Merkez Bankası'ndan faiz sürprizi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, temmuz ayı Para Politikası Kurulu toplantısı sona erdi. Toplantıdan çıkan faiz kararı da açıklandı. Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 17,75'te sabit tutulmasına karar verildiğini duyurdu.

Merkez Bankası'ndan faiz kararına ilişkin yapılan açıklama şöyle;

Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 17,75 düzeyinde sabit tutulmasına karar vermiştir.

Son dönemde açıklanan veriler iktisadi faaliyette dengelenme eğiliminin belirginleştiğine işaret etmektedir. Dış talep gücünü korumakla birlikte iç talebe dair yavaşlama sinyalleri artmaktadır.

EKONOMİ Sürpriz karar sonrası yükselişe geçti

Yakın dönemde maliyet yönlü gelişmeler ve gıda fiyatlarındaki oynaklık enflasyon üzerinde etkili olmuştur. Öte yandan, fiyat artışlarının alt kalemler bazında genele yayılan bir nitelik gösterdiği dikkat çekmektedir. İç talep koşullarının etkisinin azalacağı öngörülmekle birlikte enflasyon ve enflasyon beklentilerinin bulunduğu yüksek seviyeler fiyatlama davranışları üzerinde risk oluşturmaya devam etmektedir. Bu çerçevede Kurul, sıkı para politikasının uzun bir müddet korunmasının gerekebileceği değerlendirmesinde bulunmuştur.

Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya

Merkez Bankası fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecektir. Enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar para politikasındaki sıkı duruş kararlılıkla sürdürülecektir. Enflasyon beklentileri, fiyatlama davranışları, para politikası kararlarının gecikmeli etkileri, maliye politikasının dengelenme sürecine vereceği katkı ve enflasyonu etkileyen diğer unsurlardaki gelişmeler yakından izlenerek ihtiyaç duyulması halinde ilave parasal sıkılaştırma yapılabilecektir.

Açıklanacak her türlü yeni verinin ve haberin Kurul’un geleceğe yönelik politika duruşunu değiştirmesine neden olabileceği önemle vurgulanmalıdır.

HAZİRANDA 125 BAZ PUANLIK ARTIŞ

Merkez Bankası Haziran ayı PPK toplantısında faizlerde 125 baz puan artışa giderek bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 16,5’ten yüzde 17,75’e yükselttiğini duyurmuştu.

EKONOMİ Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

'SADELEŞTİRME' HAMLESİ

Merkez Bankası dövizdeki aşırı yükseliş sonrası Mayıs ayında olağanüstü toplanarak operasyonel çerçevede değişikliğe gitmişti. Yapılan düzenleme ile bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı Merkez Bankası'nın politika faizi olarak belirlenmişti.

EKONOMİ Merkez Bankası'ndan faiz kararı

ORTALAMA 100 BAZ PUAN ARTIŞ BEKLENİYORDU

AA Finans'ın 18 ekonomist ile gerçekleştirdiği beklenti anketine göre, ekonomistlerden biri hariç diğerleri bir hafta vadeli repo ihale faiz oranında (politika faizi) artış bekliyordu.

Ekonomistlerinden biri 50 baz puan, 2'si 75 baz puan, 7'si 100 baz puan, 4'ü 125 baz puan ve 3'ü 150 baz puan artış olacağını tahmin ederken, politika faizine ilişkin artış beklentilerinin medyanı ise 100 baz puan oldu.