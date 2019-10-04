Ekonomi İş kanunları kapsamındaki kayıt ve belgeler dijitalleşiyor
İŞ DÜNYASI

İş kanunları kapsamındaki kayıt ve belgeler dijitalleşiyor

İş kanunları kapsamındaki kayıt ve belgeleri resmi evrak olarak dijitalleştiren Kolay PEYK ürünü, işverenlerin yükümlülüklerini kanuni açıdan ispatlamalarını sağlıyor. Böylece, yüzde 90’nın üzerinden işverenin aleyhine sonuçlanan davaların önüne geçilmiş olacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Kolay PEYK sayesinde, iş kanunları kapsamındaki kayıt ve belgeler dijitalleşiyor.
​Kolay PEYK sayesinde, iş kanunları kapsamındaki kayıt ve belgeler dijitalleşiyor.

Kolaysoft Teknoloji ve RK Danışmanlık firmalarının işbirliğiyle, Hilton İstanbul Bosphorus Hotel’de, “İş sözleşmesi fesih süreçlerinde belgelendirme, iş kanunları ışığında işyeri kayıt ve belgelerinin dijitalleşmesi ve Sosyal Güvenlik ve İş Hukuku mevzuatı uygulamalarında son değişiklikler” konusunda bir toplantı geçtiğimiz günlerde düzenlendi.

Toplantıya, RK Danışmanlık ve Cankurt Osgb Yönetici Ortağı Ceo’su Doç. Dr. Resul Kurt, Kolaysoft Teknoloji AŞ Genel Müdürü Kezban Boztürk, Kolaysoft Teknoloji AŞ Pazarlama Koordinatörü Mehmet Umut Gökbulut ile holdingler ve büyük şirketlerin insan kaynakları yöneticileri başta olmak üzere yoğun bir katılım gerçekleşti.

İşletmeler bildirimleri, “Kolay PEYK” üzerinden gönderiliyor

Kolay PEYK ürünü sayesinde, iş kanunu yükümlülüklerinin dijital ortamda yerine getirildiğinin altını çizen Kolaysoft Teknoloji Genel Müdürü Kezban Boztürk, şunları söyledi:

“Şirketler tarafından, çalışanlarına yapılacak olan her türlü yazılı bildirimlerin, Kolay PEYK ürünü üzerinden yapılması; hem işverenlerin mevzuatta öngörülen yükümlülüklerini yerine getirmesine imkan vermektedir; hem de olası bir dava-teftiş sırasında sözü edilen yükümlülüklerin yapıldığının ispat edilebilmesi anlamına gelmektedir. Özetle, Kolay PEYK ürünü ile gönderilen zaman damgalı tüm belgeler, resmi evrak olarak uygun görüldüğü için, firmalar hem noter maliyeti ve insan kaynağından tasarruf etmektedir, hem de bu belgelerin arşivlenmesi gibi ek bir iş yükü oluşmamaktadır” dedi.

İşverenlerin, iş kanunları kapsamında ispat yükümlülüğü mevcuttur

Çalışanlar tarafından, firmaya açılan davaların %60’a yakınının mesailerin ödenmediği hakkında olduğuna dikkat çeken Kezban Boztürk, şunları anlattı:

“İş kanunları ve ikincil mevzuatlar, işverenlere ciddi sorumluluklar yüklemektedir ve bunların yerine getirilmemesi durumda, hukuki ve cezai yaptırımlar bulunuyor. Çalışanlar, mevzuata aykırı bir durum olduğunda, Çalışma Bakanlığı’na, SGK’ya veya İş Mahkemesine başvurarak, yasal haklarını aramaktadır. Bu nedenle, olası bir teftiş veya dava esnasında da, işverenlerin mevzuata uygun çalışmalarını, yazılı belgeler ile ispatlamaları zorunludur. Çoğu zaman işverenler haklı dahi olsalar, haklı olduklarını yazılı belgeler ile ispatlayamadıkları için, davayı kaybetme veya idari para cezası alma durumu ile karşı karşıya kalmaktadırlar. Bu noktada, Kolay PEYK, işletmelerin iş kanunlarındaki yükümlülüklerini, kanuni açıdan ispatlamaları noktasında başarılı bir çözüm olmaktadır” diye konuştu.

İş hukuku ve sosyal güvenlikte belgelendirmenin önemi anlatıldı

Toplantıda konuşma yapan SGK e. Başmüfettişi, Akademisyen, İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Danışmanı, Gazeteci-Yazar Doç.Dr. Resul Kurt, “iş hukuku ve sosyal güvenlikte belgelendirme ve önemi” ile “İş sözleşmesinin feshinde dikkat edilmesi gereken önemli hususlar ve Yargıtay uygulamaları” konularında bilgiler aktardı. Anlatılan konular arasında, işçi-işveren uyuşmazlıkları, KVK’nın insan kaynakları sistemine etkisi, özlük dosyası ve diğer evrakların elektronik ortamda tutulmasında dikkat edilmesi gerekenler, iş sözleşmesinin feshi sürecinde dikkat edilmesi gerekenler, iş güvencesi kapsamında dikkat edilmesi gerekenler, arabulucu kapsamında işe iade süreçleri, sosyal güvenlik ve iş hukuku mevzuatı uygulamalarında son değişiklikler gibi birçok konular yer aldı.

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