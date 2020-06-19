Helal tatilin vazgeçilmez adresi Rizom Tatil Köyü

Rizom Tatil Köyü Genel Müdürü ve İHATO Başkanı (Uluslararası Helal Turizm Derneği) Sn. Yusuf Gerçeker, misafirlerinin konforlu ve huzurlu bir tatil geçirmeleri için yaptıkları çalışmaları detaylandırdı. Rizom Tatil Köyü şehir hayatının stresinden uzaklaşmak isteyen ve doğa ile iç içe bir tatil hayali kuran ailelerin gözdesi olmayı hedefliyor. Huzurla yürüyebileceğiniz uzun bir sahili, bol oksijenli çam ağaçlarının arasından ulaştığınız birbirinden ayrı tatil evleri ile zaman kavramını unutacaksınız. Türk mutfağının helal şartlara uygun lezzetleri ile alışılmışın dışında bir tatil sizleri bekliyor. Nostaljik Yörük çadırı restoranıyla sizleri Türk kültürü ile baş başa bırakıp, enfes tatları deneyimlemenizi sağlıyor.

Genel Müdür Sn. Yusuf Gerçeker ‘’ Helal konseptte hizmet veren Rizom Tatil Köyü olarak siz ve aileniz için gerekli tüm ihtiyaçları önceden düşünüp, gerçekleştirdik.’’ diye belirtiyor. Tesisin Kadın ve Erkeklere özel ayrı yüzme havuzlarıyla mahremiyete verdikleri önem gözler önüne seriliyor. Bir tarafta havuzun ve otelin tadını çıkarırken, diğer tarafta denizin ve doğanın mucizesine kapılabilirsiniz. Kültürümüzün en eski geleneklerinden olan Türk Hamamı’nda vakit geçirebilir, eşsiz bir tatil deneyimi yaşayabilirsiniz. Ofis hayatından uzaklaşmak isteyen şirketler için ideal bir durak olan Rizom Tatil Köyü, geniş toplantı salonları ile kalabalık toplantılarınız için yeni adresiniz olacak. Konumu ve olağanüstü doğası ile kır düğünlerinize ev sahipliği yapmak için sizleri bekliyor.

Sağlığınıza önem veriyorlar

Rizom Tatil Köyü Genel Müdürü Sn. Yusuf Gerçeker bu süreçte ‘’Bizim Önceliğimiz Sizin Sağlığınız’’ sloganıyla yola çıktıklarını belirtti. Misafirlerinin sağlığı konusunda hassasiyeti en üst noktaya çıkardıklarını ekledi ve Rizom Tatil Köyü olarak hijyen önlemlerini aldıklarını söyledi. Oteldeki tüm oturma ve bekleme alanları sosyal mesafeye göre yeniden dizayn edilip , otel odalarınında detaylı hijyen temizliği yapıldığını belirten Gerçeker, odalarada kişiye özel maske, el dezenfektanı paketi konulduğunu belirtti.

Restoranlarında zengin açık büfe yemek menüleri ile misafirler için özel olarak ayrılan masalara A La Carte sistemiyle servis hizmeti sunulacağını ve yemek masalarında tek kullanımlık tuzluk ve peçetelik kullanılacağını söyleyen Yusuf Gerçeker , havuz ve plajlarda şezlonglar sosyal mesafe kuralına uygun olarak konumlandırıldığını söyledi. Rizom Tatil Köyü olarak çalışanlarına düzenli hijyen eğitimi verdiklerini söyleyen Genel Müdür Sn. Yusuf Gerçeker, misafirlerinin Rizom Tatil Köyünde huzurlu ve sağlıklı bir tatil geçireceklerini belirtti.