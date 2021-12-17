Ekonomi Atık yağdan 500 milyon litre biyodizel hedefi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Atık yağdan 500 milyon litre biyodizel hedefi

Ev ve restoranlarda kullanıldıktan sonra geri dönüşüm tesislerinde işlenen bitkisel atık yağlar biyodizel yakıta dönüştürülüyor. 2020’de tohum yağları ile birlikte 100 milyon litre biyodizel üretilerek ekonomiye 600 milyon liralık katkı sağlandı. 2023 hedefi ise 500 milyon litre biyodizel. Kolza Biyodizel Müdür Yardımcısı Özdem Çağlı, “Günde 700 ila 800 kg atık yağ topluyoruz. Bu yağın yüzde 95’inden biyodizel üretiyoruz” dedi. Türkiye de 100 litreye 1 litre biyodizel harmanlama zorunluluğu var.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
​Atık yağdan 500 milyon litre biyodizel hedefi
Arşiv

Türkiye’de her yıl 2 milyon ton bitkisel yağ tüketiliyor. Bunlardan yaklaşık 350 bin ton atık yağ açığa çıkıyor. Bu atık yağların ise yaklaşık yüzde 10’u toplanabiliyor.

Bu yağlar tesislerde işlenip baz ve alkolle karıştırılarak biyodizel yakıta dönüştürülüyor. 2020 yılında tohum yağları ile birlikte 100 milyon litre biyodizel yakıt üretilerek ekonomiye yaklaşık 600 milyon lira katkı sağlandı. 2023’te 500 milyon litrelik biyodizel yakıt üretimi ile 3 milyar liralık tasarruf hedefleniyor.

AYDA 650 TON TOPLANIYOR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından onaylı atık yağ toplama tesisi olan Kolza Biyodizel de her ay 650 ton bitkisel atık yağı toplayıp biyodizele dönüştürüyor.

Kolza Biyodizel
Kolza Biyodizel

Yeni Şafak olarak, Kolza Biyodizel Tesisi’ne gittik, bitkisel atık yağların geri dönüşüm sürecini yerinde inceledik. Kolza Biyodizel Müdür Yardımcısı Özdem Çağlı, atık yağların biyodizele dönüşüm sürecini anlattı.

Kapı kapı dolaşarak günde 700 ila 800 kilogram atık yağ topladıklarını belirten Çağlı, “Toplanan atık yağlar tesise geldikten sonra önce fiziksel ayrışma ile yabancı cisimlerden ayırıyoruz. Ne kadar ayrıştırılmış saf yağ olursa o kadar biyodizel elde ederiz. Şu an elde ettiğimiz yağın %95’inden biyodizel üretiyoruz. Fiziksel işlemlerden sonra kimyasal aşamalardan geçen atık yağlar asit çözülmesi ve yıkama işleminden sonra biyodizele dönüştürülüyor.” dedi.

. Yeni Şafak olarak, Kolza Biyodizel Tesisi’ne gittik, bitkisel atık yağların geri dönüşüm sürecini yerinde inceledik.
. Yeni Şafak olarak, Kolza Biyodizel Tesisi’ne gittik, bitkisel atık yağların geri dönüşüm sürecini yerinde inceledik.

EVLERDE BOŞA GİDİYOR

Atık yağ toplama çalışmalarının 81 ilde sürdüğünü belirten Özdem Çağlı, “Hanelerde ciddi atık yağ oranları var ancak bize ulaşan sadece %1’lik kısmı. Sebebi insanların zaten az yağ kullanıyorum nasıl toplayayım diye düşünmesi. Okul belediye ve derneklerde eğitimler veriyoruz işbirliği yapıyoruz. İnsanları atık yağların dökülmeyip biriktirilmesi için teşvik ediyoruz” şeklinde konuştu.

Türkiye’den biyodizel ihraç edildiğine değinen Çağlı, “Biyodizelin ülkemize döviz girdisi var. Yurt dışına biyodizel satıyoruz ve Türkiye’ye oranla daha fazla ilgi görüyor. Türkiye ihracatçılar derneğinden ödül aldık. Ülkeye fayda ve değer sağlıyoruz. Her bir gram yağın vergisini veriyoruz” dedi.

Türkiye’nin dört bir yanına BAYKUM

  • Firma olarak bitkisel atık yağ getirme kumbarası (BAYKUM) adında bir proje geliştirdiklerini belirten Çağlı, “Türkiye’nin dört bir yanına vatandaşların ulaşabileceği yerlere 200 kiloluk bir varil koyduk bu varile insanlar evde biriktirip şişeye koydukları yağları atıyor. Ancak bu kumbaraların vatandaşların görebileceği yerlerde olması gerekiyor çünkü akılda kalıcı olması önemli. Biz market, muhtarlık, belediye, okul gibi yerlere yerleştirdiğimiz kumbaralardan çok verim aldık. Pazar girişlerine tezgahlar kurarak teşvik etmek için hediyeler verdik. Türkiye genelinde 200 tane BAYKUM var. Amacımız daha fazla BAYKUM koymak ve insanların bilinçlenmesini sağlamak” diye konuştu.

Biyodizelde üreticiler toplu başvuru yapacak
EKONOMİ
Biyodizelde üreticiler toplu başvuru yapacak

Küresel yağ lobisi 'biyodizel'e el attı
EKONOMİ
Küresel yağ lobisi 'biyodizel'e el attı
BMden Fasa çağrı

BM'den Fas'a çağrı

'​Uygur Türkü İdris Hasan'ı iade etmeyin.'
Meteorolojiden fırtına uyarısı

Meteorolojiden fırtına uyarısı

​'Ulaşımda aksamalar yaşanabilir.'
CHPli Meclis Üyesinin algısını Beyoğlu Belediye Başkanı Yıldız videoyla çürüttü: İstanbullu nasıl kandırılıyor görelim

​Cumhurbaşkanı Erdoğan tüm Türkiye'nin merakla beklediği rakamı duyurdu.

Merkez Bankası kritik kararını açıkladı.

Milli Takımımızın rakipleri belli oldu

Milli Takımımızın rakipleri belli oldu

UEFA Uluslar Ligi'nde kura çekimi İsviçre'de gerçekleştirildi.
Altın yükselişle tamamlandı

Altın yükselişle tamamlandı

İşte gram, çeyrek ve tam altında son rakamlar.

Stokçuluğa ilişkin kanun teklifi kabul edildi
Gündem

Stokçuluğa ilişkin kanun teklifi kabul edildi

Son dakika haberine göre stokçuluğa ağır yaptırım getiren düzenlemeleri de içeren yasa teklifi TBMM Sanayi Komisyonu'nda kabul edildi. Teklife göre üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler tarafından piyasada darlık yaratıcı, piyasa dengesini ve serbest rekabeti bozucu faaliyetler ile tüketicinin mallara ulaşmasını engelleyici faaliyetlerde bulunanlara, 100 bin liradan 2 milyon liraya kadar idari para cezası uygulanacak.
İBB Meclisi'nde 'Türkan Saylan' gerilimi: Türkiye'yi temsil etmiyor adını hiçbir yere vermeyeceğiz
Gündem

İBB Meclisi'nde 'Türkan Saylan' gerilimi: Türkiye'yi temsil etmiyor adını hiçbir yere vermeyeceğiz

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nde Türkan Saylan'ın adının bir sokağa verilmesi için sunulan teklif tartışmalara neden oldu. Konuya ilişkin açıklama yapan AK Parti Grup Sözcüsü Faruk Gökkuş, "Türkan Saylan toplumun çoğunluğunu teşkil eden insanların ortak değerlerine saygı duymayan biridir. Türkan Saylan Türk milletini temsil eden biri değildir. Burada bulunduğumuz sürece bu kişinin ismini hiçbir yere vermeyeceğiz" dedi. Gökkuş'un açıklamalarına CHP grubu tepki gösterdi.
CHP'li Meclis Üyesi'nin algısını Beyoğlu Belediye Başkanı Yıldız videoyla çürüttü: İstanbullu nasıl kandırılıyor görelim
Gündem

CHP'li Meclis Üyesi'nin algısını Beyoğlu Belediye Başkanı Yıldız videoyla çürüttü: İstanbullu nasıl kandırılıyor görelim

Beyoğlu Belediyesi geçtiğimiz günlerde İstiklal Caddesi'ndeki temizlik çalışmalarıyla ilgili bir tweet paylaştı. Paylaşımda, bu bölgedeki temizliğin İBB sorumluluğunda olmasına rağmen kendileri tarafından yapıldığı ifade edildi. Bunun üzerine CHP'li İBB Meclis üyesi İnan Güney, Beyoğlu Belediye'sini yalancılıkla suçlayan bir paylaşımda bulundu. Ancak İnan'ın oluşturmaya çalıştığı algı operasyonu, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız'ın yayınladığı video ile başarısız oldu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.