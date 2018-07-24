Ekonomi Berat Albayraktan enflasyon mesajı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Berat Albayrak'tan enflasyon mesajı

G-20 Zirvesi sonrası dün ekonomistlerle toplantı yapan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak bugün ise iş dünyası temsilcileri ile bir araya geldi. İş insanları ile istişarelerde bulunan Bakan Albayrak yaptığı açıklamada yeni Orta Vadeli Plan ile enflasyonda düşüşe odaklı bir çerçevenin ortaya konulacağını belirtti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, iş insanları ve iş dünyasındaki sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile İstanbul'da istişare toplantısı gerçekleştirdi.

Bakan Berat Albayrak toplantıda şunları söyledi:

Kamuda tasarruf tedbirleri alınmaya başlandı. Yeni planın enflasyonla mücadeledeki etkisi kısa sürede görülecek.

Mali adımlarla enflasyona mücadeleye katkı verilecek.

Açıklanacak yeni plan (OVP) ile enflasyonda düşüşe odaklı bir çerçeve ortaya koyulacak.

Tek hazine hesap uygulamasının yaygınlaştırılması ile alakalı yasal düzenlemeler hayata geçirilecektir.

Merkez Bankası'ndan faiz sürprizi
EKONOMİ
Merkez Bankası'ndan faiz sürprizi

TOPLANTIYA KATILANLAR

Toplantıya TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik, MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan, TİM Başkanı İsmail Gülle, TÜRSAB Başkanı Firuz Barboros Bağlıkaya'nın yanı sıra, işadamları Murat Ülker, Hüsnü Özyeğin, Ali Kibar, Vahap Küçük, Ferit Şahenk, Nihat Özdemir, Ahmet Çalık, Bülent Eczacıbaşı, Ahmet Nazif Zorlu, Fuat Tosyalı, Hamdi Akın, Mehmet Ali Aydınlar, Hasan Çolakoğlu, Abdullah Tivnikli, Cemal Kalyoncu, Abdülkadir Konukoğlu, Mehmet Torun, Kazım Türker, Tuncay Özilhan, Ahmet Firuzhan Kanatlı ve Mehmet Cengiz'in katıldığı öğrenildi.

15 isimle sürpriz toplantı
EKONOMİ
15 isimle sürpriz toplantı

Başkan'dan Çipras'a telefon

Başkan'dan Çipras'a telefon

​Erdoğan, Türkiye'nin yardıma hazır olduğunu söyledi.
Gündüzü geceye çevirdi

Gündüzü geceye çevirdi

​İstanbul'daki kara bulutlar şehri karanlığa gömdü.
'İran terörsaldırıları planlıyor'

'İran terörsaldırıları planlıyor'

​Pompeo'dan İran hakkında yeni iddia.
Sürpriz faiz kararı

Sürpriz faiz kararı

Merkez Bankası ​beklentileri boşa çıkardı.
Enflasyon mesajı

Enflasyon mesajı

G-20 sonrası İstanbul'da peş peşe ikinci toplantı.
Eğitime üçlü formül

Eğitime üçlü formül

​2 ay içinde yeni dönemim kodları netleşecek.
'21 gün'kaldırılacak mı?

'21 gün'kaldırılacak mı?

Başkan Erdoğan'dan bedelli askerlik açıklaması.
Muayeneyi reddedipdoktora saldırdı

Muayeneyi reddedipdoktora saldırdı

​Adana'da darp edilen doktor yoğun bakımda.
Komşu yanıyor

Komşu yanıyor

​60 kişinin öldüğü yangında can kayıplarının artmasından endişe ediliyor.
Rekor kira

Rekor kira

​25 yıl boyunca devlete ödenecek.
'Gözlerinden öpüyorum'

'Gözlerinden öpüyorum'

​Mesut Özil ile görüşen Erdoğan'dan ilk açıklama.
Sonuçlar açıklandı

Sonuçlar açıklandı

20 bin sözleşmeli öğretmenin ataması tamamlandı.
Doktorlarını şaşkına çevirdi

Doktorlarını şaşkına çevirdi

Test sonuçları doktorlarını şaşkına çevirdi.
'Ne ilkne de son olacak'

'Ne ilkne de son olacak'

Hava durumuyla ilgili korkutan uyarı geldi.
'Türk milletiasker bir millettir'

'Türk milletiasker bir millettir'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısında konuştu.
Kayan bina çöktü

Kayan bina çöktü

​Beyoğlu'nda acil olarak tahliye edilen bina çöktü.
Türkiye'yedöviz getirecek

Türkiye'yedöviz getirecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na ait şirket kuruluyor.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.