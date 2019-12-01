Ekonomi Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını yarın yapacak
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​Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını yarın yapacak

Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını yarın yapacak

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2020'de geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere ilk toplantısını yarın yapacak. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk başkanlığındaki toplantıda, işçi ile işveren temsilcileri talep ve görüşlerini sunacak. Komisyonda işçi tarafını temsil eden Türk-İş, görüşmeler öncesinde bir kişinin yaşam maliyetine dikkati çekerken, işveren tarafını temsil eden TİSK asgari ücret artışında işçiler kadar işverenin de düşünülmesi gerektiğinin altını çiziyor.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2020'de geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere yarın saat 14.00'te ilk toplantısını yapacak.

Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı ilgilendiren asgari ücret görüşmeleri; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ev sahipliğinde başlayacak.

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'un başkanlığında toplanacak komisyonda, işçi tarafını Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), işveren tarafını ise Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil edecek.

Toplantıda, işçi ile işveren temsilcileri talep ve görüşlerini sunacak.

Hak-İş ve DİSK de sürece dahil edildi

Türk-İş, Hak-İş ve DİSK'in gelir vergisi tarife basamakları ve oranlarının çalışanlar lehine güncellenmesi talebiyle başlayan birlikteliği, asgari ücret konusunda da sürüyor. Komisyonda işçi tarafını temsil eden Türk-İş, önceki yıllardan farklı olarak asgari ücret konusunda Hak-İş ve DİSK ile görüş alışverişinde bulundu.

"Ayrıştığımız zaman bedelini beraber ödüyoruz. Yan yana gelmek mecburiyetindeyiz" değerlendirmesinde bulunan Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, bir kişinin yaşam maliyetinin 2 bin 578 lira olduğuna dikkati çekerek, yeni asgari ücrette bu rakamın göz önünde bulundurulması gerektiğini söyledi.

İşveren tarafını temsil eden TİSK yönetimi ise yeni asgari ücretin işçiler kadar işverenler de düşünülerek belirlenmesi gerektiğinin altını çizerek, "Yatırım, üretim, ihracat, istihdam zincirindeki halkalardan her birini eşit derecede önemli görüyoruz. Biri kırılırsa zincir kopar. Çalışmalarımızı bu dengeleri dikkate alarak sürdürmeliyiz. Asgari ücrete yapılacak artışı belirlerken, işçilerimiz kadar işsizlerimizi de düşünmek ortak sorumluluğumuzdur" görüşlerini paylaştı.

Asgari ücret nasıl belirleniyor?

  • Asgari ücreti, yasa gereği 5'er işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Bu komisyonda, işveren tarafını TİSK, işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için Türk-İş temsil ediyor.
  • Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında gerçekleştirilen ilk toplantının ardından komisyon, işçi ve işverenin ev sahipliğinde de ayrı ayrı toplanacak. Komisyon, son toplantısını yine Bakanlıkta yapacak.
  • Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

Mevcut asgari ücret net 2 bin 20 lira

Asgari ücret, halen bekar bir işçi için aylık brüt 2 bin 558 lira 40 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 2 bin 20 lira 90 kuruş olarak uygulanıyor. Apartman görevlileri için ise normal işçilerden farklı olarak gelir ve damga vergileri kesilmediğinden net 2 bin 174 lira 64 kuruş olarak hesaplanıyor.

  • Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 3 bin 6 lira 12 kuruş. Bunun 2 bin 558 lira 40 kuruşunu brüt asgari ücret, 396 lira 55 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 51 lira 17 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

Asgari ücretle birlikte her şey değişti
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İŞSİZLİK MAAŞI ARTTI İşsizlik sigortasından yararlanabilmek için çalışanın kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalması gerekiyor. Çalışanın iş sözleşmesinin iptalinden önceki 120 gün içinde prim ödeyerek sürekli çalışmış olması ve son 3 yıl içinde en az 600 gün işsizlik sigortası primi ödemiş olması gerekiyor. Çalışanın adına son 4 ay içinde SGK’ya, bildirilen prime esas kazanç dikkate alınarak işsizlik maaşı hesaplanıyor.
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Sigortalının ortalama brüt kazancının yüzde 40’ı kadar maaş ödeniyor. En fazla işsizlik ödeneği ise aylık brüt asgari ücretin yüzde 80’ini geçemiyor. Asgari ücretle birlikte 2019’da en düşük işsizlik maaşı 1.015 lira, en yüksek işsizlik maaşı da 2.032 lira olacak.
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KIDEM TAZMİNATI YÜKSELDİ 2019 ile birlikte kıdem tazminatı da arttı. İşveren, çalışana, her bir yıl için 30 günlük, yani bir aylık, giydirilmiş brüt ücret tutarında tazminat ödemek zorundadır. Giydirilmiş ücret demek; aylık brüt maaş, ikramiye, prim, yol yardımı, yakacak yardımı gibi ödemeleri içerir ve tazminat hesaplamasında bu ödemelerin tamamı hesaba katılır.
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Toplam kıdem tazminatı ise çalışanın son aldığı aylık giydirilmiş brüt ücretin, işyerinde çalışılan yılla çarpılması ile hesaplanır. Hürriyet'te yer alan habere göre asgari ücretin brüt 2.558,40 liraya çıkması ile birlikte kıdem tazminatı da arttı. 2018 yılında 10 yıldır çalışan 20 bin 229 lira alırken, bu yıl için bu rakam 25 bin 584 liraya yükselmiş oldu.
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EN DÜŞÜK AGİ 191 LİRA OLDU Asgari ücretle birlikte Asgari Geçim İndirimi (AGİ), yani çalışanların asgari geçimini sağlayacak gelirlerinin toplam gelirlerinden çıkarılarak vergi dışı bırakan oran da arttı. AGİ’nin belirlenmesinde esas kriter ise, çalışanın medeni durumu ve çocuk sayısı.
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Yeni yılda asgari geçim indirimi 191 lira ile 326 lira arasında değişiyor. 2019’da AGİ tutarları ise şöyle: Bekar çalışan için 191.88, evli ve eşi çalışmayan bir kişi için 230.26, evli ve eşi çalışmayan 1 çocuklu biri için 259.04, evli ve eşi çalışmayan 2 çocuklu biri için 287.82, evli ve eşi çalışmayan 3 çocuklu biri için 326.20 lira
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DOĞUM, ASKERLİK BORÇLANMASI 818.68 LİRA YENİ yılla birlikte kadın çalışanlar için doğum, erkek çalışanlar için de askerlik borçlanması için ödenecek tutarlar da arttı.
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Çalışan tüm kadınlar doğum borçlanması imkanından yararlanabiliyor. Doğum yapan kadının, doğumdan önce sigortalı olarak çalışıyor olması gerekiyor. Doğumdan önceki 8 haftalık süre ile çoğul gebelik halinde de 10 haftalık süre ve doğuma 3 hafta kalana kadar çalışılması durumunda ve doğum sonrası süre dahil toplam 2 yıllık süre borçlanılabiliyor.
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Bir doğum için borçlanılacak süre 720 gün. En fazla 3 doğum için borçlanma imkânından yararlanılıyor.
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Askerlik borçlanması ise en fazla askerlik süresi kadar yapılabiliyor. Askerlik borçlanması, emeklilik için gerekli olan prim gün sayısını artırıyor. Gerek doğum gerekse de askerlik borçlanması asgari ücrete göre belirleniyor.
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Borçlanma karşılığında ödenecek en düşük tutar asgari ücretin yüzde 32’si, en yüksek tutar da asgari ücretin yüzde 32’sinin 7.5 katı. 2019’da askerlik ve doğum borçlanması imkanından yararlanacaklar, en düşük, 818.68 lira.
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İSTEĞE BAĞLI SİGORTA PRİMİ DEĞİŞTİ Zorunlu sigortalı olmayı gerektirecek şekilde çalışmayan, sigortalı olarak çalışmakla birlikte ay içerisinde 30 günden az çalışan ya da tam gün çalışmayanlar, malullük ve yaşlılık aylığı almayanlar isteğe bağlı sigortalı olabiliyor. İsteğe sigortalılıkta ödenecek prim kişiye bağlı.
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Ancak belirli bir sınırlama var. En az brüt asgari ücretin yüzde 32’si, en çok da yine brüt asgari ücretin 6.5 katının yüzde 32’si kadar. 2019 yılı ile birlikte isteğe bağlı sigortalılıkta da ödenecek prim miktarı arttı. Buna göre sigorta yaptıracaklar en az 818,6 lira ödeyecekler. Bunun da Bunun yüzde 20’si sakatlık, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi, yüzde 12’si genel sağlık sigortası primidir.
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SAĞLIK PRİMİ 76.6 LİRA Yeni sene ile birlikte Genel Sağlık Sigortası (GSS) için ödenecek prim de değişti. Gelirinin aynı hanede yaşayan aile içinde kişi başına düşen tutarı, asgari ücretin üçte birinin altında olanlar her sene olduğu gibi gelir testine girecek ve gelirlerinin düşük olduğu tescil edilirse GSS primlerini devlet karşılayacak.
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2017 yılında düzenleme ile sağlık sigortasında tek prim sistemine geçildi. Buna göre geliri asgari ücretin üçte birinin üstünde ise asgari ücretin yüzde 3’ü üzerinden GSS primi ödüyor. 2019’da GSS için ödenecek prim tutarı 76.6 lira oldu. 2018’de bu rakam 60.88 liraydı.
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BAŞKA NELER DEĞİŞTİ? - Tarım sigortalıları ve Bağ-Kurlu’lar primlerini asgari ücrete göre ödüyor. Bu kişiler 2019’da 2.558,40 lira alt sınıra göre prim ödeyecekler.
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- Kişi başına düşen ortalama aylık geliri asgari ücretin aylık net tutarının üçte birinden az olması halinde 65 yaş aylığı alabiliyor. Asgari ücret ile birlikte bu sınır da arttı.
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- Bireysel Emeklilik Sistemine otomatik katılımda çalışanlardan prime esas kazançlarının üzerinden yüzde 3 kesiliyor. Yeni yılla birlikte çalışanların maaşından 76,7 lira kesilecek.
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Asgari ücretle birlikte her şey değişti
Asgari ücretle birlikte her şey değişti
2019 yılı asgari ücret yüzde 26.5'lik artışla brüt 2.558,4 liraya, net de 2.020,91 liraya yükseldi. Yaklaşık 7 milyon çalışanı ilgilendiren asgari ücret sadece aylık maaş anlamına gelmiyor. Asgari ücretle birlikte; işsizlik maaşından genel sağlık sigortasına ödenecek primlere, askerlik ve doğum borçlanmasından asgari geçim indirimine, sosyal güvenlik prim cezalarından 65 yaş aylığına kadar birçok değişiklik oldu. İşte, yeni asgari ücretle birlikte sosyal güvenlik alanında tüm tarafları ilgilendiren değişiklikler;
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