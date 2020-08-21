Bakan Albayrak'tan meraklandıran 'müjde' paylaşımı: Surda bir gedik açtık

Türkiye'nin merakla beklediği müjdeli haber bugün saat 15.00'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacak. Milyonların heyecanla beklediği haber öncesi Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu. Albayrak, "Surda bir gedik açtık mukaddes mi mukaddes. Ey kahpe rüzgar artık ne yandan esersen es!" ifadelerini kullandı.
Surda bir gedik açtık mukaddes mi mukaddes,
Ey kahpe rüzgar artık ne yandan esersen es!#MüjdelerOlsun
Surda bir gedik açtık mukaddes mi mukaddes,