Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Ekonomi Japonyada küçük ve orta ölçekli firmaların yüzde 35i borç batağında
DÜNYA EKONOMİSİ

Küçük ve ortak ölçekli Japon firmaların yüzde 35'i borç batağında

Japonya'da küçük ve orta ölçekli firmaların yüzde 35'i borç batağında

Kovid-19 salgını tüm dünyada ekonomik olarak da etkisi sürdürüyor. Yapılan bir araştırmaya göre Japonya'da küçük ve orta ölçekli işletmelerin yüzde 35'i borç batağına saplanmış durumda iken sektörel bazda en çok etkilenenler arasında ise zirvede restoranlar ile gıda ve meşrubat tedarikçileri yer aldı.

Haber Merkezi AA
Küçük ve ortak ölçekli Japon firmaların yüzde 35i borç batağında
Sektörel bazda en çok etkilenenler arasında ise zirvede restoranlar yer alıyor.

Tokyo merkezli araştırma kurumunun anketine göre, Japonya'da küçük ve orta ölçekli işletmelerin (SME) yüzde 35'inin borç batağında olduğu saptandı.

Kamu yayıncısı NHK'nin Tokyo Shoko Research kuruluşunun ay başında uyguladığı ankete dayandırdığı haberine göre, Kovid-19 salgının ekonomik etkisi sürüyor.

YÜZDE 35'İ BORÇ YÜKÜNÜ KARŞILAYAMIYOR

8 bin 400 SME'nin cevapladığı anket, işletmelerin yüzde 35'inin karşılayamayacakları borç yükünün altında olduklarını ortaya çıkardı.

Anket sonuçlarına göre, sektörel bazda en çok etkilenenler arasında sırayla restoranlar ile gıda ve meşrubat tedarikçileri yer aldı.

Firmaların 3'te 2'sinin tercihli kredi kullanımından faydalandırıldığı ancak Kovid-19'un piyasalara verdiği olumsuz etkiyle kredi geri ödeme süreçlerinin zora girdiği kaydedildi.

Havada bir şirket daha koronavirüs darbesi yedi: 7,4 milyar avro zarar açıkladı
EKONOMİ
Havada bir şirket daha koronavirüs darbesi yedi: 7,4 milyar avro zarar açıkladı

Rus tatilciler Türkiye'ye uçuş kısıtlamalarına tepkili: İmza kampanyası başlattılar
DÜNYA
Rus tatilciler Türkiye'ye uçuş kısıtlamalarına tepkili: İmza kampanyası başlattılar

Malta duyurdu: Ülkeye gelen turistlere 200 Euro’ya kadar para verecek
DÜNYA
Malta duyurdu: Ülkeye gelen turistlere 200 Euro’ya kadar para verecek
Abone Ol Google News
Tuvalet kağıdından maskeli

Tuvalet kağıdından maskeli

Polisin kahvehaneye yaptığı baskında böyle yakalandı.
Kılıçdaroğlu eleştirmişti

Kılıçdaroğlu eleştirmişti

​CHP'li Şişli Belediyesi patates soğan dağıttı.
UEFAya darbe

​Avrupa'nın dev kulüpler kendi liglerini kurma kararı aldı.
Çamur yağabilir

Çamur yağabilir

Meteoroloji hava raporunu paylaşıp uyardı.
Hepsi yola savruldu

Hepsi yola savruldu

​İzmir'de TIR park halindeki beton mikserine çarptı.
Gece çamur yağdı

Gece çamur yağdı

​Vatandaş neye uğradığına şaşırırken soluğu oto yıkamacıda aldı.

Sokak ortasında pompalı dehşeti

Sokak ortasında pompalı dehşeti

​Annesinin eski eşini öldürdü, o anlar güvenlik kamerasında.

Yüzde 100'ü zorluyor

Yüzde 100'ü zorluyor

​Türkiye yenilenebilir enerjide atağa kalktı.
Özlem bitiyor

Özlem bitiyor

​Taksim Camisi'nde son rötuşlar yapılıyor.
Karlov'da asıl<br>hedef darbeydi

Karlov'da asıl
hedef darbeydi

MİT TIR'ları kumpası ve 15 Temmuz aynı amaca hizmet ediyordu.
Utanç tablosu

Utanç tablosu

​Avrupa'da 18 bin mülteci çocuk kayıp.
Bu yıl hepsi bitecek

Bu yıl hepsi bitecek

​Bakan Karaismailoğlu Kanal İstanbul'da son durumu anlattı.
Afganistan diplomasisi

Afganistan diplomasisi

​Kırk iki yıllık savaşı bitirme umudu.
İsrail endişeli

İsrail endişeli

​ABD İran'la nükleer anlaşmaya geri dönebilir.
Liderle aradaki fark iki oldu

Liderle aradaki fark iki oldu

Fenerbahçe, BAY geçeceği haftada kritik virajı döndü.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.