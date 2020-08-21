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Ekonomi Karadeniz karış karış taranıyor Büyük müjde Karadeniz açıklarında bulunduğu iddia edilen doğal gaz kaynağı mı?
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cuma günü vereceği büyük müjde Karadeniz'deki doğal gaz kaynağı mı?

Karadeniz karış karış taranıyor: Büyük müjde Karadeniz açıklarında bulunduğu iddia edilen doğal gaz kaynağı mı?

Türkiye denizde arama çalışmalarına 1970’te başlasa da, asıl önemli adımlar 2004’ten sonra geldi. Düzce’de Akçakoca açıklarında yapılan sondaj çalışmalarında doğalgaz bulunan kuyu sayısı 24’e kadar çıktı. TPAO, 2004-2019 yılları arasında Karadeniz’de toplam 142 bin km iki boyutlu (2B) sismik ve 37 bin 610 km2 üç boyutlu (3B) sismik veri topladı. 6 derin deniz ve 10 sığ deniz arama kuyusu kazıldı.

Talha Menteş Yeni Şafak
Oruç Reis
Oruç Reis

Türkiye denizlerdeki arama tarama çalışmalarına 1970 yılında başlasa da asıl önemli adımlar 2004 yılından sonra başladı. Düzce’de Akçakoca açıklarında yapılan sondaj çalışmalarında doğal gaz bulunan kuyu sayısı 24’e kadar çıktı.

TPAO, 2004-2019 yılları arasında Karadeniz’de toplam 142 bin km iki boyutlu (2B) sismik ve 37 bin 610 kilometrekare üç boyutlu (3B) sismik veri topladı. Toplanan verilerin yorumlanması sonrasında, toplamda 6 adet derin deniz ve 10 adet sığ deniz arama kuyusu kazıldı. Marmara’da da faaliyetler durmadı. 2016 yılında Marmara Denizi’nde 1661 km2, 2019 yılında ise 1320 km2 3B sismik veri toplandı.

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AKDENİZ’DE KUYULAR AÇTIK

Türkiye’nin faaliyetlerini artırdığı bir diğer alan ise Akdeniz oldu. Tamamen milli teknoloji ile yürütülen çalışmalar sonrasında Alanya-1, Finike-1, Karpaz-1, Güzelyurt-1 ve Magosa-1 derin deniz kuyular ile Kuzey Erdemli-1, Kuzupınarı-1 ve Gümüşyaka-1 sığ deniz kuyuları kazıldı. Bu alandaki faaliyetler, Narlıkuyu-1 ve devamındaki diğer derin deniz kuyularıyla hız kesmeden devam ediyor.

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İLK HAMLE BARBAROS

  • Kara ve denizlerde sismik arama çalışmalarına devam edilirken, bu alandaki teknoloji de adım adım millileştirildi. 2012 yılında Türkiye’nin ilk sismik arama gemisi ‘’Barbaros Hayrettin Paşa’’ satın alındı. Norveç’ten alınan ve 130 milyon dolara mal olan iki ve üç boyutlu sismik veri toplayabilen 84 metre uzunluğundaki Barbaros şuan KKTC açıklarında tarama faaliyeti yürütüyor. Barbaros gemisi bugün gaz bulunduğu belirtilen Tuna Bloğu’nda 2018 yılında çalışmalar yürütmüştü. Taramalarda bölgede doğalgaz olabileceği rapor edilmişti.

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ORUÇ REİS AKDENİZ’DE

Aynı yıl milli araştırma gemimiz Oruç Reis’in inşasına başlandı. 2017 yılında denizlerde faaliyetine başlayan Oruç Reis, 86 metre uzunluğunda, 23 metre eninde. 8 kilometre uzunluğunda 8 ayrı sismik kablo altyapısına sahip olarak inşa edilen Oruç Reis, bu açıdan dünyada sayılı sismik araştırma gemileri arasında. Oruç Reis teknik özellikleri sayesinde deniz tabanının altında 8-10 bin metreye görüntüleme yapabiliyor. Oruç Reis şuan Rodos-Meis açıklarında çalışmalarına devam ediyor.

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KARADENİZ’İN FATİH’İ

  • Bir sonraki adım ise ilk derin sondaj gemimizin satın alınması oldu. 2017 yılında 154 milyon dolara satın alınan Fatih sondaj gemisi, 12 bin metreyi aşkın sondaj yapabilme derinliğine sahip ve 6. nesil üst düzey bir teknolojiye sahip. Fatih sondaj gemisi Alanya-1’de 2018 yılında 24 saat kesintisiz çalışmalarla ilk kuyusunu açtı. Ardından da çok sayıda kuyu açarak büyük katkı sağladı. Bu yıl mayıs ayında Karadeniz’e açılan Fatih sondaj gemisinin Karadeniz’deki ilk sondajı Tuna-1 lokasyonunda başladı. Karadeniz’de 1 yıldır süren sismik sondaj çalışmalarının ardından Tuna-1 lokasyonu Karadeniz Ereğli’nin yaklaşık 150 km açığında, Bulgaristan ve Romanya ile kara suları sınırına yakın bir bölgede. Elde edilen verilere göre denizin derinliği yaklaşık 2 bin metre, sondaj derinliğimiz de 3 bin 500 ile 4 bin metre olarak planlandı. Fatih, doğal gaz bulunduğu iddia edilen Karadeniz’deki faaliyetlerine devam ediyor.

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