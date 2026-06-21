Avrupa’da 210 bin sattı, şimdi Türkiye’ye geliyor

Dacia, tamamen elektrikli şehir otomobili Yeni Dacia Spring’in Türkiye satış takvimini açıkladı. Avrupa üretimi modelin 2027 yılının ikinci yarısında Türkiye’de satışa sunulması planlanıyor.

Yeni Dacia Spring’in Türkiye satış tarihi açıklandı

Dacia, ikinci nesil tamamen elektrikli şehir otomobili Yeni Dacia Spring’i 2027 yılının ikinci yarısında Türkiye’de satışa sunmayı planlıyor. Marka, yeni modelle Türkiye’deki elektrikli araç ürün yelpazesini genişletmeyi hedefliyor.

Şehir içi kullanım ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilen Yeni Dacia Spring, yüzde 100 elektrikli motor seçeneği, dört kişilik yaşam alanı ve günlük kullanıma yönelik bagaj hacmiyle kullanıcılarla buluşacak.

İlk nesli 210 bin adedin üzerinde satıldı

İlk kez 2021 yılında tanıtılan Dacia Spring, Avrupa genelinde 210 bin adedin üzerinde satışa ulaştı. Model, elektrikli ulaşımda erişilebilirlik ve pratiklik arayan kullanıcılara yönelik bir şehir otomobili olarak konumlandırıldı.

Dacia, ikinci nesil Spring’de de markanın işlevsellik ve günlük kullanım odaklı yaklaşımını sürdürdüğünü belirtiyor.

Yeni nesil model hakkında açıklanan başlıca bilgiler şöyle:

Tamamen elektrikli motor sistemine sahip olacak.

Dört kişilik yaşam alanı sunacak.

Şehir içi ve günlük kullanım ihtiyaçlarına yönelik tasarlanacak.

Avrupa’da üretilecek.

2027 yılının ikinci yarısında Türkiye’de satışa sunulması planlanıyor.

Modelin adı değişmedi

Dacia, ikinci nesilde de Spring adını kullanmayı sürdürüyor. Şirket, modelin isminde yenilenme ve pozitif enerjiyle ilişkilendirilen ilkbahar kavramından ilham alındığını ifade ediyor.