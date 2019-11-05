64 bin TL'lik ayakkabıyı Katarlı iş adamı aldı

Bu yıl 8'incisi düzenlenen Eksposhoes Ayakkabı Moda Saraciye Fuarı, İstanbul Pullman Kongre Merkezi'nde kapılarını açtı.
65 ülkeden yaklaşık bin 500 yabancı iş insanının alım için katıldığı fuarda, 100 Türk üreticisi firma son kreasyonlarını sergiledi.
10 bin avroluk ayakkabıya büyük ilgi
Sektörde 30 yıldır faaliyet gösteren ayakkabı üreticisi Bayram Polat'ın fuar için özel tasarladığı, üzeri özel taşlarla kaplı kadın ayakkabısı ziyaretçilerden büyük ilgi gördü.
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- El işçiliği ile üretilen ayakkabıyı, fuara alım için gelen Katarlı bir ayakkabı üreticisi 10 bin avroya satın aldı. Ayakkabıyı satın alan Katarlı üreticinin ismini açıklamak istemediği öğrenildi.