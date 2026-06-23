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Dev ankette çarpıcı sonuç: Yüzde 73,4'lük oran gündem oldu

Dev ankette çarpıcı sonuç: Yüzde 73,4'lük oran gündem oldu

Seda Ekinci
Seda Ekinci
13:3323/06/2026, Salı
G: 23/06/2026, Salı
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Türkiye'nin yüzde 73,4'ü tercihini yaptı: "Ülkemiz küresel güç olmalı"
Türkiye'nin yüzde 73,4'ü tercihini yaptı: "Ülkemiz küresel güç olmalı"

Areda Survey’in “Türkiye’de Yerli ve Milli Algı Araştırması” dikkat çeken sonuçlar ortaya koydu. Yapılan araştırmada vatandaşların yüzde 73,4’ü Türkiye’nin küresel ölçekte söz sahibi bir güç olması gerektiğini belirtirken, yerli savunma ve teknoloji yatırımları da yüksek oranda destek gördü.

Yerli ve milli teknolojilere destek yüksek, savunma sanayii vatandaşta güven duygusunu güçlendiriyor.

Areda Survey'in "Türkiye'de Yerli ve Milli Algı Araştırması"na göre vatandaşların yüzde 73,4'ü Türkiye'nin küresel ölçekte söz sahibi bir güç olması gerektiğini düşünüyor. Araştırmada ASELSAN'ın yerli iletişim teknolojileri çalışmalarına destek oranı yüzde 81'e ulaşırken, katılımcıların yüzde 64,2'si yerli savunma teknolojilerinin kendilerinde gurur ve güven duygusu oluşturduğunu belirtiyor.

Her 4 kişiden 3'ü Türkiye'nin küresel güç olmasını istiyor

Areda Survey'in Türkiye genelinde 2.400 kişinin katılımıyla gerçekleştirdiği araştırmada katılımcılara, "Sizce Türkiye küresel bir güç olmak ile kendi sınırları ile yetinme seçenekleri arasında kalırsa hangisini tercih etmelidir?" sorusu yöneltildi. Araştırma sonuçlarına göre katılımcıların yüzde 73,4'ü Türkiye'nin küresel bir güç olması gerektiğini belirtirken, yüzde 26,6'sı kendi sınırlarıyla yetinmesi gerektiğini düşünüyor.

ASELSAN'ın yerli iletişim teknolojilerine güçlü destek

Araştırmanın dikkat çeken bir diğer sonucu ise yerli teknoloji yatırımlarına verilen destek oldu.

Katılımcıların yüzde 81'i ASELSAN'ın yerli akıllı telefon ve milli iletişim teknolojileri çalışmalarını desteklediğini ifade ediyor. Bu çalışmaları desteklemediğini söyleyenlerin oranı yüzde 1,9'da kalırken, yüzde 17,1'lik kesim ise konu hakkında fikrinin olmadığını belirtiyor.

Savunma teknolojileri vatandaşta gurur ve güven oluşturuyor

Araştırmada yerli savunma teknolojilerinin sergilendiği SAHA İstanbul'a ilişkin algılar da ölçüldü.

Katılımcıların yüzde 64,2'si yerli savunma teknolojilerini gördüğünde "Gurur duydum ve kendimi daha fazla güvende hissettim" yanıtını veriyor. Yüzde 26,6'lık kesim ise bu gelişmeleri "Her ülkenin yapacağı normal çalışmalar" olarak değerlendiriyor.




#Areda Survey
#Savunma Sanayi
#anket
#Yerli ve Milli Algı Araştırması
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