Ekonomi 64 bin TLlik ayakkabıyı Katarlı iş adamı aldı
İŞ DÜNYASI

64 bin TL'lik ayakkabıyı Katarlı iş adamı aldı

Ayakkabı üreticisi Bayram Polat'ın Eksposhoes Ayakkabı Moda Saraciye Fuarı'na özel tasarladığı kadın ayakkabısı, 10 bin avroya (64 bin TL) alıcı buldu. Katarlı bir üreticinin satın aldığı 10 bin avroluk ayakkabının, Türk yapımı en pahalı ayakkabı olduğu belirtildi.

Haber Merkezi AA
Bayram Polat'ın Eksposhoes Ayakkabı Moda Saraciye Fuarı'na özel tasarladığı kadın ayakkabısı.
Bayram Polat'ın Eksposhoes Ayakkabı Moda Saraciye Fuarı'na özel tasarladığı kadın ayakkabısı.

Bu yıl 8'incisi düzenlenen Eksposhoes Ayakkabı Moda Saraciye Fuarı, İstanbul Pullman Kongre Merkezi'nde kapılarını açtı.

65 ülkeden yaklaşık bin 500 yabancı iş insanının alım için katıldığı fuarda, 100 Türk üreticisi firma son kreasyonlarını sergiledi.

10 bin avroluk ayakkabıya büyük ilgi

Sektörde 30 yıldır faaliyet gösteren ayakkabı üreticisi Bayram Polat'ın fuar için özel tasarladığı, üzeri özel taşlarla kaplı kadın ayakkabısı ziyaretçilerden büyük ilgi gördü.

  • El işçiliği ile üretilen ayakkabıyı, fuara alım için gelen Katarlı bir ayakkabı üreticisi 10 bin avroya satın aldı. Ayakkabıyı satın alan Katarlı üreticinin ismini açıklamak istemediği öğrenildi.

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