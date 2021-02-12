Araslar bu kez “Olmazsan Olmaz” filminin kahramanları oldu

Türkiye’nin öncü ve yenilikçi kargo firması Aras Kargo, 15 binin üzerindeki çalışanıyla birlikte herkesin eve kapandığı, kargo gönderilerinin 2 katına çıktığı pandemi döneminde sağlık çalışanları, güvenlik birimleri ve üretim sektöründeki emekçiler gibi fedakârca hizmet verdi. “Güzel memleketimizin dört bir köşesine umut taşıyan çalışanlarımıza bu film ile teşekkür etmek istedik” diyen Aras Kargo Genel Müdür Utku Ayyarkın, “Bizim için çalışanlarımız olmazsa olmaz” dedi.

Aras Kargo, “Olmazsan Olmaz”.

Aras Kargo, “Olmazsan Olmaz” reklam filminde; salgın, depremler, seller ve yoğun kampanyalarla, oldukça zorlu geçen 2020 yılı için çalışanlarına teşekkür ediyor. Reklam filminde transfer merkezi ve şubelerinde görev yapan birçok çalışanı da yer alıyor. Aras Kargo’da 6 yıl önce kurye olarak çalışmaya başlayan, şu anda ring ve manevra sürücüsü olarak görev yapan 3 çocuk annesi Nurdane Cengiz, kurye motokurye ve temsilci olarak görev yapan pek çok kadın kargo çalışanından biri. Nurdane Cengiz’i filmin en başında sabah erken saatte, çocukları henüz uyanmadan, işe gitmek için evden ayrılırken izliyoruz. Pandeminin ilk döneminde yoğunluğun çok ani arttığını, bu yoğunluğa cevap vermek için olağanüstü bir efor sarf ettiklerini anlatan Nurdane Cengiz, “Yoğun dönemde, çocuklarım ‘anne biz de gelelim, sana yardım edelim’ demişlerdi. Bu beni hem duygulandırdı hem gururlandırdı” dedi.

Aras Kargo, “Olmazsan Olmaz”.



Filmde Cengiz’in yanı sıra Aras Kargo şubelerinde temsilci olarak görev alan; İlker Türkyılmaz, Yağmur Babacan, Zühal Irmak ve kurye olarak görev alan Birol Karataş da rol alıyor. Teşekkür filminde rol alan çalışanlar, “Müşterilerimiz evden çıkmadan her türlü ihtiyaçlarını internetten almaya başladılar. Kapılarına götürdüğümüz kargo paketlerinin onları ne kadar mutlu ettiğini gördükçe biz de çok mutlu oluyoruz” diyerek, bu duygularının filme yansımasından duydukları memnuniyeti ifade ettiler.

REKLAM

Aras Kargo Genel Müdür Utku Ayyarkın.

Reklam filminde Güliz Ayla’nın seslendirdiği “Olmazsa Olmaz” şarkısının sözleri Aras Kargo çalışanları için uyarlandı. Tolga Yüceil yönetmenliğinde çekilen reklam filmi öncesinde, Aras Kargo yeni yılda da çalışan çocuklarının şarkıyı anne ve babalarına teşekkür için seslendirdiği uyarlamayı yayınlamıştı.

Aras Kargo “Olmazsan Olmaz” Reklam Filmi Künyesi

Reklamveren: Aras Kargo

Reklamveren Temsilcisi: Utku Ayyarkın, Billur Kaymak Burkutoğlu, Deniz Can Kadagan, Kaan Uysal, Yasin Midilli, Sümeyra Akgün, Metin Mert Conker

Reklam Ajansı: Indie İstanbul

CCO: Mert Kunç, Güngör Türkömer

REKLAM

Müşteri Direktörü: Burçin Şimşek

Müşteri İlişkileri: Sude Erdoğan, Ceylan Çalarkan

Yaratıcı Ekip: Ali Hikmet Yavuz, Berna Ataç, İmren Yılmaz, Alperen Sağ

Prodüksiyon Şirketi: NNACO Film&Production

Yönetmen: Tolga Yüceil

Eser: Olmazsan Olmaz

Eser Sahibi & Vokal: Güliz Ayla

Müzik Yapım: Mehmet Can Erdoğan Reklam filmine aşağıdaki linkten erişebilirsiniz: