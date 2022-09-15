Konut müjdesine koştuk: e-Devlet'e girişler kilitlendi başvuru sayısı 800 bine yaklaştı

Diyarbakır'da vatandaşlar başvuru yapmak için banka önlerinde uzun kuyruklar oluşturdu.

Sosyal konuta ilgi ilk günden zirve yaptı. Dün bankalar ve e-Devlet üzerinden yapılan başvuru sayısı 785 bini aştı. ‘İlk Evim İlk İş Yerim’ kampanyası en çok gençleri ve emeklileri sevindirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önceki gün ‘İlk Evim İlk İş Yerim’ kampanyasını duyurmasının ardından önceki gece yarısı saat 00.01 itibariyle e-Devlet üzerinden başvurular yapılmaya başlandı. Mesainin başlaması ve bankaların kapısını açmasıyla yoğunlaşan başvuru trafiği, e-Devlet’e girişleri adeta kilitledi. Halk Bankası şubeleri aracılığıyla başvuruda bulunan vatandaşlar, Türkiye’nin birçok noktasında uzun kuyruklar oluşturdu.

Dün sabah saatlerinde 100 bini aşan başvuru sayısı, ilerleyen saatlerde hızla tırmandı. Dün saat 22.00 itibariyle başvuran kişi sayısı bankalar üzerinden 68 bin kişi, e-Devlet üzerinden ise 717 bin kişi olmak üzere toplamda 785 bin kişiyi aştı.

REKLAM

EKONOMİ Bakan Kurum açıkladı: TOKİ Sosyal Konut Projesine rekor başvuru