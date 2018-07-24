Berat Albayrak'tan enflasyon mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, iş insanları ve iş dünyasındaki sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile İstanbul'da istişare toplantısı gerçekleştirdi.
Bakan Berat Albayrak toplantıda şunları söyledi:
Kamuda tasarruf tedbirleri alınmaya başlandı. Yeni planın enflasyonla mücadeledeki etkisi kısa sürede görülecek.
Mali adımlarla enflasyona mücadeleye katkı verilecek.
Açıklanacak yeni plan (OVP) ile enflasyonda düşüşe odaklı bir çerçeve ortaya koyulacak.
Tek hazine hesap uygulamasının yaygınlaştırılması ile alakalı yasal düzenlemeler hayata geçirilecektir.
TOPLANTIYA KATILANLAR
Toplantıya TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik, MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan, TİM Başkanı İsmail Gülle, TÜRSAB Başkanı Firuz Barboros Bağlıkaya'nın yanı sıra, işadamları Murat Ülker, Hüsnü Özyeğin, Ali Kibar, Vahap Küçük, Ferit Şahenk, Nihat Özdemir, Ahmet Çalık, Bülent Eczacıbaşı, Ahmet Nazif Zorlu, Fuat Tosyalı, Hamdi Akın, Mehmet Ali Aydınlar, Hasan Çolakoğlu, Abdullah Tivnikli, Cemal Kalyoncu, Abdülkadir Konukoğlu, Mehmet Torun, Kazım Türker, Tuncay Özilhan, Ahmet Firuzhan Kanatlı ve Mehmet Cengiz'in katıldığı öğrenildi.