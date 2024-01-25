Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, beyaz et sektöründe faaliyet gösteren teşebbüslerin ve teşebbüs birliklerinin, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ilgili maddesini ihlal ettikleri iddiasına yönelik olarak yürütülen ön araştırma, Rekabet Kurulunca karara bağlandı.
Abalıoğlu Lezita Gıda Sanayi AŞ'nin alıcılarının yeniden satış fiyatını belirlemek, Erpiliç Entegre Tavukçuluk Üretim Pazarlama ve Tic. AŞ'nin alıcılarına bölge ve müşteri kısıtlaması getirmek ve Hastavuk Gıda Tarım Hayvancılık Sanayi ve Ticaret AŞ'nin alıcılarının yeniden satış fiyatını belirlemek, alıcılarına rekabet etmeme yükümlülüğü ile bölge ve müşteri kısıtlaması getirmek suretiyle Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ilgili maddesini ihlal edip etmediğinin tespiti için de ayrıca soruşturma açılması kararlaştırıldı.