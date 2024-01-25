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Ekonomi

Ünlü tavuk markalarına soruşturma: Türkiye'nin tanınmış şirketleri de var

Rekabet Kurulu, beyaz et sektöründe faaliyet gösteren 10 teşebbüs hakkında, soruşturma açılmasını kararlaştırdı.

19:30 - 25/01/2024 Perşembe
AA
Beyaz et sektöründe faaliyet gösteren 10 teşebbüs hakkında rekabet soruşturması açıldı.
Beyaz et sektöründe faaliyet gösteren 10 teşebbüs hakkında rekabet soruşturması açıldı.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, beyaz et sektöründe faaliyet gösteren teşebbüslerin ve teşebbüs birliklerinin, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ilgili maddesini ihlal ettikleri iddiasına yönelik olarak yürütülen ön araştırma, Rekabet Kurulunca karara bağlandı.

Ön araştırmada elde edilen bilgileri, belgeleri ve yapılan tespitleri müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak, rekabete hassas bilgi değişiminde bulunmak suretiyle Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ilgili maddesini ihlal edip etmediklerinin tespiti amacıyla
Abalıoğlu Lezita Gıda Sanayi AŞ, As Tavukçuluk Tarım İşl. San. ve Tic. Ltd. Şti., Banvit Bandırma Vitaminli Yem Sanayi AŞ, Beypi Beypazarı Tarımsal Üretim Paz. San. ve Tic. AŞ, CP Standart Gıda San. ve Tic. AŞ, Erpiliç Entegre Tavukçuluk Üretim Pazarlama ve Tic. AŞ, Gedik Tavukçuluk ve Tarım Ürünleri Tic. San. AŞ, Hastavuk Gıda Tarım Hayvancılık Sanayi ve Ticaret AŞ, Keskinoğlu Tavukçuluk ve Damızlık İşl. San. Tic. AŞ ile Şenpiliç Gıda Sanayi AŞ hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

Abalıoğlu Lezita Gıda Sanayi AŞ'nin alıcılarının yeniden satış fiyatını belirlemek, Erpiliç Entegre Tavukçuluk Üretim Pazarlama ve Tic. AŞ'nin alıcılarına bölge ve müşteri kısıtlaması getirmek ve Hastavuk Gıda Tarım Hayvancılık Sanayi ve Ticaret AŞ'nin alıcılarının yeniden satış fiyatını belirlemek, alıcılarına rekabet etmeme yükümlülüğü ile bölge ve müşteri kısıtlaması getirmek suretiyle Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ilgili maddesini ihlal edip etmediğinin tespiti için de ayrıca soruşturma açılması kararlaştırıldı.



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9 dakika önce
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