksek olduğu Afyonkarahisar, en yüksek talep gören nokta. Termal tatilde 4-5 gecelik talepler öne çıkıyor. 5 yıldızlı termal tesislerde gecelik kişi başı ortalama fiyat yaklaşık 400 TL’den başlıyor."

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