Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Borsa günü rekor seviyeden tamamladı: En çok kazandıran sektör madencilik oldu

Borsa günü rekor seviyeden tamamladı: En çok kazandıran sektör madencilik oldu

19:0111/05/2026, Pazartesi
AA
Sonraki haber
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,47 değer kazanarak 15 bin 133,54 puanla rekor seviyeden tamamladı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,82 ile madencilik olurken toplam işlem hacmi 246 milyar lira olarak gerçekleşti.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,47 değer kazanarak 15.133,54 puanla rekor seviyeden tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 70,89 puan artarken, toplam işlem hacmi 246 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,93 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,52 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasından en çok kazandıran yüzde 3,82 ile madencilik, en fazla kaybettiren ise yüzde 1,65 ile inşaat oldu.

Küresel piyasalar, ABD-İran cephesinden gelen haber akışlarıyla şekillenmeye devam ederken, karışık bir seyir izleniyor.

ABD Başkanı Donald Trump, dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD/İsrail-İran Savaşı'nda saldırıların sonlandırılması için ABD'nin önerdiği taslağa İran'ın verdiği yanıtın "kabul edilemez" olduğunu belirtti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi ise bugün düzenlediği basın toplantısında, ABD'nin İran'a sunduğu öneri taslağına ilişkin, "ABD mantık dışı taleplerinde ısrar ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, gün içinde 15.204,92 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini görürken, kapanışını da 15.133,54 puanla rekor seviyeden gerçekleştirdi.

Analistler, yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise Almanya'da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ZEW ekonomik güven endeksi, ABD'de TÜFE ve federal bütçe dengesinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksinde 15.200 ve 15.300 puanın direnç, 15.000 ve 14.900 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.


#BIST
#Piyasalar
#Borsa İstanbul
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak? Süreç nasıl işleyecek? İşte detaylar