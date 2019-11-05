64 bin TL'lik ayakkabıyı Katarlı iş adamı aldı Ayakkabı üreticisi Bayram Polat'ın Eksposhoes Ayakkabı Moda Saraciye Fuarı'na özel tasarladığı kadın ayakkabısı, 10 bin avroya (64 bin TL) alıcı buldu. Katarlı bir üreticinin satın aldığı 10 bin avroluk ayakkabının, Türk yapımı en pahalı ayakkabı olduğu belirtildi.

Haber Merkezi 05 Kasım 2019, 13:09 Son Güncelleme: 05 Kasım 2019, 13:26 AA