Akkuyu Nükleer Santralı'nın Tükiye'ye katkısı 50 milyar dolar olacak

Akkuyu Nükleer A.Ş. Mersin, Adana, Antalya, İstanbul ve Ankara Ticaret ve Sanayi Odalarının desteğiyle tedarikçi semineri düzenledi. Seminere, Rosatom’un Ortadoğu ve Kuzey Afrika Direktörü ve Bölge Başkan Yardımcısı Aleksander Voronkov, Akkuyu Nükleer A.Ş. Üretim ve İnşaat Organizasyon Direktörü Denis Sezemin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Nükleer Enerji ve Uluslararası Projeler Genel Müdürlüğü Nükleer Altyapı Geliştirme Dairesi Başkanı Salih Sarı ve tedarikçiler katıldı.

'YÜZDE 35 YERLİ KATKI'



Seminerin açılış konuşmasını yapan Salih Sarı, "20 milyar ABD doları iş hacmi ile tek kalemde ülkemizin en büyük yatırımı konumundaki Akkuyu Nükleer Santral projesinde, mal ve hizmet tedarikinin en az 5,9 milyar ABD dolarının yerli imkanlardan karşılanmasını öngörüyoruz. Projede şu ana kadar gelinen aşamayı değerlendirecek olursak, ekipman, malzeme ve hizmet toplamında 1 milyar 170 milyon dolar, yaklaşık yüzde 30,5 yerli katkı oranına ulaşmış bulunuyoruz. Vergi, harç, işçilik ve lisans da dahil edildiğinde bu oran yüzde 35,5’a çıkmaktadır" dedi.

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Proje hakkında konuşan Akkuyu Nükleer A.Ş. Üretim ve İnşaat Organizasyon Direktörü Denis Sezemin ise, "Akkuyu NGS 3 nesil VVER-1200 tipi reaktörlü 4 güç ünitesinden oluşacak, santralin toplam elektrik gücü 4800 MW olacak. Dört ünitenin de devreye alınmasının ardından Akkuyu NGS, Türkiye Cumhuriyeti'nin toplam elektrik ihtiyacının yüzde 10'una kadarını karşılayabilecek. Akkuyu NGS projesinin temelinde, Uluslararası Atom Enerji Ajansı'nın (UAEA) ve Uluslararası Nükleer Güvenlik Danışma Grubu güvenlik standartlarında belirtilen tüm modern küresel gerekliliklere ve Avrupa İşletmeci Şirketler Kulübü (EUR) şartlarına uygun olan modern Rus 3 nesil teknolojisi bulunmakta. Akkuyu NGS'nin güç üniteleri, 3300 MW termal kapasiteli VVER-1200 tipi hafif su kullanımlı güç reaktörleri ile donatılacaktır. Santralin her ünitesinin hesaplanan hizmet ömrü, uzatma imkanı ile 60 yıldır. Akkuyu NGS projesi, dünya nükleer endüstrisi için benzersiz olan YSİ (yap-sahip ol-işlet) modeline göre hayata geçirilmekte. Bu YSİ modeline göre, NGS tedarikçisi olan Akkuyu Nükleer A.Ş. aynı zamanda projede yatırımcı ve gelecekteki NGS'nin sahibi olarak hareket etmektedir" dedi.

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'9 ŞİDDETİNDE DEPREME DAYANIKLI'



İnşaatın hazırlık aşamasında sahada sismik çalışmalar için 15 istasyon kurulduğunun bilgisini veren Sezemin, "Kapsamlı jeodezik çalışmalar tamamlanmış ve bu konuda toplam 27 bin sayfalık 78 rapor yayınlanmıştır. Yürütülen çalışmalar, 9 şiddetine kadar hesaplanan maksimum deprem için tasarlanan Akkuyu NGS'nin inşası için inşaat sahasının parametrelerini doğrulamıştır. Projenin başlangıcından bu yana, UAEA'nın katılımıyla sahada ondan fazla denetim yapılmıştır. UAEA Türkiye misyonu, 2017 yılında deprem, tsunami ve uçak kazası senaryoları için Akkuyu NGS sahasında olasılıklı güvenlik analizinin en iyi şekilde uygulandığını kabul etmiştir" diye konuştu.

'İŞLETME AŞAMASINDA 4 BİN KİŞİ ÇALIŞACAK'



Projenin toplam maliyetinin yaklaşık 20 milyar dolar olduğunu kaydeden Sezemin şunları söyledi:

"Projenin NGS’nin tüm yaşam döngüsü boyunca Türkiye'nin GSYİH'sine tahmini katkısı yaklaşık 50 milyar dolar olacak. Alt yapı ve istihdam yaratılması, bölgenin 30 bin kişiye kadar olan nüfusunun büyümesi için koşullar sağlayacak. İşletim aşamasındaki NGS’nin personel sayısı 700'ün üzerinde nitelikli Türk mühendis dahil olmak üzere yaklaşık 4 bin kişi olacak. Projede toplam yerelleştirme potansiyeli 5,9 milyar dolar. Mevcut tahminlere göre toplamda yaklaşık 2,2 milyar dolar tutarındaki siparişler şimdiden sözleşmeye bağlanmış veya sözleşme imzalama aşamasında."