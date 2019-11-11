Ekonomi İki bininci konutu teslim etti
EMLAK

Nef, 2019'da ikin bininci konutu teslim etti

İki bininci konutu teslim etti

İş GYO ve Nef'in geliştirdiği İnistanbul Topkapı projesinin Hayat etabında teslimler devam ederken, projedeki 2 bininci konut, geçen günlerde sahibine teslim edildi.

Haber Merkezi AA
İnistanbul Topkapı projesi.
İnistanbul Topkapı projesi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, son 4 yılda 6 binin üzerinde konut teslimi gerçekleştiren Nef, bu yılın başında Nef 22 Ataköy, Nef 39 Seyrantepe ve Nef 25 Şişli projelerindeki konut ve mağazaları sahiplerine teslim etti.

Nef Yalıkavak'ta villalardan oluşan etabın teslimlerine başlayan Nef, gelecek aylarda da Nef Sancaktepe'de teslimlere başlamayı planlıyor.

İnistanbul Topkapı projesi, Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa kampüsünün hemen karşısında, Davutpaşa metro istasyonuna 100 metre uzaklıkta yer alıyor. 4 etapta toplam 2 bin 746 dairenin yer aldığı projede, henüz inşaat devam ederken tüm konutlar satıldı. Satışa başladığı yıl Türkiye'nin en hızlı satılan projesi olan İnistanbul, aynı zamanda "Türkiye'nin En İyi Mimari Projesi" ödülünü de almıştı.

Ortalama doluluk yüzde 90'ın üzerinde

Açıklamada görüşlerine yer verilen Nef İcra Kurulu Üyesi Selçuk Çelik, teslim edilen Nef projelerinde altıncı aydan sonra doluluk oranlarının yüzde 90'ı aştığını bildirdi.

Çelik, şunları kaydetti:

"Yüksek doluluk oranlarında Nef'in marka algısı, projelerimizin lokasyonu ve mimari tasarımı ile patentli inovasyonumuz Foldhome konseptinin katkısı oldukça yüksek. Foldhome konsepti sayesinde, daire sakinlerimiz oturdukları binada yer alan müzik odası, spor salonu, oyun odası, sinema odası gibi kişiye özel 24 farklı kullanım alanından, sabit aidat ödemeden yalnızca kullandıkları zaman kadar bir ücret ödeyerek faydalanabiliyorlar. Örnek vermek gerekirse, Nef projelerinde yaşayan ev sahipleri ve kiracılar, 3 odalı evlerine, basketbol sahası, sinema odası ve misafir odası ekleyerek istedikleri zaman 6 odaya çıkarabiliyorlar."

Nef'ten toplam 368 milyon TL tahvil ödemesi

Toplam konut satış tutarında son 4 yılın lideri olan Nef, son tahvil ve kupon ödemesinin gerçekleştirildiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

  • Toplamda 275 milyon TL tutarında tahvil ihracı gerçekleştiren Nef, bu son ödeme ile bugüne kadar toplam 368 milyon TL tahvil itfa ve kupon ödemesi gerçekleştirmiş oldu.

Denizciler yaklaşan felakete dikkat çekiyor
EKONOMİ
Denizciler yaklaşan felakete dikkat çekiyor
Son 24 saatte 19 saldırı

Son 24 saatte 19 saldırı

PKK/YPG'li teröristlerin Barış Pınarı bölgesine tacizleri sürüyor.
Davaya adanmış bir ömür

Davaya adanmış bir ömür

​Yasir Arafat'ın ölümünün üzerinden 15 yıl geçti.
11 milyon fidan toprakla buluşuyor

11 milyon fidan toprakla buluşuyor

Erdoğan: Orman varlığımızı 17 yılda 22,6 milyon hektara çıkardık.
'Katarlılara Dubaililere satacağız'

'Katarlılara Dubaililere satacağız'

​Ankara'da 'prizma' operasyonu düzenlendi: 28 kişi gözaltına alındı.
Yeni senaryo Irak'ta

Yeni senaryo Irak'ta

YPG, Irak'ın tartışmalı bölgelerine konuşlandırılabilir.
Petrol<br>kokusunu aldılar

Petrol
kokusunu aldılar

​ABD ordusu YPG/PKK'yla ortak devriye yapıyor.

Teşkilatta<br>değişim sinyali

Teşkilatta
değişim sinyali

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir açıkladı.

Akdeniz'de<br>dev tatbikat

Akdeniz'de
dev tatbikat

15 ülkeden 47 gemi ve 4 bin 700 personel katılıyor.

İadeler başladı

İadeler başladı

Alman uyruklu 7 DEAŞ'lı terörist sınır dışı edilecek.
Gökkuşağı dağları

Gökkuşağı dağları

​Peru'da yer alan yeryüzünün boya paleti.
Su tesisi<br>tam kapasite

Su tesisi
tam kapasite

​"Barış Pınarı" ile terörden arındırılan Haseke suya kavuştu.
Yargıdan<br>emsal karar

Yargıdan
emsal karar

​Nakit aldığı parayı kartla ödeyince işten atıldı.
Süper Lig'de <br>haftanın 11'i

Süper Lig'de
haftanın 11'i

​Kadrodaki bir isim tartışma çıkardı.
İstanbul ve 10 ile yağış uyarısı

İstanbul ve 10 ile yağış uyarısı

​Meteoroloji son hava durumu tahminlerini açıkladı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.