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Merkez Bankası son dakika duyurdu: Kur Korumalı Mevduat tamamen sona erdi

Merkez Bankası son dakika duyurdu: Kur Korumalı Mevduat tamamen sona erdi

00:1215/02/2025, Cumartesi
G: 15/02/2025, Cumartesi
DHA
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Tüzel kişiler için KKM sona erdi.
Tüzel kişiler için KKM sona erdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarından çıkış stratejisi kapsamında tüzel kişilerin hesap açma ve yenileme işlemlerinin sonlandırıldığını bildirdi.

TCMB'den yapılan açıklamada, "
TCMB, tüm KKM hesaplarında (YUVAM hesapları dahil) tüzel kişilerin hesap açma ve yenileme işlemlerinin 15 Şubat 2025 tarihi itibarıyla sonlandırılmasına karar vermiştir.
" ifadesi kullanıldı.
Açıklamada ayrıca, tüzel kişi KKM hesaplarının KKM'nin TL'ye geçişine ve yenilenmesine ilişkin hedeflerden çıkarıldığı kaydedildi.


#Merkez Bankası
#TCMB
#Kur Korumalı Mevduat

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