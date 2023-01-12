Ekonomi Kalaşnikof 2022de son 20 yılın en yüksek silah üretimini gerçekleştirdi
SAVUNMA SANAYİ

Kalaşnikof 2022’de son 20 yılın en yüksek silah üretimini gerçekleştirdi

Rus savunma sanayisinin en önemli şirketlerinden biri olan Kalaşnikof, 2022'de son 20 yılın en yüksek silah üretiminin gerçekleştiğini aktardı. Kalaşnikof'un yaptığı açıklamada, önceki yıla oranla yaklaşık yüzde 40'lık bir artış gerçekleştiği belirtildi.

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Haber Merkezi AA
Kalaşnikof 2022’de son 20 yılın en yüksek silah üretimini gerçekleştirdi
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Şirketin geçen yıl devlete yönelik 45 üretim siparişini yerine getirdiği bilgisine yer verilen açıklamada, askeri-teknik iş birliği alanında da 25 siparişin tamamlandığı kaydedildi.

Açıklamada, söz konusu siparişlerin, şirketin tarihi boyunca tamamlanan en büyük siparişler olduğuna işaret edilirken, silah üretiminin de son 20 yılın en yüksek seviyesine çıktığı belirtildi.

Rus haber ajansı RİA Novosti’de Kasım 2022’de yer alan haberde, Kalaşnikof’un Rus ordusuna askeri teçhizat tedarikinde koordinatör olarak görevlendirildiği bildirilmişti.

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Mülkiyeti Japonyada olan, Çinin ise iç bölge olarak hak iddia ettiği ve üzerinde kimsenin yaşamadığı adacıklar, uzun süredir egemenlik tartışmalarına neden oluyor.
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1955’te imzalanan ABD-Japonya Güvenlik Anlaşmasının 5. Maddesi kapsamında ABD Japonya’yı her türlü saldırı konusunda savunmayı taahhüt ediyor.
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