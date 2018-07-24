Berat Albayrak'tan enflasyon mesajı

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Evrim'in kaybolmasıyla ilgili korkunç şüphe

Tokat’ta 14 gündür kayıp olan 3,5 yaşındaki Evrim’in gözaltına alınan babası ve annesi tutuklanırken, babaanne Sati Atış ise yaptığı açıklamada traktör kazasını gündeme getirdi. Günlerdir devam eden arama çalışmalarına komando birlikleri, JAK, AFAD ve UMKE ekipleri katıldı. Hassas burunlu iz takip ve kadavra köpeklerinin de çalışmalarında bir bulguya rastlanmadı.