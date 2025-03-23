Esnafa 120 milyarlık bayram dopingi

Ramazan ayının bitmesine sayılı günler kala, özellikle gıda ve giyim ürünleri satan mağazalarda bayram alışverişi heyecanı yaşanıyor. Esnaf, bayram öncesi son hazırlıklarını tamamlayarak müşterilerini beklemeye başladı. Süt ürünleri, et, yumurta, baklagiller, hurma, sebze ve meyve, pastırma, tatlı, şekerleme, kuruyemiş gibi ürünlere talep arttı.

GIDA VE GİYİMDE CANLANMA

Esnafın gözü, kulağı bayram alışverişinde. Aile ziyaretleri ve tatil planları sebebiyle harcamaların arması esnafa yarayacak. Son günlerde birçok sektörde hareketlilik varken, özellikle pastanelerden marketlere, kasaplardan bakkallara kadar yoğunluk yaşanıyor. En hareketli iki sektör gıda ve giyim olarak öne çıkıyor. Bayramlarda yeni kıyafet satın alma alışkanlığı devam ettiği için konfeksiyon ve ayakkabı sektöründe de satışlar yoğunlaştı. Bayram ziyaretleri nedeniyle ikramlık ürünler, çikolata ve kahve satışlarının da gözle görülür düzeyde artacağı belirtiliyor. Ramazan Bayramı'nda yapılacak harcamalarla birlikte piyasada 120 milyar liralık bir ciro beklentisi var.

Hayati Akbaba

SATIŞLARDA ARTIŞ BEKLİYORUZ

Ankara Giyim Sanayicileri Derneği (AGSD) Başkanı Hayati Akbaba, bayramların esnafın en fazla satış yaptığı dönem olduğunu söyledi. Akbaba, "Bu hafta satışlarda artış olacağını düşünüyoruz. Sezondan kaynaklı hem yazlık hem de kışlık ürünleri birlikte satacağız" dedi. Yeni sezonda ürün fiyatlarında çok fazla artış olmadığını anlatan Akbaba, şunları kaydetti: "Satışların artacağına dair sinyali geçen hafta aldık. Hafta sonları yoğunluklar oluşmaya başladı. Bu hafta giderek artan satış ivmesi göreceğiz. Vatandaşlarımız bu yıl 'basic' dediğimiz ürünlere daha çok ilgi gösterdi. Tüketicilerimiz bu bayram çok daha uygun fiyatlara giyinecekler, enflasyon oranında artış olmayacak."

Merdiven altı ürünlere dikkat

Artan alışveriş hareketliliği nedeniyle, merdiven altı ve kalitesiz ürünler piyasada daha fazla yer bulabiliyor. Tüketicilerin fiyatı normalin çok altında olan ürünlere karşı temkinli olması gerektiği belirtiliyor. Tüketici dernekleri, satın alınan ürünlerin etiket, son kullanma tarihi ve sertifikalarına mutlaka bakılması gerektiğini ifade ederek, vatandaşı uyarıyor.











