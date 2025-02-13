KKM'nin sadece yüzde 12'si dövize gitti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın 2025 yılı 1. Enflasyon Raporu’na göre; Kur Korumalı Mevduat (KKM) uygulamasından çıkan paranın yalnızca yüzde 12’si dövize gitti. 20 Aralık 2021 tarihinde dolarizasyonu azaltmak ve kur ataklarını önlemek için başlatılan KKM hesaplarından, Mayıs 2023 genel seçimleri sonrasında değişen ekonomi yönetimiyle birlikte kademeli olarak çıkış stratejisi izlenildi.





KUR KORUMALI TAM 2,4 TRİLYON LİRA ERİDİ

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) yayımladığı haftalık bültene göre, Kur Korumalı Mevduat hesapları 17 Haziran 2022 tarihinden beri ilk defa 1 trilyon liranın altına inerek 996 milyar 190 milyon lira oldu. Merkez Bankası KKM’nin 2025 yılında sona ermesini öngörürken, 31 Ocak ile biten haftada bir öncekine kıyasla düşüp 25 milyar 251 milyon lirayı buldu. Kur Korumalı Mevduat bakiyesi, zirveye 3,4 trilyon lira ile 18 Ağustos 2023 haftasında ulaşmıştı. Alınan yeni tedbirlerle yatırım tercihlerinde TL’ye dönüş iklimi hızlanırken, Kur Korumalı ve döviz cinsi hesapların payı giderek azaldı. 31 Ocak haftası itibarıyla KKM büyüklüğü gördüğü zirve seviyeden 2 trilyon 411,7 milyar lira eridi.





EK BİR DÖVİZ TALEBİ OLUŞMADI

Kur Korumalı Mevduat ile ilgili başlatılan TL'ye geçiş süreci ek bir döviz talebi oluşturmadı. Vadesi dolan KKM’den ayrılanların nette döviz alıcısı olmalarının yapılan düzenlemeler sonrasında belirgin bir oranda düştüğü anlaşıldı. Merkez Bankası'nın 1. Enflasyon Raporu’nda Kur Korumalı Mevduat’tan çıkan miktarın dövize dönüşüm oranının yüzde 12 gibi düşük bir seviyede olduğu görüldü.





TL MEVDUATIN PAYI 8 YILIN ZİRVESİNDE

Son veriyle birlikte KKM hesaplarının toplam mevduattaki payı da azalarak yüzde 5,3’e geriledi. Yabancı para mevduatın da oranı yüzde 35,3’e düştü. Böylece dövize duyarlı mevduatın toplam hesaplar içindeki oranı yüzde 40,6’da kaldı. Kurlarda anormal artışların yaşandığı bir süreçte dövize duyarlı mevduatın oranı yüzde 75’i aşmıştı. Sıkı para politikası duruşu ve hayata geçirilen makroihtiyati düzenlemeler, TL mevduat payının 2024 yılı için hedeflenen yüzde 50 seviyesinin üzerine çıkarak yüzde 59,4 ile son 8 yılın en yükseğine ulaşmasını sağladı.



