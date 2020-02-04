Altına yatırım ikiye katlandı, mevduatlar 80 milyar lirayı aştı

ABD-Çin arasındaki ticaret müzakereleri ve buna bağlı olarak küresel ekonomide yavaşlama endişeleri, jeopolitik riskler, Avrupa kaynaklı siyasi belirsizlikler ve Brexit kördüğümüne dair haber akışının piyasalara yön verdiği 2019 yılında, yatırımcı algısında ciddi bozulma yaşandı.

Bu dönemde, merkez bankalarının ekonomilere destekleyici politikalar benimsemesine karşın risk fiyatlamalarının öne çıktığı görülürken, portföy dağılımında altın ve tahvil gibi varlıklar da ağırlık kazandı.

Artan talebin etkisiyle, uluslararası piyasalarda altının onsu geçen yıl yüzde 18,4 artarak 2019'u 1.517,86 dolardan tamamladı. Yurt içinde ise 2018 sonunda 218,1 lira olan altının gram fiyatı, geçen yılı 290,3 liradan tamamladı. Böylece altının gram fiyatı, 2019'da yıllık bazda yüzde 33,1 artış kaydetti.

Dolar/TL ise yüzde 12,4'lük yükselişle geçen yılı 5,9491'den kapatırken, döviz kurundaki yükselişin altındaki kazancın gerisinde kalması, yatırımcıların altın mevduatına yönelmesini sağladı.

Bu gelişmelerle Türkiye'deki altın hesaplarının TL karşılığında 2019'da önemli bir artış yaşandı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, Türkiye'deki altın mevduatları 2019'da bir önceki yıla kıyasla yüzde 100,2 artarak 80 milyar 213 milyon 645 bin liraya ulaştı. Altın mevduatları, 2018 sonunda 40 milyar 73 milyon 962 bin lira düzeyinde bulunuyordu. Bu da mevduatların 40,1 milyar lira artarak iki katına çıktığını ortaya koydu.

FOTOĞRAF 27 Cumhuriyet Altını ilk olarak 5 Ekim 1925 yılında Darphane'nin Topkapı'daki binasında, Maliye Vekili Abdülhalik (Mustafa Abdülhalik Renda), milletvekilleri ve askeri yetkililerin katılımıyla düzenlenen törende basılmış, ilk basılan Cumhuriyet altını da Atatürk'e sunulmak üzere Maliye Vekili Abdülhalik Bey'e verilmişti. Meskuk 5 liralık altının ön yüzünde Arap alfabesiyle ''Türkiye Cumhuriyeti 1341'', arka yüzünde ise ''Ankara 23 Nisan 1336'' yazısı bulunuyordu. 22 ayar meskuk altının ağırlığı 36,8 gramdı. İlk ziynet 5 liralık altın ise 1927'de basılmıştı. İlk Atatürk resimli meskukeler 1944'e, ilk Atatürk resimli ziynetler ise 1938'e ait. Cumhuriyet altını bugünkü standardına 1951 yılında kavuştu. Meskuk Cumhuriyet altınının bir yüzünde ''Türkiye Cumhuriyeti 1923'', Cumhuriyet'in hangi yılında basıldığını gösteren tarih, diğer yüzünde ise ortada Atatürk'ün başının yandan görünüşü ile ''Hakimiyet Milletindir'' ve resmin altında ''Ankara'' ibareleri bulunuyor. Darphane daha sonra İstanbul Avrupa Yakası’nda, bugün kullanılan yerine taşınıyor. Darphane ve Damga Matbaası ismi alan kurum, bugün Cumhuriyet Altını, madeni para, hatıra paraları ve değerli kağıtlarında basımında sorumlu. “ALTIN PARAYA 5 EKİM 1925’TE GEÇEBİLDİK” <br> <br> İktisat tarihçisi Prof. Dr. Mehmet Bulut, DHA)ya darphane ve Cumhuriyet altının tarihi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Altın paranın bu anlamda önemi madeni para ve kıymetli maden, en önemli değer ölçüm aracı olarak kıymet-i harbiyesi var. diyen Prof. Dr. Mehmet Bulut, şunları söyledi: Cumhuriyeti aslında 29 Ekim 1923’te kurduk. Fakat hemen cumhuriyet döneminde altın para basamadık... Madeni para ve kağıt para devam ediyordu ama altın paraya 5 Ekim 1925’te geçebildik. Bu tarihte ilk 5 liralık bu Cumhuriyet Altın parası ortaya çıktığı zaman. Bu günkü ziynet eşyası olarak adlandırılan şey ise sonra ortaya çıktı 1950’lere doğru. 1938’lerde yine yeni bir form kazandı... Biz Osmanlı’dan cumhuriyete geçerken parada da bir süreklilikten söz ediyoruz ama ilk altın paranın cumhuriyetin kuruluşunda 2 yıla yakın sonraki bir dönemde darphane tarafından basıldığını biliyoruz. Çünkü iktisatta ve ekonomik hayatta süreklilik esas... İslam tarihinde de, bu coğrafyanın tarihinde de, Mekke Medine'de Müslümanlar, gayrimüslimlerin ve Sasani paralarını kullanıyor. Bizans altın para sistemine, Sasaniler gümüş para sistemine sahip. Bu iki sistemi Müslümanlar uzun süre kullanıyorlar... Müslümanlarda da ilk parayı Hz. Ömer bastı. Bu ekonomik sistemde malın değerini ölçen objektif bir ölçü varsa altın en önemlisidir. Osmanlı altını, altının kendisi de değerli olduğu için çok acele etmeye gerek yok. Yeni rejim de bunda 2 yıl bir sorun görmedi.” “TARİHİMİZDE SON DERECE ÖNEMLİ BİR KURUM” <br> <br> “Darphane aslında para basma merkezi” diyen Bulut, “Osmanlı’nın klasik dönemine kadar gider. Yeni dönemlerde de ilk Avrupa yakasındaki modern darphanenin daha sonra yeri değiştirildi... Para basma bir egemenlik simgesi yani darphane çok önemsenen bir yerdir. Bizim özellikle Avrupa bölgesinden gelen madenlerin işlenip buralara yani darphane üzerinde paraya döndürülmesi, Osmanlı’nın da son derece önemsediği yeni Cumhuriyet rejiminde de yeni darphaneye taşınma zaman aldı... Bu kurumların bizim para ve finans tarihimizde önemli yerleri var. Hem madeni paraların, altın ve gümüş paraların basılması, bunların karşılığında Osmanlı liralarından, cumhuriyet lirasına geçmiş olması... Merkez Bankası’nın 1930’lu yıllarda kurulması ama öncesinde para işleri bu darphane üzerinde deruhte ediliyor. Kurum tarihimizde son derece önemli bir kurum” diye konuştu. Cumhuriyet Altını'nın 94 yıllık serüveni Cumhuriyet Altını'nın 94 yıllık serüveni Cumhuriyet Altını'nın 94 yıllık serüveni Cumhuriyet Altını'nın 94 yıllık serüveni Cumhuriyet Altını'nın 94 yıllık serüveni Cumhuriyet Altını'nın 94 yıllık serüveni Cumhuriyet Altını'nın 94 yıllık serüveni Cumhuriyet Altını'nın 94 yıllık serüveni Cumhuriyet Altını'nın 94 yıllık serüveni Cumhuriyet Altını'nın 94 yıllık serüveni Cumhuriyet Altını'nın 94 yıllık serüveni Günümüzde Darphane ve Damga Matbaası'nda üretilen Cumhuriyet Altını 94 yaşında. Cumhuriyet Altını'nın 94 yıllık serüvenini ve 'egemenlik simgesi' olarak nitelediği darphaneyi İktisat tarihçisi Prof. Dr. Mehmet Bulut anlattı. BiP'te paylaş

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İstanbul'da 25,2 milyar liralık altın mevduatı var

Türkiye'de, geçen yıl en fazla altın mevduatına sahip kent İstanbul oldu. İstanbul'daki altın mevduatlarının karşılığı 25 milyar 329 milyon 39 bin lira olarak hesaplanırken, bu tutar; Türkiye'deki altın mevduatının neredeyse 3'te birinin İstanbul'da bulunduğunu gösterdi.

İstanbul'u 8 milyar 122 milyon 857 bin lirayla Ankara, 4 milyar 389 milyon 995 bin lirayla İzmir ve 2 milyar 838 milyon 831 bin lirayla da Bursa takip etti.

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Bu dönemde Konya'da 2 milyar 280,6 milyon liralık, Antalya'da 2 milyar 123,4 milyon liralık, Kocaeli'de 2 milyar 43,3 milyon liralık, Adana'da 1 milyar 268,5 milyon liralık, Balıkesir'de 1 milyar 200,3 milyon liralık, Mersin'de 1 milyar 121 milyon liralık, Eskişehir'de 1 milyar 100,1 milyon liralık, Samsun'da 1 milyar 56 milyon liralık, Kayseri'de 1 milyar 51,7 milyon liralık, Denizli'de 1 milyar 25,2 milyon liralık, Manisa'da 1 milyar 8,6 milyon liralık altın mevduatına yatırım yapıldı.

Böylece altın mevduatı tutarı 1 milyar liranın üzerine çıkan kent sayısı 15 oldu.

En az altın mevduatı doğuda

Geçen yıl 44,8 milyon lirayla Ardahan, 47,5 milyon lirayla Bayburt, 49,2 milyon lirayla Kilis, 55,5 milyon lirayla Tunceli, 68,9 milyon lirayla Iğdır, 79 milyon lirayla Hakkari, 107 milyon lirayla Gümüşhane, 115,5 milyon lirayla Muş, 118,5 milyon lirayla Kars ve 132,6 milyon lirayla da Şırnak en az altın mevduatına sahip kentler olarak sıralandı.

Böylece Türkiye'de en az altın mevduatına sahip 10 kentten 6'sının Doğu Anadolu Bölgesi'nde yer aldığı görüldü.

Bölge olarak bakıldığında, geçen yıl en az altın mevduatı 3 milyar 307,3 milyon lirayla Güneydoğu Anadolu'da toplandı. Bu bölgeyi 3 milyar 382,2 milyon lirayla Doğu Anadolu, 6 milyar 786,7 milyon lirayla Karadeniz ve 7 milyar 193,3 milyon lirayla Akdeniz izledi.

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Aynı dönemde Ege'de 9 milyar 902,1 milyon liralık, İç Anadolu'da 15 milyar 283,3 milyon liralık ve Marmara'da 34 milyar 358,6 milyon liralık altın mevduatı toplandı.

FOTOĞRAF 13 Bursa'da 30 yıldır kuyumculuk yapan Can Coşar, İnsanlar bir düğüne gidecekleri zaman bir çeyrek altına yaklaşık 400 lira ödemek zorunda kalıyor. Ancak 1 gram altın 200, yarım gram 100, çeyrek gram altın ise 50 lira. Hiç gitmemektense çeyrek gram altın takmayı tercih edenler fazla dedi. Yaz aylarının yaklaşıp düğün, nişan ve sünnet gibi kutlama ve törenlerin artmasıyla kuyumcularda hareketlilik yaşanmaya başladı. Akraba ve yakınlarının kutlama ve törenlerine katılmak isteyen düşük ve orta gelirli vatandaşların hediye tercihi, çeyrek altının fiyatı ortalama 400 liraya yükselince değişti. Geleneklere göre oldukça yaygın bir adet olarak hediye edilen çeyrek altın, yerini 1 gram, 0,5 gram ve 0.25 gram olan altınlara bıraktı. 55 lira ile 255 lira arasında fiyatları değişen bu altınlar son günlerde en çok satılan altın çeşitlerinden oldu. Fiyatların yükselmesinden dolayı altında seçenek sayısının arttığını belirten Bursa Tarihi Çarşı kuyumcularından Metehan Demirci, Çeyrek altının alternatifi olarak gram altınlar bir süredir revaçta. Gram altının yarısı olan 0.50 gram ve 0.25 gramlık altınlar mevcut. Çeyrek altının fiyatı 390-400 lira civarında seyrediyor. Gram altın 225-230 lira, yarım gram altın 125 lira dolaylarında seyrediyor... Onun da yarısı olan 0,25 santim ya da 0,25 gram diye tabir ettiğimiz çeyrek gram altın da 55-60 lira civarında seyrediyor. Fiyatlar giderek yükseldiği için insanların da gram altına olan talebi günden güne artıyor. Bu nedenle gram altın satışlarımız oldukça yoğun. İnsanlar düğünde para takmaktansa altın takmayı tercih ediyorlar. Bu nedenlerle gram altın satışlarımız bu günlerde artış gösterdi dedi. 'HAREKETLİLİK ARTACAK': Kapalı Çarşı'da kuyumculuk yapan Can Coşar ise yeni çıkan 4 taksit yassası ile birlikte bu yıl sektörde hareketlilik beklediklerine dikkat çekerek, Geçen sene biraz iyiydi ama bu sene beklentilerimiz çok daha yüksek. Yani altının belirli bir seviyede durması, alıcıya çok büyük güven veriyor. Çok hareketli bir piyasada 'alalım mı, erteleyelim mi?' gibi olaylar oluyor. Ama bu sene bu sezonda iyi bir beklentimiz var... Yeni çıkan 4 taksit yasası konusunda da sevinçliyiz. 4 taksit bizi çok rahatlatacak. Düğün alışverişleri yüklü meblağlar tutuyor. 40 bin lira 50 bin lira gibi bir rakamı bir seferde veremiyorlar ama 4 taksit müşteri için de bizim için de kolaylık oluyor. Tabi bu kural işçilik içeren ürünlere geçerli. Bu taksitlerde vade farkı geçerli. Bankalar bunu bize uygulayacak diye konuştu. GÖSTERİŞLİ SETLER GEÇMİŞTE KALDI: Yine düğün geleneklerine göre eskiden neredeyse her ailenin mutlaka satın aldığı gösterişli gelin setlerinin de yerini spor modellere bıraktığını belirten Coşar, Setlerin yanı sıra söz bilezikleri içinde aynı durum geçerli. Eskiden olduğu gibi ağır setler değil de günlük hayatta da kullanılabilecek şeyler istiyorlar. Bazen ikilem çıkıyor. Aile büyükleri 'Bunu mu taktılar?' dedirttirmemek için daha gösterişli şeyler almalarını tavsiye ediyorlar dedi. SAHTE ALTINLARA DİKKAT: Piyasada sıklıkla görülen sahte çeyrek altın, sahte bilezik ve diğer takılara karşı da vatandaşları uyaran Coşar, Normalde zaten gerçek altınla sahte altını gözle ayırt edecek çok özellik var. En basiti rengi. Altının renginden çok rahat anlaşılabilir. Sertliğinden anlaşılır... Çünkü sahte altınlar demir ve bakalit gibi maddelerden yapıldığı için sert olur. Biz meslekte olduğumuz için çok rahat ayırt edebiliyoruz ama bunun en güzel yolu bildiğiniz güvendiğiniz kuyumcudan alış veriş yapmanızdır diye konuştu. Düğünlerin yeni takısı; çeyrek gram altın Düğünlerin yeni takısı; çeyrek gram altın Yükselen altın fiyatlarıyla, düğün, nişan, sünnet, doğum ve diğer kutlamalara sık sık hediye olarak götürülen çeyrek altının fiyatı 400 liraya yaklaştı. Bu fiyatı yüksek bulanların yeni tercihi ise 0,25 gram olan 'çeyrek gram altın' oldu. BiP'te paylaş

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Altın mevduatı en fazla Iğdır'da arttı

Altın mevduatının oransal bazda 2019'da bir önceki yıla göre en fazla arttığı kent, yüzde 160,8'le Iğdır oldu. Iğdır'ın 2018 sonunda 26 milyon 402 bin lira düzeyinde bulunan altın mevduatı, 2019'da 68 milyon 862 bin liraya ulaştı.

Altın mevduatı artışında Iğdır'ı, yüzde 123,4'le Antalya, yüzde 119,6'yla Denizli ve yüzde 119'la Niğde takip etti.

Söz konusu dönemde altın mevduatının Türkiye'nin tüm kentlerinde artış kaydettiği görüldü.