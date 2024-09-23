Dgpays ve Arcapita Konsorsiyumu NEOPAY'in çoğunluk hissesini Mashreq'ten satın aldı

Dgpays ve global yatırım şirketi Arcapita Group Holdings Limited, Birleşik Arap Emirlikleri'nin önde gelen bankalarından Mashreq’in sahip olduğu hızla büyüyen ödeme çözümleri sağlayıcısı NEOPAY'deki çoğunluk hissesini satın alma anlaşmasını ortaklaşa duyurdu. Mashreq ise önemli bir azınlık hissesini elinde tutmaya devam edeceğini bildirdi.
Bu satın alma, NEOPAY için Orta Doğu'nun hızla büyüyen dijital ödeme sektöründe varlığını genişletme yolunda önemli bir dönüm noktasını temsil ediyor. Konsorsiyum’un stratejik desteğiyle NEOPAY, büyüme ivmesini daha da hızlandırmayı ve Dgpays’in ileri teknoloji çözümlerinden faydalanarak yeni hizmetler sunmayı hedefliyor.
NEOPAY, Birleşik Arap Emirlikleri'nin en hızlı büyüyen ödeme çözümleri sağlayıcısı olarak, üye iş yerleri ve e-ticaret oyuncuları arasında güçlü bir konuma sahip. BAE’de kartlı işlemlerin önümüzdeki beş yıl boyunca çift haneli oranlarla büyüme beklentisi, NEOPAY için önemli fırsatlar sunuyor.
Mashreq bünyesinde stratejik bir birim olarak kurulan NEOPAY, son yıllarda perakende, konaklama, kamu ve e-ticaret gibi kilit sektörlerde çeşitli müşteri kitlesine hizmet vererek önemli bir büyüme kaydetti. NEOPAY'in büyümesi, Birleşik Arap Emirlikleri'nin genç ve dijital okuryazar nüfusu, güçlü GSYİH büyümesi ve hükümetin dijital dönüşümü ve nakitsiz bir ekonomiyi teşvik etmeye yönelik devam eden girişimleriyle şekillenen dinamik ekonomik yapısından güç alıyor.
"Büyük bir potansiyel görüyoruz"
"Bölgede dijital ödemelerin yaygınlaşmasını teşvik etmeye kararlıyız"
NEOPAY CEO'su Vibhor Mundhada ise şu değerlendirmede bulundu:
Bu satın alma, Dgpays, Arcapita ve Mashreq arasında stratejik bir uyumu temsil ediyor ve Orta Doğu'da dijital ödemeler sektöründe inovasyon ve büyümeyi destekleme konusundaki ortak kararlılığı vurguluyor.
Goldman Sachs International DIFC Şubesi satıcı tarafa finansal danışmanlık yaparken deNovo Partners, Konsorsiyum'a danışmanlık yapmıştır. Clifford Chance Mashreq'in, Freshfields ise Konsorsiyum'un hukuk danışmanlığını üstlenmiştir. Mashreq'in Yatırım Bankacılığı kolu, taraflar arasındaki işlemin sonuçlandırılmasını sağlamıştır.