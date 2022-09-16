Başvurular 1,5 milyonu geçti

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi için başvurular ikinci gününde öğlen saatlerinde 1 milyon 565 bin 841'e ulaştı. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nca (TOKİ) inşa edilecek Sosyal Konut Projesi’ne başvurular 14 Eylül'de gece saatlerinde e-Devlet üzerinden başladı. TOKİ'den alınan bilgiye göre, ilk etapta 81 ilde yapılacak 250 bin konut için ikinci gününde e-Devlet'ten 1 milyon 440 bin 788, bankadan da 125 bin 53 başvuru yapıldı. Başvuru yapan 514 bin kişinin genç kategorisinde olduğu öğrenildi.
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