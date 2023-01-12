Kalaşnikof 2022’de son 20 yılın en yüksek silah üretimini gerçekleştirdi

Şirketin geçen yıl devlete yönelik 45 üretim siparişini yerine getirdiği bilgisine yer verilen açıklamada, askeri-teknik iş birliği alanında da 25 siparişin tamamlandığı kaydedildi.
Açıklamada, söz konusu siparişlerin, şirketin tarihi boyunca tamamlanan en büyük siparişler olduğuna işaret edilirken, silah üretiminin de son 20 yılın en yüksek seviyesine çıktığı belirtildi.
Rus haber ajansı RİA Novosti’de Kasım 2022’de yer alan haberde, Kalaşnikof’un Rus ordusuna askeri teçhizat tedarikinde koordinatör olarak görevlendirildiği bildirilmişti.
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Çin’e karşı pozisyon almak için yeni adımları konuşmak üzere ABD ile Japonyanın dışişleri ve savunma bakanları, Washingtonda Güvenlik İstişare Komitesi Toplantısında bir araya geldi.
Dört bakan, Çin’e karşı genişletilmiş caydırıcılık konusunu ele aldıkları toplantının ardından ortak basın toplantısı düzenledi.
ABD Savunma Bakanı Austin, tarihi bir karar alarak ABD’nin Japonya’daki askeri konuşlanmasını optimize edeceklerini söyledi.
Austin, ABD’nin Okinawa’daki 12. Topçu Alayının yeniden organize edilerek 12. Deniz Piyadeleri Kıyı Alayına dönüştürüleceğini söyledi.
Bu dönüştürme sürecinin 2025’e kadar süreceğini anlatan Austin, bu alayın ABD ordusunun yeni kuvvet konsepti çerçevesinde oluşturulacağını ve ileri teknoloji istihbarat, gözlem, keşif ve uzun menzilli gemi savar sistemleri ile donatılacağını söyledi.
Çin’in ABD için yakın rakip ve zorlu bir sınama olduğuna işaret eden Austin, “Japonya ve ABD, Çinin istikrarı bozan eylemleri konusunda ortak endişeler taşıyor. ABDnin Japonyayı nükleer de dahil olmak üzere tüm yeteneklerle savunma kararlılığını yeniden teyit etmek ve karşılıklı güvenlik anlaşmasının beşinci maddesinin Senkaku Adaları için geçerli olduğunun altını çizmek istiyorum.” ifadesini kullandı.
Çin’in Tayvan’ı işgalinin yakın olup olmadığına ilişkin bir soruya yanıt veren Austin, Çin ile iletişim kanallarını açık tutmaya çalıştıklarını söyledi.
Bakan Austin, Çin’in Tayvan çevresinde hava ve deniz hareketliliğini arttırarak bölgede yeni bir normal oluşturmaya çalıştığını ancak Tayvan’ın işgalinin yakın olduğunu söyleyemeyeceğini dile getirdi.
ABD Dışişleri Bakanı Atony Blinken da “Bugün, Ortak Müttefik Komuta ve Kontrol Merkezi, istihbarat, gözetleme ve keşif, tesislerin ortak kullanımı, ikili tatbikatlar dahil olmak üzere koordinasyonumuzu derinleştirmenin yollarını ele aldık.” dedi.
Kuzey Kore, Çin ve Rusya’nın bölgedeki statükoyu değiştirmeyi hedeflediğini belirten Blinken, Rusya-Ukrayna savaşının da pasifik bölgesindeki statükoya yansımalarının olduğunu dile getirdi.
ABDli bakan aynı zamanda büyük güçler arasında iletişim kanallarını açık olmasının önemine vurgu yaptı.
Blinken önümüzdeki haftalarda Çin’e seyahat edeceğini ve Pekin ile yanlış hesaplamaları önlemek için iletişim kanallarını açık tutulmasını konuşacaklarını ifade etti.
Japonya Dışişleri Bakanı Hayaşi Yoşimasa ise “Japonya ve ABD, Çinin Doğu Çin Denizindeki statükoyu değiştirme girişimlerine ve Japonyanın Senkaku Adalarındaki uzun yıllara dayanan hakimiyetini baltalamaya çalışan davranışlarına karşı çıkmaya devam edecek.” diye konuştu.
Japon bakan, Çin’in kendileri için benzersiz bir stratejik sınama olduğuna işaret ederek, Pekin’in kendi menfaatlerine hizmet edecek bir uluslararası düzen kurma çabasının kendilerini derinden endişelendirdiğini kaydetti.
Yoşimasa, ayrıca ABD’nin Okinawa’daki askeri varlığını yeniden organize etme kararından memnuniyet duyduklarını belirtti.
Doğu Çin Denizinde Japonya’nın Senkaku, Çinin de Diaoyü olarak adlandırdığı takımadalar, 5 ada ve 3 kayalıktan oluşuyor.
Mülkiyeti Japonyada olan, Çinin ise iç bölge olarak hak iddia ettiği ve üzerinde kimsenin yaşamadığı adacıklar, uzun süredir egemenlik tartışmalarına neden oluyor.
1955’te imzalanan ABD-Japonya Güvenlik Anlaşmasının 5. Maddesi kapsamında ABD Japonya’yı her türlü saldırı konusunda savunmayı taahhüt ediyor.
Gün içinde AA muhabirine konuşan ABD’li yetkili, bu anlaşmanın kapsamının Japon uzay araçlarını da kapsayacak şekilde genişletileceğini belirtmişti.
Dünyayı tedirgin eden tehdit: Nükleer silah dahil tüm güçlerle karşılık verilecek
Amerika Birleşik Devletleri ve Japonya, Çin'i açık açık tehdit etti. ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, tartışmalı Senkaku Adaları dahil Japonya'ya yönelik her türlü saldırıya, nükleer silah dahil tüm askeri güçleriyle karşılık vereceklerini söyledi.
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