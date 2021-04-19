Küçük ve ortak ölçekli Japon firmaların yüzde 35'i borç batağında Japonya'da küçük ve orta ölçekli firmaların yüzde 35'i borç batağında Kovid-19 salgını tüm dünyada ekonomik olarak da etkisi sürdürüyor. Yapılan bir araştırmaya göre Japonya'da küçük ve orta ölçekli işletmelerin yüzde 35'i borç batağına saplanmış durumda iken sektörel bazda en çok etkilenenler arasında ise zirvede restoranlar ile gıda ve meşrubat tedarikçileri yer aldı.

Haber Merkezi 19 Nisan 2021, 08:27 Son Güncelleme: 19 Nisan 2021, 08:35 AA