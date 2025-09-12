İsrail medyasından çarpıcı itiraf: Türkiye'ye saldırının sonucu felaket olur

İsrail merkezli Haaretz gazetesi Türkiye ile ilgili dikkat çeken bir analiz yayınladı. "Katar'dan sonra İsrail'in sıradaki hedefi Türkiye olabilir. Sonuçlar mı? Felaket!" manşetiyle yayımlanan haberde Türkiye'nin kara gücü ve bölgedeki etkinliğinin Tel Aviv'i ciddi şekilde zorlayacağına dikkat çekildi.

"İsrail'in Türkiye'yi hedef almayacağının garantisi yok"

Haberde, İsrail'in Katar'da Hamas liderlerini hedef alan saldırısının Ankara için uyarı niteliğinde olduğu iddia edildi. Ayrıca, "İsrail Doha'da bu saldırıyı yapabiliyorsa, Türkiye'deki Hamas unsurlarını da hedef almayacağının garantisi yok." ifadeleri kullanıldı.





"Türkiye'nin Suriye'deki varlığı İsrail'i tedirgin ediyor"

İsrailli gazete ayrıca, Türkiye ile İsrail arasındaki savaş riskinin Suriye üzerindeki nüfuz mücadelesinde yattığını bildirdi. Habere göre, İsrail, Suriye'nin askeri olarak güçlenmesini istemiyor. Bu nedenle Türkiye'nin Suriye'deki artan askeri varlığı, İsrail'i ciddi şekilde endişelendiriyor.





Haaretz'e göre her iki ülke de Suriye'de ciddi askeri varlığa sahip. Türk ordusu kuzeyde yoğunlaşırken, İsrail ordusu ise güneyde konuşlu.

Türk ordusu Tel Aviv'i zora sokuyor

Haberde, tüm bu nedenlerden dolayı çıkacak olası bir Türkiye İsrail savaşı hakkında değerlendirmeler yer aldı. Buna göre, Türkiye'nin kara gücü Tel Aviv'i zora sokuyor. İsrailli gazete, Türk ordusunun, NATO içinde ABD'den sonra ikinci en büyük kara ordusuna sahip olduğunu hatırlattı.





Olası savaşta neler yaşanacak?

Haaretz'e göre, iki ülke arasında çıkacak bir savaş, Batı'nın Orta Doğu güvenlik mimarisini parçalayacak ve küresel piyasaları altüst edecek. Eğer savaş patlak verirse, çatışmalar Suriye'nin ötesine, Akdeniz'e dahi sıçrayabilir. Türk deniz gücü ile İsrail'in denizaltı enerji altyapısı karşı karşıya gelebilir. Siber saldırılar, terör eylemleri ve vekalet savaşları açık çatışmalara eşlik edebilir. Mısır, Yunanistan ve Körfez Arap ülkeleri taraf seçmeye zorlanır. ABD, Rusya ve Çin gibi küresel güçler de bu girdaba çekilebilir.

"Stratejik bir deprem olur"

Haberde, ayrıca Türkiye ile İsrail arasında topyekun bir savaş patlak verirse, bunun sonucu sadece bir başka Orta Doğu çatışması ya da Doha tarzı tek seferlik bir saldırı olmayacağı; küresel güç dengesini sarsacak stratejik bir deprem olacağı bildirildi. İsrailli gazete, "Sonuç, yalnızca bir başka Orta Doğu çatışması değil; NATO'yu sarsacak, ittifakları parçalayacak ve güç dengesini değiştirecek stratejik bir deprem olur." ifadelerini kullandı.





"Çatışmanın sonu felaket olur"

Haberde, Türkiye ile İsrail arasında savaş riskinin artık teorik olmaktan çıktığı belirtildi. Haaretz'e göre şimdilik, caydırıcılık ve çatışmayı önleme mekanizmaları devrede. Ancak söylemlerin, ittifakların ve askeri yığınakların gidişatı tehlikeli bir yönü işaret ediyor. Haaretz'in haberi, "Açık çatışma çıkarsa sonuçları felaket olur, tüm Orta Doğu ve Batı güvenlik düzeni için." ifadeleriyle son buldu.

İsrailli uzman Tel Aviv’i uyardı: Türkiye ile savaşa girmeyin

İsrailli uzman Dr. Hay Eytan Cohen Yanarocak, dikkat çeken değerlendirmelerde bulunarak, Ankara ile Tel Aviv arasındaki gerilimi "soğuk savaş" olarak tanımladı. Başbakan Binyamin Netanyahu'yu uyaran Yanarocak, Türkiye ile sıcak çatışmaya girilmemesi gerektiğine dikkat çekti.







