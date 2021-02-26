Ekonomi Havada bir şirket daha koronavirüs darbesi yedi 7,4 milyar avro zarar açıkladı
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İspanyol International Airlines Group 7,4 milyar avro zarar etti

Havada bir şirket daha koronavirüs darbesi yedi: 7,4 milyar avro zarar açıkladı

Koronavirüs salgının en fazla etkilediği sektörlerin başında gelen havayolu ulaşımında getirilen yasaklar ve kısıtlamalarla yolcu sayılarında rekor düşüş yaşayan firmalar peş peşe tarihi zararlar açıklıyor. Son olarak zarar açıklayan şirket British Airways'in de sahibi olan İspanyol International Airlines Group oldu. Şirket 2020 yılında 7,4 milyar avro zarar ettiğini açıkladı.

Haber Merkezi AA
Foto/arşiv: British Airways'e ait uçaklar.
Foto/arşiv: British Airways'e ait uçaklar.

İspanyol International Airlines Group'tan (IAG) yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının oluşturduğu olumsuz faaliyet ortamı nedeniyle grubun 2020 yılında 7,4 milyar avro (9 milyar dolar) zarar ettiği, 2021 yılında ise hava yolu sektörünün yeniden canlandırılması için dijital sağlık kartlarının uygulanmasına ihtiyaç duyulabileceği belirtildi.

Açıklamada, alınan yeni kredilerle birlikte 10,3 milyar avro hacminde likiditiye sahip olunduğu kaydedildi.

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Şirket verilerine ilişkin değerlendirmede bulunan IAG Üst Finans Yönetcisi (CFO) Steve Gunning, “2021 yılına çok güçlü likidite ile girdik. Bu yüzden ek finansmana ihtiyaç duymayacağız.” İfadelerini kullandı.

IAG Üst Yöneticisi Luis Galle ise, İngiltere’nin karantinadan çıkış tedbirleri kapsamında mayıs ortası gibi uluslararası seyahatlerdeki kısıtlamaları kaldırmasının sektörü olumlu yönde etkilemesinin beklendiğini, dijital sağlık kartlarının uygulanması halinde bunun da pazarı olumlu yönde etkileyeceğini söyledi.

  • IAG bünyesinde, British Airways, Iberia, Aer Lingus, Level, Vueling, IAG Loyalty, IAG Cargo, IAGGBS adlı şirketini bulunduruyor.

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