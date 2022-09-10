Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından 40 ilde 499 arsa fırsatı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 40 ilde 499 arsa online olarak ve açık artırma ile satışa sunulacak. Bakanlık, bu şekilde vatandaşa hem yatırım fırsatı hem de kendi konutunu inşa etme fırsatı sunuyor. Ödemede ise arsalar yüzde 25 peşin, yıllık yüzde 9 fark, 24 ay vade, KDV’den ve tapu harcından muaf olacak. Açık artırmalar 21-22 Eylül 2022 günü saat 10.30’da yapılacak.



Arsalar yüzde 25 peşinat ve 24 ay vade imkanıyla satışa sunulurken, tapu ve KDV masrafından muaf olması da yatırımcıya kolaylık sağlıyor. Yatırımcılara yıllık yüzde 9 fark ile de cazip hale getiriyor. Yatırım için sunulan arsalar Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bitlis, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Nevşehir, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Uşak, Van, Zonguldak illerinde yer alıyor.

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FOTOĞRAF 11 Sosyal konut projesi için geri sayım başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 13 Eylül'de cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesini açıklayacak. Vatandaşlar, yüzde 10 peşinat, 20 yıl vadeyle ev sahibi olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna-Hersek, Sırbistan ve Hırvatistan'ı kapsayan Balkan turunun ardından uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayarak, bu proje hakkında, “Bu kampanyanın vatandaşımızı çok çok olumlu istikamette etkileyeceğine inanıyoruz. Burada sadece konut değil, aynı şekilde arsa projemiz var. 250 bin konut, 100 bin altyapılı konut arsası içeriyor. İcabında vatandaş, 'Ben kendim yapacağım' diyorsa onlara da 'Buyur kardeşim, 100 bin arsa var, kendin de yapabilirsin' diyoruz. Ayrıca 10 bin sanayi sitesiyle vatandaşımıza kendi işini kurma imkânı da sağlanacak. Gençler, emekliler, engelliler, şehit yakınları ve gazilere yönelik özel kontenjanlar olacak. Vatandaşlarımıza böylece ev sahibi olabilme kolaylığı sunuyoruz. Bunlarla birlikte inanıyoruz ki yüksek kira bedeli almak suretiyle korsanlık yapanlar da burada en büyük darbeyi yiyeceklerdir” ifadelerini kullandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum paylaşımında, projeye ilişkin detayları içeren infografiğe de yer verdi. Buna göre Cumhuriyet Tarihinin En Büyük Sosyal Konut Projesi ile vatandaşlar 81 ilde kira öder gibi ev sahibi olacak. Bu ilk kez olacak<br><br>Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde, ilk kez gençlerimize özel kontenjan ayırıyoruz” dedi. \"Asgari ücretli ev sahibi olabilecek\"<br><br>Kurum, \"Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesiyle asgari ücretli vatandaşlarımız ev sahibi olabilecekler\" diye konuştu. Sosyal konutta gelir limiti ne kadar olacak?<br><br>Proje kapsamında İstanbul'da geliri 16 bin, diğer illerde ise 14 bin liranın altında olanlar ev sahibi olabilmek için TOKİ'ye başvuru yapabilecek. Sosyal konutta aylık taksitler ne kadar olacak?<br><br>Konutların aylık taksitlerinin asgari ücretlilerin ödeyebileceği bir tutar olacağını belirten Kurum, “Ödemelerin toplam hane gelirinin yüzde 30'unu aşmaması gerekiyor\" dedi. Sosyal konut projesi hangi illerde olacak?<br><br>Sosyal konut projesinin 81 ilde hayata geçirilecek. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde geri sayım başladı Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin açıklanacağı tarih için geri sayım başladı. 81 ilde vatandaşların kira öder gibi ev sahibi olmasını sağlayacak projeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan 13 Eylül'de açıklayacak. 250 bin konut ve 100 bin altyapılı arsada hak sahipleri kura ile belirlenecek. Dar gelirli vatandaşa, 240 ay vade imkanı sağlanacak.

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"Güzel bir fırsat vatandaşın bunu değerlendireceğini düşünüyorum"

Gayrimenkul Danışmanı Abdullah Sönmez, “Güzel bir fırsat, vatandaşın bunu değerlendireceğini düşünüyorum. Uzun zamandır ülkemizde konut arzında eksiklik ve sorun vardı. Vatandaşlarda kendi arsalarında inşaat yapma fırsatı bulacak. Özellikle yüzde 25 peşinatla yıllık yüzde 9 farkla 24 ay vadeli şekilde veriyor. Tapu harcı yok. KDV’den muaf kesinlikle avantajlı gözüküyor. Bütün yatırımcılar bunu takip edecektir. Özellikle evi olmayan, ev yapacaklar bu fırsatı değerlendirebilirler. Toplam 40 şehirde uygulanıyor. Ankara’da 400 bin Türk lirasından başlıyor. Her şehrin rayicine göre rakamlar değişiyor. Özellikle yıllık artış yüzde 9, bu çok önemli. Enflasyonun yüzde 80’lerde olduğu bir zamanda yıllık yüzde 9 artışla arsa almak ve 24 ay taksitle almak KDV’den ve tapu harcından muaf olması buna çok fazla ilgi olacaktır. İnternet üzerinden istediği yerden bağlanabilecek. Vatandaşlarımız bu fırsatı kaçırmamalı. Bu zamanda kolay bir ev yapma veya ev alma şansı. Biz de yatırımcılar olarak değerlendireceğiz” şeklinde konuştu.