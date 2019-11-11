Ekonomi Burgan Banktan 3 çeyrekte 140 Milyon TL kar
İŞ DÜNYASI

Burgan Bank'tan 3. çeyrekte 140 Milyon TL kar

Burgan Bank, 2019 yılının üçüncü çeyreğinde de finansal performansını istikrarlı bir şekilde sürdürdü. Vergi öncesi kârını 140 milyon TL, net kârını ise 112 milyon TL olarak açıklayan Burgan Bank, müşteri mevduatını yüzde 14 artırdı. Burgan Bank Genel Müdürü Murat Dinç, “Müşterilerimizin çözüm ortağı olarak yılın son çeyreğinde ihracat yapan firmaların nakit kredi ihtiyaçlarının yanı sıra dış ticaretlerinin finansmanı ve operasyonuna yönelik çözümlerle hayatlarını kolaylaştırmayı; ana faaliyetlerine daha fazla odaklanarak, verimli çalışmalarına yardımcı olmayı hedefliyoruz” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Burgan Bank
​Burgan Bank

Butik bir banka olarak ana hissedarı, iştirakleri, paydaşları ve müşterileri ile sağlıklı büyüyen Burgan Bank; 2019 yılının üçüncü çeyreğinde vergi öncesi kârını 140 milyon TL, net kârını 112 milyon TL olarak açıkladı. Burgan Bank’ın 30 Eylül 2019 itibarıyla aktif büyüklüğü 21 milyar TL, nakdi kredileri 15 milyar TL, müşteri mevduatı 11 milyar TL olarak gerçekleşti.

Eylül ayı itibarıyla Burgan Bank’ın özkaynakları 1,9 milyar TL’ye, katkı sermaye dâhil özkaynakları ise 3,6 milyar TL’ye ulaştı.

Sermaye yeterlilik oranı konsolide bazda yüzde 20,39, solo bazda ise yüzde 22,98 seviyesinde gerçekleşti.

Burgan Bank Genel Müdürü Murat Dinç, “2019 yılındaki stratejilerimiz doğrultusunda dijital kanallarımızdan işlem yapan müşterilerimiz için ürün ve hizmetlerimizi geliştirirken, kolay ve güvenilir hizmetlerle her zaman rekabetçi oranlar sunmaya devam ediyoruz. Şubelerimiz aracılığıyla hizmet verdiğimiz müşterilerimiz için iş modelimizdeki süreçleri güncellerken onlar için ayrıcalıklı çözümler üretiyoruz. Varlıklarını yönetmeleri için geniş bir yelpazede ürünler sunmaya özen gösteriyoruz.

Esnek ve hızlı hareket edebilme kabiliyetimizle uygun finansal çözümler üreterek, 2018 yılına göre mevduatımızı yüzde 14 artırdık.

Özel Bankacılık alanında müşterilerimizin ana bankası, Ticari Bankacılık tarafında ise müşterilerimizin üç bankasından biri olma hedefiyle faaliyetlerimizi sürdürüyoruz.” dedi.

Dış ticarete yönelik finansman çözümlerimizle farklılaşacağız Ticari ve Kurumsal Bankacılık tarafında da ilişki bankacılığına odaklandıklarını söyleyen Dinç;

“İhracat yapan firmalar sağlam ve sürdürülebilir iş modelleriyle Türkiye’nin cari dengesinin sağlanmasında büyük bir öneme sahip. Bizim de bu segmentte bulunan müşterilerimizin her türlü finansal ihtiyaçlarını sağlayacak ürün, hizmet ve çözümleri sunma yönündeki çalışmalarımız devam ediyor. Özellikle MENA bölgesindeki bilinirliğimiz, dünya genelinde büyüyen muhabir ağımız ve uzmanlaşmış ekiplerimizle dış ticaret işlemleri konusundaki aktivitelerimizi her geçen gün artırıyoruz. Müşterilerimizin dış ticaret işlemleri ve operasyonları konusunda uzman bankası olmayı hedefliyoruz. Özellikle finansal ihtiyaçlarına özel ürünler üretmek ve daha fazla ihracatçı müşteriye bu ürün ve çözümleri ulaştırmak en önemli önceliklerimiz arasında yer alıyor.

Bankamızın sahip olduğu deneyim ve uzmanlık ile ihracat hamleleri için onlara olan desteğimizi görünür hale getirecek hem adetsel hem de hacimsel bazda rakamlarımızı kayda değer bir şekilde yükselteceğiz” diye ifade etti.

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