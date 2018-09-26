Ekonomi Fiyatı 35 lira arttı fırıncılar isyan etti
İŞ DÜNYASI

Fiyatı 35 lira arttı fırıncılar isyan etti

Fırsatçıların un fiyatlarına yaptığı fahiş fiyat artışları fırıncıları isyan ettirdi. Temmuz ayında 75 lira olan bir çuval unun 110 liraya fırladığını anlatan fırıncılar, bu durumun fırsatçılardan kaynaklandığını, hükümetle, euro veya dolar ile hiçbir ilgisi olmadığını anlattı.

Haber Merkezi IHA
Un fiyatlarındaki fahiş artış faturalar ile gözler önüne serildi.
Un fiyatlarındaki fahiş artış faturalar ile gözler önüne serildi.

Dolar ve euro kurundaki dalgalanmalarla birlikte her ay zamlanmaya başlayan unun çuvalı, son olarak 110 liraya kadar ulaştı.

2 ayda 35 lira arttı

Eskişehir’de uzun yıllardır fırıncılık yapan Hüseyin Topçu, geçmiş ayın faturaları ile un fiyatlarındaki fahiş artışı gözler önüne serdi. Son 2 ayda unun çuvalına 35 liralık zam yapıldığını ve bu işin fırsatçılığa dönüştüğünü vurgulayan Topçu, bu fiyatlar ile fırıncıların yıl başına kadar dayanmasının mümkün olmadığını dile getirdi.

Müdahale edilmiyor

Fırıncıların suçlanmasının doğru olmadığını dile getiren Topçu, “Biz 7’inci ayda 75 liraya aldığımız unu şuanda 110 liraya alıyoruz. Çuval başına 35 lira gibi büyük bir fark var. Bizim için bu çok büyük bir fark. Günde 20 çuval un işlerse bir ekmek fabrikası, 700 lira fark yapar. Şuanda bunu kimse bilmiyor. Bu fiyatlar da durmuyor. Bugün 110 lira oldu, yarın 115 lira olacak. Almış başını gidiyor. Kimse buna müdahale etmiyor. Şu anda vatandaşların bunu bilmesi gerekiyor. Bizlik bir şey değil bu. Fırsatçılık var bu işin içinde” şeklinde konuştu.

Ekmekteki oyun sürüyor
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Ekmekteki oyun sürüyor

“Fırsatçılar yapıyor”

“9’ucu ayın 4’ünde aldığımız 100 liralık un, 9’uncu ayın 21’inde 110 liraya geldi” ifadelerini kullanan Topçu, “Aslında burada fiyatın düşmesi lazım. Bakanlık açıklama yaptı, ihracatı durdurdu. Euro düştü, dolar düştü, faizler düştü. Ama una gelince, un düşmüyor. Zam istediğimiz zaman da Bakanlık el atıyor. ‘Ekmeğe yıl başına kadar zam yok’ diyorlar. Şu anda fırıncının yılbaşına kadar dayanacak gücü yoktur. İnsanları bu ekmeği yemeye muhtaç edecekler. Bunu da fırsatçılar yapıyor. Bunun hükümetle, euro ile, dolar ile hiçbir ilgisi olmadığı kanaatindeyim” dedi.

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“Un alamayan arkadaşlarım var”

Una gelen fahiş zamların durdurulması gerektiğini belirten Hüseyin Topçu, aksi halde bu durumu fırıncıların kaldırma gücünün olmayacağını söyledi. Topçu, konuyla ilgili şunları kaydetti:

“Ekmeğe şu an yüzde 100 zam gelmesi gerekiyor, ama bu işi kurtarmaz. Un fiyatını durdurmak lazım. Yoksa benim ekmeğe 50 kuruş zam yapmam bu işi çözmeyecek. Yarın 120 lira yapacaklar unu. 10 günde ne değişti Türkiye’de? Şuanda iş, ekmeğe zam yapmaktan çıktı. Bizim ekmeğe 25 kuruş zam yapmamız bunu kurtarmaz. 75 lira ile 110 lira arasında 35 lira gibi büyük bir fark var. Biz şuanda sadece bunu konuşuyoruz. Diğer ham maddelerimizi konuşmuyoruz. Şuanda fırıncılar bunu cebinden karşılıyor, ama fazla karşılayamazlar ki. Un alamayan arkadaşlarım var. Biz şuanda buna bir çözüm istiyoruz. Devlet büyüklerimizden istiyoruz. Biz un fiyatları bir sabitlensin istiyoruz. Her gelişte 5 lira, 10 lira zam olmaz. Eskiden 1-2 lira zam gelirdi. Ama şimdi 10-20-30 lira zam geliyor. Bunlar çok büyük rakamlar. Bunu fırıncının kaldırma gücü yok. İnsanları ekmeğe muhtaç etmesinler.”

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