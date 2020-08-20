Fatih sondaj gemisinin araştırma yaptığı Tuna-1 bölgesi nerede?

Tüm Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cuma günü vereceği müjdeyi bekliyor. Müjdenin Akdeniz ya da Karadeniz'de petrol ya da doğal gaz keşfine yönelik olduğu iddia edildi.

Enerji Bakanı Fatih Dönmez geçen ay, Fatih sondaj gemisinin Karadeniz'de Ereğli açıklarında "Tuna-1" bölgesinde sondaj çalışmalarına başladığını duyurmuştu. Peki Tuna-1 bölgesi neresi?

BULGARİSTAN VE ROMANYA'YA YAKIN

Fatih sondaj gemisinin araştırma yaptığı Tuna-1 bölgesi Karadeniz Ereğli'nin yaklaşık 150 km açığında, Bulgaristan ve Romanya ile kara suları sınırına yakın bir bölgede.

Romanya kara sularında 8 yıl önce Petrom and Exxon tarafından bulunan, Karadeniz'deki en büyük doğalgaz rezervine de uzak değil.

Merkel Enerji Danışmanlığı'ndan Christoph Merkel "Bu bölgede yeni rezerv bulunması şaşırtıcı olmaz. Türkiye ihraç etmek isterse buradan çıkarılacak gazla Bulgaristan, Ukrayna ve Yunanistan ilgilenebilir" dedi.

Rus doğalgazını Karadeniz ve Türkiye üzerinden Doğu Avrupa ülkelerine taşıyacak olan TürkAkım doğalgaz boru hattı Ocak ayında açılmıştı.