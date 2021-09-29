Akkuyu Nükleer Santrali çalışmaları ne durumda?

Türkiye’nin ilk nükleer enerji santrali olacak Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin (NGS) yapımı için sürdürülen çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.
Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumundan (Rosatom) yapılan açıklamaya göre, 3'üncü güç ünitesine ait reaktör tabanının yapımına yönelik ham boru açma operasyonu gerçekleştirildi.
TABANINDA KULLANILACAK
Söz konusu açma işlemi, nükleer reaktör tabanının oluşturulması için 6x6 metre boyutlarında döküm parçanın elde edilmesini sağlıyor. Nükleer reaktörün tabanı, bu levhadan daire kesilerek oluşturulacak.
SİSMİK YÜKLERDEN KORUYACAK
Akkuyu NGS’nin 2. güç ünitesine reaktör şaftının ana elemanları kuruldu. Çapı 9 metreden geniş ve ağırlığı 88 ton olan destek kirişi, reaktörü ağırlık ve sismik yüklerden koruma işlevlerini yerine getiriyor. Destek kirişinin kurulum işlemi 8 saat sürdü.
İLK ÜNİTE 2023'TE DEVREDE
- Her biri 1200 megavatlık kurulu güce sahip 4 reaktörden oluşacak Akkuyu NGS'nin ilk ünitesinin 2023'te devreye alınması hedefleniyor. Kalan 3 ünitenin de birer yıl arayla 2026 sonuna kadar faaliyete geçmesi planlanıyor.