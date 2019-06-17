Ekonomi Borcunu ödemeyen müşterilerinin listesini duvara astı
İŞ DÜNYASI

Borcunu ödemeyen müşterilerinin listesini duvara astı

Borcunu ödemeyen müşterilerinin listesini duvara astı

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde manav Ahmet Özdemir, borcunu ödemeyen müşterilerinin isimlerini borçlarıyla birlikte bir liste yapıp herkesin görebileceği şekilde iş yerinin duvarına astı.

Haber Merkezi DHA
Manavlık yapan Ahmet Özdemir borcunu ödemeyen müşterilerinin isimlerini duvara astı.
Manavlık yapan Ahmet Özdemir borcunu ödemeyen müşterilerinin isimlerini duvara astı.

İlçe merkezinde yıllardır manavlık yapan Ahmet Özdemir, kendisinden veresiye alışveriş yapan müşterilerinden zamanla borçlarını ödemesini istedi. Bazıları borçlarını gününde ödeyip veresiye alışveriş etmeye devam ederken, bazıları ödeme yapmadı.

Müşterilerinden alacağı 5 bin 500 lirayı bulan Ahmet Özdemir, alacaklarını tahsil edemeyince ilginç bir yönteme başvurdu. Özdemir, 'Borcunu ödemeyenler ve geciktirenler' ismini verdiği bir liste hazırlayıp, borca mal alıp ödemeyenlerin isimlerini borçlarıyla birlikte bu listeye yazıp herkesin görebileceği şekilde iş yerinin duvarına astı. Liste, başta borçlular olmak üzere alışverişe gelen herkesin dikkatini çekti.

DHA
Ahmet Özdemir ilçe merkezinde yıllardır manavlık yapıyor.

LİSTE İŞE YARADI

Manavda çalışan Mahmut Özcan, listede ismi bulunanlardan bazılarının 1,5 yıldır borcunu ödemediğini söyledi.

Patronunun alacaklarını tahsil edemeyince bu yola başvurduğunu belirten Özcan, "Mecbur kalındığı için bu liste hazırlandı. Liste asılınca herkesin dikkatini çekti. Özellikle ismi yazılı olanların dikkatini çekti ve bazıları hemen borcunu ödedi. Patron da borcunu ödeyenlerin isimlerini sildi" diye konuştu.

DHA
Müşterilerinden alacağı 5 bin 500 lirayı bulan Ahmet Özdemir, alacaklarını tahsil edemeyince liste hazırladı.

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