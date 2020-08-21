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Gündem Türkiye ve dünya sürprizi bekliyor Cumhurbaşkanı Erdoğan büyük müjdeyi bugün 1500te İstanbulda açıklayacak
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'de ve dünyada büyük merak uyandıran müjde açıklamasını bugün saat 15.00'te İstanbul’da yapacak

Türkiye ve dünya sürprizi bekliyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan büyük müjdeyi bugün 15.00’te İstanbul’da açıklayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Cuma günü milletimize müjde vereceğim” sözleri Türkiye’nin 2 gündür konuştuğu tek konu oldu. Dünya basını da Erdoğan’ın açıklamalarına geniş yer verdi. Vatandaşlar müjdenin ne olacağıyla ilgili tahminlerde bulunurken “Büyük doğalgaz rezervi bulundu” yorumları yapıldı. Türkiye’yi ekonomik olarak sıçratacağı belirtilen müjde bugün saat 15.00’de İstanbul’da açıklanıyor.

Kıymet Sezer Yeni Şafak
Fatih sondaj gemisi
Fatih sondaj gemisi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın cuma günü vereceğini açıkladığı müjde Türkiye’de konuşulan tek konu oldu. Dünyada da büyük merak uyandıran açıklamayı Erdoğan, bugün İstanbul’da yapacak.

Gözler sondaj faaliyetlerinde

Erdoğan’ın, Doğu Akdeniz enerjisi konulu açıklamaları sırasında verdiği müjde haberi, gözleri bir kez daha denizlerdeki araştırma ve sondaj faaliyetlerine çevirdi.Fatih sondaj gemisi, Karadeniz Ereğlisi’nde Tuna-1 sahasında 20 Temmuz itibariyla ilk sondaj çalışmalarına başlamıştı. Bölgede daha önce yapılan sismik araştırmalarda, Tuna blokunun zengin petrol/doğal gaz rezervine sahip olduğuna dair güçlü bulgulara rastlanmıştı. Bu doğrultuda da Karadeniz’de keşif beklentisinin arttığı bir süreçte bulunuluyordu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan merak uyandıran açıklama: Türkiye'de yeni bir dönem açılacak, bizde rüyası içerisindeyiz
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başkent Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası Açılış Töreni'ne konuşuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada 'Cuma günü milletimize büyük bir müjde vereceğiz. Bu müjdeyle Türkiye'de yeni bir dönem açılacak. Bu müjdenin şuanda bizde hayalleri, rüyası içerisindeyiz' dedi.


DÖRT KOLDAN SİSMİK ÇALIŞMA

Yine Yavuz sondaj gemisi de Doğu Akdeniz’de iki kez uzattığı Selçuklu-1 lokasyonundaki çalışmalarını 6 aydır sürdürüyordu. Doğu Akdeniz’de araştırma gemilerinin yaptıkları sismik çalışmaların ardından Ekim 2018 itibariyla sondaj gemileriyle başlatılan faaliyetler kapsamında Türkiye uzunca bir süredir Doğu Akdeniz’den enerji keşfi haberi almayı bekliyordu. Erdoğan, bu haberi bugün vermese de Karadeniz ve Doğu Akdeniz’den olası bir enerji keşfi müjdesinin de çok yakında gelebileceği belirtiliyor.

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ENERJİ ÜSSÜ HALİNE GETİRİR

Zengin hidrokarbon yataklarına sahip olduğu düşünülen Doğu Akdeniz’de ve yine birçok komşumuzun doğal gaz çıkardığı Karadeniz’de olası bir keşif haberi, Türkiye’yi, kendi enerji kaynaklarına sahip gelişmiş ülkeler ligine yükseltecek. Sıkıştırılmış doğal gaz ihtiva eden gaz hidratın bir biriminin 164 birim doğal gaza karşılık geldiği düşünüldüğünde, Doğu Akdeniz’de olası bir hidrokarbon keşfi, çok büyük bir enerji rezervi ve keşfi anlamını taşıyor. Sadece Doğu Akdeniz’deki mevcut doğal gaz rezervinin 3 trilyon doları bulduğu ve Avrupa’nın 30 yıllık ihtiyacını karşılayabileceği tahmin ediliyor.

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Filoya Yavuz katıldı

  • 2018 yılında Türkiye’nin tarama/sondaj filosuna Yavuz sondaj gemisi katıldı. Uzunluğu 230 metre ve genişliği 36 metre olan 6. nesil ultra derin deniz sondaj gemisi Yavuz, 262,5 milyon dolara satın alındı. Yavuz, Akdeniz’de Selçuklu-1 kuyusunda sondajına devam ediyor. Türkiye’nin son hamlesi ise ‘Kanuni’ sondaj gemisinin satın alınması oldu. Bu yıl başlarında 37,5 milyon dolara alınan gemi, toplam 11 bin 400 metre derinliğe ve 3 bin metre sondaj yapabilme kapasitesinde. 6. nesil ultra deniz sondaj gemisi olarak da bilinen 3. sondaj gemimiz Kanuni, Akdeniz’de sahaya inmek için gün sayıyor.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başkent Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası Açılış Töreni'ne konuştu. Doğu Akdeniz'de istikbal mücadelesi verildiğini belirten Erdoğan, ''Yeni Sevr'e boyun eğmeyeceğiz' dedi.
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