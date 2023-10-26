İstanbul Finans Merkezi Ziraat Kuleleri’nin mükemmelliği tescillendi

Daha sürdürülebilir ve sağlıklı şehirler oluşturma konusunda kâr amacı gütmeden çalışan, küresel bir kuruluş olan Yüksek Binalar ve Kentsel Yaşam Alanı Konseyi (CTBUH) tarafından, 16-21 Ekim 2023 tarihleri arasında Singapur ve Kuala Lumpur'da gerçekleştirilen konferansta Ziraat Kuleleri, uluslararası arenada büyük bir başarıya imza attı.

Ziraat GYO tarafından geliştirilen İstanbul Finans Merkezi Ziraat Kuleleri Projesi, CTBUH tarafından “İnşaatta Mükemmeliyet” ödülüne layık görüldü.

Organizasyonun 17-18 Ekim 2023 tarihlerinde Singapur`da düzenlenen ana konferans bölümünde, Ziraat Kuleleri Projesinin teknik detayları ve yapım sürecine ilişkin aşamaları uluslararası katılımcılara tanıtıldı.

Ziraat Kuleleri; özgün mimarisi ve üstün teknolojik özelliklere sahip biri 46 katlı 219 metre yüksekliğe sahip, diğeri 40 katlı 193 metre yükseklikte iki adet kule, podyum, atrium ile konferans, eğitim ve sempozyum gibi özel etkinliklerin gerçekleştirilebileceği çelik, ahşap ve doğal taş kaplamalarıyla yapısal olarak benzerlerinden farklılaşan oditoryum alanından oluşmaktadır.