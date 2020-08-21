Türkiye ve dünya sürprizi bekliyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan büyük müjdeyi bugün 15.00’te İstanbul’da açıklayacak

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın cuma günü vereceğini açıkladığı müjde Türkiye’de konuşulan tek konu oldu. Dünyada da büyük merak uyandıran açıklamayı Erdoğan, bugün İstanbul’da yapacak.

Gözler sondaj faaliyetlerinde

Erdoğan’ın, Doğu Akdeniz enerjisi konulu açıklamaları sırasında verdiği müjde haberi, gözleri bir kez daha denizlerdeki araştırma ve sondaj faaliyetlerine çevirdi.Fatih sondaj gemisi, Karadeniz Ereğlisi’nde Tuna-1 sahasında 20 Temmuz itibariyla ilk sondaj çalışmalarına başlamıştı. Bölgede daha önce yapılan sismik araştırmalarda, Tuna blokunun zengin petrol/doğal gaz rezervine sahip olduğuna dair güçlü bulgulara rastlanmıştı. Bu doğrultuda da Karadeniz’de keşif beklentisinin arttığı bir süreçte bulunuluyordu.

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OYNAT 00:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan merak uyandıran açıklama: Türkiye'de yeni bir dönem açılacak, bizde rüyası içerisindeyiz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başkent Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası Açılış Töreni'ne konuşuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada 'Cuma günü milletimize büyük bir müjde vereceğiz. Bu müjdeyle Türkiye'de yeni bir dönem açılacak. Bu müjdenin şuanda bizde hayalleri, rüyası içerisindeyiz' dedi. BiP'te paylaş

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DÖRT KOLDAN SİSMİK ÇALIŞMA

Yine Yavuz sondaj gemisi de Doğu Akdeniz’de iki kez uzattığı Selçuklu-1 lokasyonundaki çalışmalarını 6 aydır sürdürüyordu. Doğu Akdeniz’de araştırma gemilerinin yaptıkları sismik çalışmaların ardından Ekim 2018 itibariyla sondaj gemileriyle başlatılan faaliyetler kapsamında Türkiye uzunca bir süredir Doğu Akdeniz’den enerji keşfi haberi almayı bekliyordu. Erdoğan, bu haberi bugün vermese de Karadeniz ve Doğu Akdeniz’den olası bir enerji keşfi müjdesinin de çok yakında gelebileceği belirtiliyor.

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ENERJİ ÜSSÜ HALİNE GETİRİR

Zengin hidrokarbon yataklarına sahip olduğu düşünülen Doğu Akdeniz’de ve yine birçok komşumuzun doğal gaz çıkardığı Karadeniz’de olası bir keşif haberi, Türkiye’yi, kendi enerji kaynaklarına sahip gelişmiş ülkeler ligine yükseltecek. Sıkıştırılmış doğal gaz ihtiva eden gaz hidratın bir biriminin 164 birim doğal gaza karşılık geldiği düşünüldüğünde, Doğu Akdeniz’de olası bir hidrokarbon keşfi, çok büyük bir enerji rezervi ve keşfi anlamını taşıyor. Sadece Doğu Akdeniz’deki mevcut doğal gaz rezervinin 3 trilyon doları bulduğu ve Avrupa’nın 30 yıllık ihtiyacını karşılayabileceği tahmin ediliyor.

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