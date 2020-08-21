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Ekonomi Bakan Albayraktan meraklandıran müjde paylaşımı Surda bir gedik açtık
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Albayrak'tan meraklandıran 'müjde' paylaşımı: Surda bir gedik açtık

Türkiye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bugün açıklayacağı müjdeli habere kilitlendi. Önemli açıklama öncesi Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 'müjde' ile ilgili paylaşımda bulundu. "Surda bir gedik açtık mukaddes mi mukaddes. Ey kahpe rüzgar artık ne yandan esersen es!" diyen Albayrak'ın paylaşımı binlerce beğeni aldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak

Türkiye'nin merakla beklediği müjdeli haber bugün saat 15.00'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacak. Milyonların heyecanla beklediği haber öncesi Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu. Albayrak, "Surda bir gedik açtık mukaddes mi mukaddes. Ey kahpe rüzgar artık ne yandan esersen es!" ifadelerini kullandı.

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