Ekonomi Merkez Bankasından faiz sürprizi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

​Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası'ndan faiz sürprizi

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. Temmuz ayı Para Politikası Kurulu Toplantısı'ndan piyasaların beklentilerinin aksine faiz oranlarının yüzde 17,75'te sabit tutulması yönünde karar çıktı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya
Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, temmuz ayı Para Politikası Kurulu toplantısı sona erdi. Toplantıdan çıkan faiz kararı da açıklandı. Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 17,75'te sabit tutulmasına karar verildiğini duyurdu.

Merkez Bankası'ndan faiz kararına ilişkin yapılan açıklama şöyle;

Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 17,75 düzeyinde sabit tutulmasına karar vermiştir.
Son dönemde açıklanan veriler iktisadi faaliyette dengelenme eğiliminin belirginleştiğine işaret etmektedir. Dış talep gücünü korumakla birlikte iç talebe dair yavaşlama sinyalleri artmaktadır.

Sürpriz karar sonrası yükselişe geçti
EKONOMİ
Sürpriz karar sonrası yükselişe geçti

Yakın dönemde maliyet yönlü gelişmeler ve gıda fiyatlarındaki oynaklık enflasyon üzerinde etkili olmuştur. Öte yandan, fiyat artışlarının alt kalemler bazında genele yayılan bir nitelik gösterdiği dikkat çekmektedir. İç talep koşullarının etkisinin azalacağı öngörülmekle birlikte enflasyon ve enflasyon beklentilerinin bulunduğu yüksek seviyeler fiyatlama davranışları üzerinde risk oluşturmaya devam etmektedir. Bu çerçevede Kurul, sıkı para politikasının uzun bir müddet korunmasının gerekebileceği değerlendirmesinde bulunmuştur.

Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya

Merkez Bankası fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecektir. Enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar para politikasındaki sıkı duruş kararlılıkla sürdürülecektir. Enflasyon beklentileri, fiyatlama davranışları, para politikası kararlarının gecikmeli etkileri, maliye politikasının dengelenme sürecine vereceği katkı ve enflasyonu etkileyen diğer unsurlardaki gelişmeler yakından izlenerek ihtiyaç duyulması halinde ilave parasal sıkılaştırma yapılabilecektir.

Açıklanacak her türlü yeni verinin ve haberin Kurul’un geleceğe yönelik politika duruşunu değiştirmesine neden olabileceği önemle vurgulanmalıdır.

HAZİRANDA 125 BAZ PUANLIK ARTIŞ

Merkez Bankası Haziran ayı PPK toplantısında faizlerde 125 baz puan artışa giderek bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 16,5’ten yüzde 17,75’e yükselttiğini duyurmuştu.

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
EKONOMİ
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

'SADELEŞTİRME' HAMLESİ

Merkez Bankası dövizdeki aşırı yükseliş sonrası Mayıs ayında olağanüstü toplanarak operasyonel çerçevede değişikliğe gitmişti. Yapılan düzenleme ile bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı Merkez Bankası'nın politika faizi olarak belirlenmişti.

Merkez Bankası'ndan faiz kararı
EKONOMİ
Merkez Bankası'ndan faiz kararı

ORTALAMA 100 BAZ PUAN ARTIŞ BEKLENİYORDU

AA Finans'ın 18 ekonomist ile gerçekleştirdiği beklenti anketine göre, ekonomistlerden biri hariç diğerleri bir hafta vadeli repo ihale faiz oranında (politika faizi) artış bekliyordu.

Ekonomistlerinden biri 50 baz puan, 2'si 75 baz puan, 7'si 100 baz puan, 4'ü 125 baz puan ve 3'ü 150 baz puan artış olacağını tahmin ederken, politika faizine ilişkin artış beklentilerinin medyanı ise 100 baz puan oldu.

15 isimle sürpriz toplantı
EKONOMİ
15 isimle sürpriz toplantı

Gündüzü geceye çevirdi

Gündüzü geceye çevirdi

​İstanbul'daki kara bulutlar şehri karanlığa gömdü.
Kritik karar açıklandı

Kritik karar açıklandı

Merkez Bankası ​beklentilerin aksine sürpriz yaptı.
'21 gün'kaldırılacak mı?

'21 gün'kaldırılacak mı?

Başkan Erdoğan'dan bedelli askerlik açıklaması.
Muayeneyi reddedipdoktora saldırdı

Muayeneyi reddedipdoktora saldırdı

​Adana'da darp edilen doktor yoğun bakımda.
Komşu yanıyor

Komşu yanıyor

​60 kişinin öldüğü yangında can kayıplarının artmasından endişe ediliyor.
Rekor kira

Rekor kira

​25 yıl boyunca devlete ödenecek.
'Gözlerinden öpüyorum'

'Gözlerinden öpüyorum'

​Mesut Özil ile görüşen Erdoğan'dan ilk açıklama.
Sonuçlar açıklandı

Sonuçlar açıklandı

20 bin sözleşmeli öğretmenin ataması tamamlandı.
Doktorlarını şaşkına çevirdi

Doktorlarını şaşkına çevirdi

Test sonuçları doktorlarını şaşkına çevirdi.
'Ne ilkne de son olacak'

'Ne ilkne de son olacak'

Hava durumuyla ilgili korkutan uyarı geldi.
'Türk milletiasker bir millettir'

'Türk milletiasker bir millettir'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısında konuştu.
Kayan bina çöktü

Kayan bina çöktü

​Beyoğlu'nda acil olarak tahliye edilen bina çöktü.
Türkiye'yedöviz getirecek

Türkiye'yedöviz getirecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na ait şirket kuruluyor.
Laos'ta baraj çöktü

Laos'ta baraj çöktü

​Çok sayıda ölü ve yüzlerce kayıp var.

Mesut Özil, batının ikiyüzlülüğüne ayna tutmaktan çok daha fazlasını yaptı Pazar günü yayınladığı açıklama
'Pes' dedirtti

'Pes' dedirtti

Onca uyarıya rağmen hala para toplayabiliyorlar.

​Akdeniz'de büyük kavga: Türkiye mektup yazacak.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.