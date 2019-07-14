Ekonomi Deniz Kuvvetlerine yeni yetenekler kazandırılacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Deniz Kuvvetlerine yeni yetenekler kazandırılacak

Denizaltı savunma yeteneklerinin yerli ve milli imkanlarla geliştirilmesine yönelik olarak yeni projeler hayata geçirilecek. TÜBİTAK SAVTAG çağrılarıyla, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde bulunan bir sınıf helikopter için aktif/pasif daldırılabilir sonar sistemi ve uzun ömürlü lityum iyon pillerin kullanıldığı torpido bataryası geliştirilecek.

Haber Merkezi AA
Uzun ömürlü lityum iyon piller kullanılarak torpido bataryası ve bu bataryalara ait şarj/deşarj birimlerinin geliştirilmesini amaçlıyor.
Uzun ömürlü lityum iyon piller kullanılarak torpido bataryası ve bu bataryalara ait şarj/deşarj birimlerinin geliştirilmesini amaçlıyor.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığının denizaltı savunma yeteneklerinin yerli ve milli imkanlarla geliştirilmesine yönelik olarak yeni projeler hayata geçirilecek.

Alınan bilgiye göre, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK)-Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı kapsamında, Savunma ve Güvenlik Teknolojileri Araştırma Destek Grubu (SAVTAG) tarafından yeni çağrılara çıkıldı.

  • TÜBİTAK SAVTAG, denizaltı savunma harbi yeteneklerinin yerli ve milli imkanlarla geliştirilmesi amacıyla çağrıya çıktı.

Helikopter Sonar Sistemi (HELOSON) çağrısı kapsamında, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde bulunan bir sınıf helikopter için aktif/pasif daldırılabilir sonar sistemi geliştirilecek.

Muhtelif denizaltı savunma harbi ihtiyaçlarını karşılamak üzere çeşitli sonobuoy sistemleri, alt sistemleri ve yazılımları ortaya konulacak. Bu kapsamda, suüstü ve hava platformlarından döşenebilen aktif ve yönlü pasif sonobuoy prototipi, sonobuoy sinyal işleme sistemi (radyo alıcısı ile birlikte), sonobuoy döküş paterni optimizasyon ve planlama yazılımı ile mobil sonobuoy simülatörü geliştirilecek.

Yeni nesil milli torpido teknolojileri

TÜBİTAK SAVTAG ayrıca Torpido Bataryası (T-BAT) çağrısına çıktı.

Çağrı kapsamında, uzun ömürlü lityum iyon piller kullanılarak torpido bataryası ve bu bataryalara ait şarj/deşarj birimlerinin geliştirilmesini amaçlıyor.

  • Bu doğrultuda, Ar-Ge yoğun birden çok iş paketi gerçekleştirilecek ve gerçek ortamda doğrulanacak.

Yapılacak çalışmalarla, eğitim torpidolarında kullanılmakta olan gümüş oksit-çinko (AgO-Zn) bataryaların yerine kullanılabilecek (aynı boyut ve ağırlıkta), bütünleştirilecekleri torpidolarda ilave bir tadilat gerektirmeksizin doğrudan (form-fit) kullanılabilir nitelikte tasarlanarak üretilecek lityum iyon batarya teknolojileri kullanan bir torpido batarya sisteminin (çevre elemanları ile birlikte) yerli ve milli imkanlar ile gerçekleştirilmesi sağlanacak.

Proje sonunda, yurt dışı bağımlılığının ortadan kaldırılması, atış başına batarya maliyetinin düşürülmesi, genişleme ve geliştirmeye açık yeni nesil milli torpido batarya sistemleri tasarım/üretim yeteneğine yönelik altyapının yerli ve milli olarak oluşturulması, tercihen eğitim ve harp torpidosu batarya gereksinimlerinin tek bir batarya tipi ile karşılanması ve bu ayrımın ortadan kaldırılması hedefleniyor.

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