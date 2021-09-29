Gündem Akkuyu Nükleer Santrali çalışmaları ne durumda?
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Akkuyu Nükleer Santrali çalışmaları ne durumda?

Her biri bin 200 megavatlık kurulu güce sahip 4 reaktörden oluşacak Akkuyu Nükleer Güç Santrali için çalışmalar sürüyor. İkinci güç ünitesine reaktör şaftının ana elemanları kuruldu. Üçüncü güç ünitesine ait reaktör tabanının yapımına yönelik ham boru açma operasyonu da gerçekleştirildi. Nükleer reaktörün tabanı, bu levhadan daire kesilerek oluşturulacak.

Haber Merkezi AA
Akkuyu Nükleer Santrali çalışmaları ne durumda?
Akkuyu NGS'nin 3'üncü ünitesine ait reaktör tabanının ham parçası yapıldı.

Türkiye’nin ilk nükleer enerji santrali olacak Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin (NGS) yapımı için sürdürülen çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumundan (Rosatom) yapılan açıklamaya göre, 3'üncü güç ünitesine ait reaktör tabanının yapımına yönelik ham boru açma operasyonu gerçekleştirildi.

Ankara ve İzmir’in tüm elektriğini Akkuyu sağlayacak
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Ankara ve İzmir’in tüm elektriğini Akkuyu sağlayacak
Türkiye'nin tarihi yatırımlarından Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin 3. reaktörünün temeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Telekonferans ile katıldığı tören ile atıldı. Santralin ilk ünitesinin 2023'te, diğer 3 ünitenin ise birer yıl arayla 2026 sonuna kadar faaliyete geçirilmesi planlanıyor. Yılda toplam 35 milyar kilovatsaat elektrik üretecek Akkuyu'nun tüm üniteleri devreye alındığında Türkiye'nin elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 10'u karşılanacak. Santral tek başına Ankara ve İzmir'in toplam elektrik talebini, İstanbul'un ise elektrik ihtiyacının yüzde 90'ını karşılayabilecek.

TABANINDA KULLANILACAK

Söz konusu açma işlemi, nükleer reaktör tabanının oluşturulması için 6x6 metre boyutlarında döküm parçanın elde edilmesini sağlıyor. Nükleer reaktörün tabanı, bu levhadan daire kesilerek oluşturulacak.

SİSMİK YÜKLERDEN KORUYACAK

Akkuyu NGS’nin 2. güç ünitesine reaktör şaftının ana elemanları kuruldu. Çapı 9 metreden geniş ve ağırlığı 88 ton olan destek kirişi, reaktörü ağırlık ve sismik yüklerden koruma işlevlerini yerine getiriyor. Destek kirişinin kurulum işlemi 8 saat sürdü.

İLK ÜNİTE 2023'TE DEVREDE

  • Her biri 1200 megavatlık kurulu güce sahip 4 reaktörden oluşacak Akkuyu NGS'nin ilk ünitesinin 2023'te devreye alınması hedefleniyor. Kalan 3 ünitenin de birer yıl arayla 2026 sonuna kadar faaliyete geçmesi planlanıyor.

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